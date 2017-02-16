الحرة نيوز –

قال ادارة الاعلام الامني في مديرية الأمن العام ان مختلف محافظات المملكة تشهد الان تساقط للامطار كما وتشهد بعض المناطق في محافظات اقليم الجنوب تساقط للثلوج مؤكدة ان كافة الطرق بالمملكة سالكة باستثناء الطرق التالية :

محافظة الكرك :

تشهد تساقط كثيف للثلوج وكافة الطرق سالكة بحذر شديد جدا باستثناء طريق المزار مؤته مغلقة والعمل جار على فتحها .

محافطة الطفيلة :

لواء بصيرا والقادسية تشهد تساقط للثلوج وضباب كثيف وكافة الطرق الرئيسية سالكة بحذر شديد والفرعية مغلقة والعمل جار على فتحها .

محافظة معان :

لواء الشوبك وايل واذرح وراس النقب كافة الطرق فيها سالكة بحذر شديد بسبب الانزلاقات والضباب .

البتراء: منطقة الحي باتجاه الشوبك الطرق شبه مغلقة بسبب تراكم الثلوج وينصح بعدم المسير عليها

الطيبة باتجاه معان الطريق شبه مغلقة بسبب تراكم الثلوج بحاجة ينصح بعدم المسير عليها .

ومختلف الطرق الاخرى في البتراء سالكة بحذر شديد جدا بسبب تراكم الثلوج .