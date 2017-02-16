الحرة نيوز –

التقى رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور عمر الجراح وفداً من وكالة الدفاع لخفض المخاطر التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية برئاسة نائب الوكالة اللواء سكوت جيرابك،

وثمن رئيس الجامعة لوفد الوكالة الأمريكية دعمها الموصول في تدريب ورعاية عدد كبير من كوادر مركز الأميرة هيا للتقانات الحيوية في مجالات تقنية الجينوم والأمن والسلامة البيولوجيين من خلال توفير فرص تدريبية لهم في مختبرات سانديا ولوس الموس الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومما يشار إليه بأن وكالة الدفاع لخفض المخاطر إلى جانب وزارة الخارجية الأمريكية والحكومة الكندية والحكومة البريطانية قدموا رعاية مالية وتقنية ساهمت في تأسيس وحدة تدريب ادارة المخاطر البيولوجية والجينومية في حرم الجامعة.

وزار الوفد مركز الأميرة هيا للتقانات الحيوية اطلع على مرافقه التدريبية والبحثية واستمع الوفد لعدد من الكوادر الأردنية المشاركة في دورة تدريبية على تقييم المخاطر البيولوجية ومدى الاستفادة العملية من هذه الورش المدعومة من الوكالة وطبيعة انعكاسها على عملهم في المختبرات.

هذا واتفق الجانبان على تعزيز التعاون القائم على الاستمرار في مواصلة البحث عن مجالات جديدة للتعاون المستقبلي.