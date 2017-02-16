الحرة نيوز –

بدأت في عمان، اليوم الخميس، اعمال مؤتمر الدمج الاقليمي/ ربط الصفوف الدراسية، الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني تحت عنوان” المهارات الاساسية للجميع” في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وينفذ برنامج ربط الصفوف الدراسية 2015-2018 بتمويل مشترك بين المجلس الثقافي البريطاني ووزارة التنمية الدولية البريطانية بكلفة 34 مليون جنيه استرليني، حيث يهدف إلى الوصول للموارد العالية الجودة في 3500 مدرسة في المناطق المستهدفة لتحقيق نتائج التعلم المحسنة للشباب.

كما يستهدف البرنامج بناء قدرات 4000 معلم وقيادي مدرسة في المنطقة نحو دمج مجموعة من المهارات الاساسية في المناهج الدراسية من خلال التركيز على المعرفة الرقمية، التفكير الناقد وحل المشكلات، الابداع والخيال، القيادة الطلابية، التعاون والتواصل والمواطنة.

واكد المدير الإقليمي للمجلس الثقافي البريطاني ادريان شادويك، في المؤتمر الذي افتتح اعماله وزير التربية التعليم الدكتور عمر الرزاز، اهمية البرنامج الذي سيسهم في اكساب المتعلمين المعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة وانماط الحياة المستدامة وحقوق الانسان والمساواة بين الجنسين، وكذلك تعزيز ثقافة السلام واللاعنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي ومساهمة الثقافة في التنمية المستدامة.

واشار شادويك إلى التزام المجلس الثقافي البريطاني، مع الشركاء الاقليميين والمحليين وبما يضمن وصول جميع الاطفال إلى تعليم عالي الجودة وشامل وعادل، ويحقق القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرض الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للاشخاص ذوي الاعاقة والشعوب الأصلية والاطفال الذين يعيشون في ظل اوضاع معيشية هشة.

ويشارك في المؤتمر واضعو سياسات تعليمية ومدارس من الاردن ومصر والعراق وفلسطين والمملكة المتحدة، فيما يتضمن مجموعة من ورش العمل الشاملة والفعالة حول تطوير طرق التعليم وفق منظور مهني مستمر عالي النوعية لتمكين المعلمين وقادة المدارس من التعاون والتعلم من بعضهم من خلال الشراكات المهنية.