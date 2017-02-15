الحرة نيوز –

افتتح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة والعين مروان الحمود، اليوم الأربعاء في مبنى المجلس، قاعة عبدالحليم النمر الحمود، والذي شغل منصب رئيس مجلس النواب الثالث خلال الفترة الواقعة بين عامي 1953 و1954.

وقال الطراونة، إن المجلس انتهج سنة طيبة بأن أطلق أسماء الرعيل الأول الذين خدموا الوطن بكل إخلاص وتفان على قاعات المجلس المختلفة بهدف تذكير المواطنين بالرموز والقيادات الوطنية، الذين كان لهم بصمات واضحة في المسيرة الوطنية، خصوصاً تلك المتعلقة بالمفاصل الحساسة في فترات حرجة مرت بها البلاد.

وأكد الطراونة، بحضور نائبيه الأول خميس عطية والثاني أحمد الهميسات والنائبين خالد البكار وحسن السعود، أهمية توصيل المعلومة الحقيقية والصحيحة للمواطن عن رجالات الأردن خصوصاً من الرعيل الأول، مشيراً إلى أن افتتاح قاعة المرحوم الحمود ما هو إلا دليل على تخليد ذكراه العطرة، حيث كان في خمسينيات القرن الماضي رئيساً لمجلس النواب الثالث.

وفيما يتعلق بالقاعة، قال الطراونة، إنها مجهزة بأحدث الأجهزة على غرار المجالس البرلمانية العالمية في الدول المتقدمة، وتحتوي على غرفة للترجمة، ونظام صوتيات، وإنارات حديثة ومتطورة، وتتسع لـ44 مقعداً.

من جانبه، أعرب الحمود عن تقديره لرئيس وأعضاء مجلس النواب، على هذه اللفتة الكريمة التي تسلط الضوء على رجالات الوطن من جنوبه إلى وسطه إلى شماله، حيث نعيش في هذا البلد كأسرة واحدة.