الحرة نيوز –

سجل اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في عام 2016 ما قيمته 32.9 مليار دينار بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.

ووفقا لنوع العملة، أظهرت البيانات نموا في الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 347.8 مليون دينار ( 5.3 %) وتراجعا في الودائع بالدينار بمقدار 46.3 مليون دينار ( 0.2% ) وذلك عن مستواهما المسجل في نهاية عام 2015.

وكشف البيانات أن رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في عام 2016 ارتفع بمقدار 301.5 مليون دينار ( 0.9 % ) عن مستواه المسجل في عام 2015.

وأظهرت البيانات ان الارتفاع في رصيد اجمالي الودائع خلال عام 2016 بشكل رئيسي جاء نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الخاص (مقيم) بمقدار 1.153 مليار دينار ( 4.5 ).

في حيت تراجعت ودائع القطاع الخاص (غير مقيم ) بمقدار 547.1 مليون دينار ( 15 % ) وودائع القطاع العام ( الحكومة المركزية والمؤسسات العامة) بمقدار وصل الى 246.9 مليون دينار ( 9.1 % ) وودائع المؤسسات المالية فير المصرفية بمقدار 57.7 مليون دينار ( 13 % )، بحسب المركزي.

والمقيم هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقيم داخل الأردن أو مضى على إقامته أكثر من سنة بغض النظر عن جنسيته، وغير المقيم هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقيم عادة خارج الأردن أو الذي لم يكمل مدة سنة من الإقامة داخل الأردن باستثناء العائلات أو الأفراد الذين لهم مركز او مصلحة اقتصادية ولهم سكن دائم بغض النظر عن أن اقامته مستمرة أو متقطعة.