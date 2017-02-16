الحرة نيوز –

تعهد مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى المهندس عمر اللوزي بتحويل كل ملف تدور حوله شبهات فساد مفترضة في الأمانة لمكافحة الفساد للتحقيق فيها.

وأكد اللوزي أن “قضية الجبيهة” هي ثمرة تعاون ما بين “الأمانة” و”المكافحة”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التدقيق والتحقق الداخلي في الأمانة سيطال ملفات أخرى.

ومثل 5 من كبار موظفي مديرية منطقة الجبيهة التابعة لأمانة عمان الأربعاء الماضي، أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مصدر مطلع.

وقال المصدر إن ممثلين عن الهيئة توجهوا إلى المنطقة وطلبوا مثول 5 من كبار موظفي المنطقة أمام الهيئة على خلفية تلقي رشاوى وشبهات تزوير في رخص المهن، حيث تم توقيف اثنين من الموظفين في وقت لاحق.