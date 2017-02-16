الحرة نيوز –

قالت إدارة الاعلام الأمني في مديرية الأمن العام إن أحد مرتبات الادارة الملكية لحماية البيئة استشهد بعيار ناري من قبل أحد الأشخاص أثناء تأديته لواجبه بمنطقة الدوار الأول في عمان اليوم.

وأوضحت ادارة الاعلام الامني إن فريقا من الادارة الملكية لحماية البيئة تولى متابعة وجمع المعلومات حول احد الاشخاص بعد ورود معلومات عن حيازته لحيوان نادر مفترس حي “تمساح” وأنه يقوم بعرضه للبيع، من اجل ضبطه والحيوان الذي بحوزته.

واضافت أن فريق التحقيق والمتابعة قام ظهر اليوم بعد التأكد من المعلومات التي حصل عليها، وان الشخص يخفي الحيوان المفترس في احد المحال التجارية بالقرب من الدوار الاول في العاصمة، بالتوجه للمكان وعند وصولهم والتعريف بانفسهم بادر ذلك الشخص باخراج مسدس كان بحوزته واطلق عيار ناري اصاب الملازم اول ابراهيم تيهي العمرو واسعف للمستشفى الا انه ما لبث ان استشهد متاثرا بتلك الاصابة.

وتابعت ادارة الاعلام الامني انه جرى على الفور ضبط مطلق النار والسلاح الناري الذي كان بحوزته والحيوان النادر(التمساح) وبوشرت التحقيقات معه.