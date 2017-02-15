الحرة نيوز –

من المنتظر أن تفتح هيئة مكافحة الفساد في الأيام المقبلة ملف الشركة الأوروبية للتأمين

وشجع التعميم الذي أصدره رئيس الوزراء د.هاني الملقي بخصوص التقدم بشكاوي حيال أي ملفات فساد الكثير من المتعاملين مع الشركة الأوروبية للتأمين لتقديم شكاوي ضدها لدى رئاسة الوزراء مباشرة

وأبلغ الكثير من المتعاملين مع الشركة المذكورة موقع الحرة أنهم سيتوجهون لرئاسة الوزراء وتقديم شكوى رسمية ليتم تحويل هذه الشكوى مباشرة من رئاسة الوزراء الى هيئة مكافحة الفساد وبذلك تدخل هذه القضية الخطيرة مرحلة جديدة خاصة وأن قرار رئيس الوزراء يتم التعامل معه بجدية حيث سيحظى بمتابعة دقيقة اذا ماأخذنا بعين الاعتبار أن الشكاوي التي سيتقدم بها المتعاملون مع الشركة الأوروبية للتأمين مدعمة بالأدلة المطلوبة

وطلب رئيس الوزراء د.هاني الملقي من المواطنين وأي جهة تمتلك معلومات بخصوص أي قضية فساد التوجه مباشرة لرئاسة الوزراء لتقديم شكوى هناك ليتم متابعتها والايعاز لهيئة مكافحة الفساد بمتابعتها بدقة

وفور صدور قرار الوزراء أو دعوته للمواطنين سارع الكثير من المتعاملين مع الشركة الأوروبية للتأمين الى الاتصال بموقع الحرة وحضر عدد كبير منهم الى موقع الشركة مشيرين أنهم بصدد التوجه لرئاسة الوزراء لتقديم شكوى رسمية ضدها

وكان موقع الحرة له الفضل في طرح هذه القضية مما شجع المتعاملين مع الشركة الأوروبية للتأمين الى مقاضاة الشركة كونهم متضررين منها

وتقوم الشركة بتحويل كافة المطالبات المالية التي ترد لها من الجهات التي تتعامل معها الى شركة بطاقات ناشونال اكسبرس وتقوم هذه الشركة باقتطاع نسبة 2% من قيمة المطالبة ولاتكتفي بذلك بل تقوم بحجز المبالغ المستحقة لعدة أيام ممايعتبر مخالفة صريحة للقانون مع العلم أن الشركتين وهما الشركة الأوروبية للتأمين وشركة بطاقات ناشونال اكسبرس يرأس مجلس ادارتيهما هو شخص واحد

ويتابع موقع الحرة تطورات هذه القضية حيث سيتم نشر مايرد من تفاصيل فور تقديم الشكوى لرئاسة الوزراء