الحرة نيوز – كتب أ.د. محمد الفرجات

لو كنت صانع قرار لخصصت خمسة ملايين دينار لإستضافة نجوم ومشاهير العالم لترويج السياحة

لو كنت صانع قرار لإستحدثت صندوق إستثمار تعاوني للمواطنين

لو كنت صانع قرار لإستحدثت صندوق إستثماري للمغتربين وشجعت وحفزت الإقبال عليه

لو كنت صانع قرار لعرضت للمبيع مليون قطعة سكنية منظمة بمساحة نصف دونم لصالح الخزينة، بعشرة آلاف دينار للقطعة، فنحصل عشرة مليارات عدا عن العوائد التنظيمية والترخيص وإنتعاش الحركة العمرانية

لو كنت صانع قرار لوجهت مخصصات اللامركزية لتشغيل العاطلين عن العمل

لو كنت صانع قرار لجعلت أعلى راتب في المملكة لأي كان ثلاثة آلاف دينار

لو كنت صانع قرار لفتحت باب إفرازات ملكيات الأراضي بالمجان لزيادة النشاط العقاري

لو كنت صانع قرار لنظمت سوق العمل المهني وأحللت فيه أبناءنا بدلا من العمالة الوافدة

لو كنت صانع قرار لأحدثت في كل جامعة وحدة إستشراف المستقبل

لو كنت صانع قرار لخصصت حملة نظافة وطنية شهريا يشارك بها سكان كل مدينة وقرية في موقعهم

لو كنت صانع قرار لمنحت أي مستثمر عربي جاد الجنسية الأردنية

لو كنت صانع قرار لرفعت الجمارك على أية سلعة مستوردة لها بديل محلي مماثل بالجودة

لو كنت صانع قرار لضغطت دوليا لإطفاء الدين الخارجي مقابل إستضافتنا للأشقاء السوريين

لو كنت صانع قرار لرفعت الضرائب عن قطاع الصناعة وجعلت كهرباءه بالمجان بحلول 2020

لو كنت صانع قرار لجعلت معدل القبول في الجامعات 50% والدراسة الجامعية نظام سنوات

لو كنت صانع قرار لجعلت كفالة حسن التنفيذ للشوارع وغيرها قائمة طوال العمر الإفتراضي

لو كنت صانع قرار لفتحت الأبواب للعقول لتطوير منتجاتنا الصناعية وحفزت وشجعت

لو كنت صانع قرار لإستحدثت وحدة لمتابعة المشاريع بالمدة والجودة وتحت طائلة المسؤولية

لو كنت صانع قرار لأوقفت إستيراد أية مواد خام أو مدخلات صناعية متوفرة بالسوق المحلية

لو كنت صانع قرار لرفعت سن التقاعد والضمان إلى 65 سنة وإستثمرنا بعوائد الفارق الزمني

لو كنت صانع قرار لجمعت الرؤى الإستثمارية الوطنية وروجتها بمؤتمر إقتصادي عالمي ضخم

لو كنت صانع قرار لأدخلت خدماتنا ومنتجاتنا بسوق التنافس العالمي رقميا

لو كنت صانع قرار لإستحدثت صندوق مخاطر سياحية في الأردن لحماية وتحفيز وتشجيع القطاع

لو كنت صانع قرار لنقلت سياح المملكة القادمين بالملكية بنصف قيمة التذكرة

لو كنت صانع قرار لحولت 75% من مقدرات وكوادر التلفزيون الأردني لمدينة إنتاج سينمائي

لو كنت صانع قرار لأعدت سلطة المصادر الطبيعية السابقة إلى حالها وسوقت دراساتها

لو كنت صانع قرار لأعدت خدمة العلم لمدة ثلاثة أشهر وضمن أقل التكاليف

لو كنت صانع قرار لأعدت وزارة التموين لمراقبة جودة وأسعار غذاء المواطنين

لو كنت صانع قرار لأعدت تقييم أداء رؤساء الجامعات أمام طرحهم لدى مقابلات تعيينهم

لو كنت صانع قرار لبحثت ببدائل تصدير عوضا عن ممراتنا البرية الإقليمية التي أغلقت

لو كنت صانع قرار لإستقطبت عروض عالمية لإستكشاف وحفر وتشغيل حقول النفط بعقود ذكية

لو كنت صانع قرار لبذلت كل السبل لتنشيط سوق العقارات فينشط السوق بأكمله

لو كنت صانع قرار لقمت بشراء سندات محلية بمئة مليون وأضخها بالسوق عبر الرواتب لينشط

لو كنت صانع قرار لوجهت كامل الدعم الدولي المخصص للقطاع السياحي لغايات الترويج والتسويق

لو كنت صانع قرار لبحثت في فرصنا السوقية في ظل تغير خارطة الإقليم الأمنية

لو كنت صانع قرار لأعدت تقييم سفراء المملكة في العالم لنشاطهم بترويج المملكة إستثماريا

لو كنت صانع قرار لإستحدثت إعلام دولة يكون سندا لإقتصادنا وخياراتنا السياسية

لو كنت صانع قرار لوضعت إستراتيجية للعام 2025 ليكون 60% من الطاقة متجددة

وأخيرا فلو كنت صانع قرار لوضعت إستراتيجية صفر عاطل عن العمل وصفر دين عام بحلول 2022