الحرة نيوز – تقرير الدكتور محمد جمال الشريف – أوتاوا

في 15 فبراير 1965 تم رفع العلم الكندي الحالي لأول مرة فوق البرلمان الكندي في أوتاوا. كل عام منذ عام 1996، عندما أعلن البرلمان يوم 15 فبراير يوماً للعلم الوطني الكندي، يحتفل الكنديون بهذا العلم الجميل.

في عام 2017، يتناسب مع الذكرى الـ 150 للاتحاد يتزامن مع الذكرى الـ 52 للعلم الوطني الكندي. ويحتفل الكنديون بهذا اليوم لأن العلم يمثل رمزا هاما من هويتهم، وينظمون الفعاليات الخاصة والتي تبين فخرهم به.

اليوم أمام البرلمان الكندي احتفل عدد من الكندين بهذا اليوم، وقد افتتحت معالي كارينا غولد وزيرة المؤسسات الديموقراطية الاحتفال، ومن ثم قالت معالي الوزيرة ميلني جولي وزيرة الثقافات والتراث أنها فخورة بهذا اليوم، ومن ثم رفعت العلم الكندي السيده جون اومالي، وهي اول سيده تخيط العلم الكندي.

وقدمت مؤسسة البشرية من أجل السلام لوحة رسمها الأطفال السوريين الجدد لمعالي الوزيرتين موجهة للحكومة الكندية، تعبر عن حبهم وامتنانهم وتقديرهم للشعب الكندي، وقد رسموا فيها العلم الكندي متوسطاً طبعات من أياديهم كرمز للبناء و المستقبل وكتبوا باللغتين العربية والإنجليزية أمانيهم لكندا. قدم اللوحة الأطفال سارة وعبدالحكيم وقد أشرف على رسم اللوحة نائب رئيس المؤسسة للشؤون الثقافية السيد محمد علي.