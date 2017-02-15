الحرة نيوز –

حذّر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، من شن دولة الاحتلال حرب جديدة على قطاع غزة.

وأضاف مشعل في كلمة ألقاها في قطر، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر نظمه مركز “الزيتونة” للدارسات حول التقييم الاستراتيجي للقضية الفلسطينية المنعقد في تركيا:” العدو يتوعدنا بحرب جديدة، ونحن نحذره من السعي وراء شن أي حرب جديدة”.

وأكد أن خيار الفلسطينيين هو “الصمود والقتال بلا تراجع”.

وتابع مشعل أن حماس “طورت من أدوات المقاومة ووصلت لبناء جيش محترف، أذل جيش الاحتلال في المواجهات السابقة”، وفق قوله.

وفي سياق آخر، قال إن حركة حماس متمسكة بثوابتها ولا تُغير رؤيتها أو مشاريعها، مستدركا بالقول:” كما يحسب لحماس ترسيخ الديمقراطية والشورى في بنيتها الداخلية”.

وأكد أن من مسؤولية القيادة أن تعمل على “التوازن داخل المشروع الوطني دون تقديم أثماناً باهظة على رأسها الاعتراف بالاحتلال”.

وتابع:” لو قبلت حماس بشروط اللجنة الرباعية الدولية لفتحت لها العواصم الدولية كافة”، ولكنها لن تقبل الاعتراف باسرائيل.

وفي سياق آخر، قال مشعل إن العوامل الخارجية أساس في الانقسام الفلسطيني، لكن العامل الداخلي هو الأهم في إبقاء الانقسام وإفشال الوصول للمصالحة.