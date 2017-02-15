الحرة نيوز –

“أسد قلقيلية” الذي عُرف أيضًا باسم “الختيار”، بعد أن ظلّ أسد الضفة الغربية الوحيد لعقد ونصف من الزمن تقصده الرحلات المدرسية من أرجاء الضفة كلّها، قبل أن تُنهي حديقة قلقيلية وحدته بجلب أسدين آخرين منذ 8 سنوات.

أسد قلقيلية جزء أصيل من ذاكرة جيل فلسطينيّ، وقد احتل حيّزًا من ذاكرة آلاف الطلبة الذين زاروا حديقة الحيوانات وشاهدوا أسدها الهرِم

ويمكن القول إنّ “أسد قلقيلية” الذي تجاوز عمره (28 عامًا)، جزء أصيل من ذاكرة جيل فلسطينيّ يمتد بين مواليد الثمانينات حتى اليوم، ولا مبالغة إن قلنا أنّ هذا الأسد يحتل حيّزًا من ذاكرة آلاف طلبة المدارس الذين ما زالوا يعتبرون الرحلة إلى حديقة الحيوانات ورؤية أسدها، أهم وأمتع النزهات على الإطلاق، ولعلّ هذا أهم أسباب شهرته التي جعلت من وفاته خبرًا يهم الرأي العام الفلسطيني.

الأسد الذي توفي قبل بضعة أيام في حديقة الحيوانات الوحيدة بالضفة؛ كان قد تجاوز قبل ستة أعوام، العمر الافتراضي الذي تعيشه الأسود عادة والمقدّر بنحو (20 عامًا)

السخرية والتندر والفكاهة، إلى جانب أجواء من الحزن ولو ظاهريًا، كانت السمة الغالبة على منشورات الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين علّقوا على رحيل الأسد الذي صار بينه وبينهم “خبز وملح” كما يقولون.

ومن أشكال شهرة “الأسد المرحوم”، أن أنشئت صفحات فيسبوكيّة باسمه، وتناقل الكثيرون ذكرياتهم وحكايتهم معه، وأمثالًا شعبية وأخرى مُصطنعة تتعلّق بالأسد، ومواقف طريفة حصلت أثناء زيارته.

البُعد الوطنيّ كان حاضرًا أيضًا وسط هذه السخرية، فأشيع أنّ الأسد وبإحساسه الوطنيّ، اختصر على مربيه عبء مصاريفه الباهظة، وتحوّل إلى أكل الخس والخضروات النباتيّة، بدلًا عن اللحم، مراعاةً منه لمحنة الشعب الفلسطينيّ.

المحامي بلال كميل، من مواليد قباطية قضاء جنين، يقول: إنّه رأى أسد قلقيلية بينما كان طفلًا في التاسعة من عمره، ويذكره في ريعان شبابه، بعكس ما عرفه عنه مؤخرًا من أنّه “كسول هزيل دائم النوم”، معتبرًا أنّ ما يُتناقل من أكله للعشب وغيره، هو من باب الدعابة.

وأشار كميل إلى المثل الشائع: “مثل أسد قلقيلية” الذي كان يقوله الشخص لمعايرة شخص آخر، كناية عن صفات الهزل وقلة الحيلة والكسل. غير أنّه قال إنّه لو كان مسؤولًا عن الحديقة، سيشيّد تمثالًا ويكتب عليه: “هنا سكن أسدٌ عرف أغلب سكان الضفة”.

أمّا مراد سلامة، من بيت لحم مواليد 1993، فيقول إنّ الأسد يستحق نصبًا تذكاريًا كونه صمد كلّ تلك المدة الماضية، فالأسود تعيش بالكثير (20 عامًا). معتبرًا أنّ هذا الأسد “جبّار زيّ هالشعب”.

لمجرّد سماعنا باقتراب الرحلة المدرسية إلى حديقة قلقيلية، كُنّا نحتفل بأننا سنرى الأسد، يقول الصحفي الشاب أشرف آسيا من طولكرم، ويضيف أنّ الأسد كان بالنسبة لنا هو حديقة قلقيلية، والحديقة هي الأسد، كنا نذهب في الرحلات لرؤيته غير عابئين بسواه