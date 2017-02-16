الحرة نيوز –

تمكن العاملون في ادارة البحث الجنائي / قسم بحث جنائي وسط عمان من القاء القبض على احد الاشخاص على اثر قيامه باطلاق عيارات نارية من سلاح ناري بحوزته باحدى المشاجرات في منطقة الاشرفية ادت لوفاة شخص تصادف وجوده في المكان وضبط السلاح المستخدم بالجريمة .

وفي التفاصيل قالت ادارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام انه وبعد عصر يوم امس وصل متوفيا الى مستشفى البشير احد الاشخاص جرى اسعافه نتيجة لتعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الصدر اثناء وجوده على مقربة من مكان وقوع مشاجرة حدثت بين مجموعة من الاشخاص في منطقة الاشرفية , فيما لاذ المشتركون بالمشاجرة بالفرار من المكان .

واضافت ادارة الاعلام الامني انه تم على الفور تشكيل فريق متخصص من مرتبات شعبة بحث جنائي العاصمة لمتابعة القاء القبض على مطلق النار , ونتيجة للبحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد هوية مطلق النار والقي القبض عليه وضبط بحوزته على السلاح المستخدم في الحادثة (مسدس) وبالتحقيق معه اعترف بأطلاق العيارات النارية واصابة المغدور و تم توديع القضية القضاء بعد ضبط عدد اخر من المشتركين بالمشاجرة