الحرة نيوز –

– وجّه أهالي طلبة ومعلمون في مدرسة الملك عبدالله الثاني الاساسية للبنين والتابعة لتربية قصبة الكرك نداء إلى وزارة التربية والتعليم لانقاذهم والحفاظ على سلامتهم وسلامة الطلبة من الواقع غير الآمن في المدرسة.

واستعرض الأهالي في رسالة واقع المدرسة المبنية تحت الأرض، حيث أن اجزاء منها بدأت تنهار نتيجة الرطوبة الزائدة، ولا يوجد لها مدخل مستقل غير جسر معلق يصل الطلبة المدرسة عبره، كما أن أشعة الشمس لا تدخلها.

وأضافوا إنه ولمّا وقعت هزّة أرضية عام 2004 وكانت قوّتها 4 درجات، “مالت” المدرسة نحو الشرق وظهرت تصدعات في مبناها.

وطالب الاهالي وزارة التربية والتعليم ببناء مدرسة جديدة في المنطقة بعد ان اصبح المبنى الحالي متهالكا ولايخدم العملية التربوية.

ومن جانبه قال أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي السلايطة ان الوزارة ستقوم بارسال فريق من المهندسين والفنيين للكشف على المدرسة بالتنسيق مع مديرة التربية والتعليم في المنطقة لافتا ان المدرسة مبنية منذ سنوات وتعود ملكيتها الى وزارة التربية والتعليم.

واضاف السلايطة ان الوزارة ستتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص بعد الاطلاع على تقارير المهندسين المختصين مشيرا بذات السياق ان المدرسة خضعت لعدة عمليات صيانة كان اخرها خلال العام الدراسي الماضي.