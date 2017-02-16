الحرة نيوز –

كشف تعديل نظام رسوم جوازات السفر، المنشور في عدد الجريدة الرسمية، الصادر الخميس، عن بدء تطبيق استيفاء الرسوم الجديدة، الأحد المقبل.

ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم جوازات السفر لسنة 2017 وارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.

وبموجب مشروع النظام ستعدل الرسوم المستوفاة من إصدار أو تجديد جوازات السفر حيث سيتم تعديل رسوم اصدار جواز سفر عادي او تجديده عند انتهاء المدة إلى 50 دينارا.

وتم الابقاء على نفس الرسوم في حال تجديد جواز السفر بسبب امتلاء الصفحات وبواقع 20 دينارا.

كما تم الابقاء على رسم جواز السفر عند اصداره او تجديده لافراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية والدفاع المدني المشاركين في قوات حفظ السلام الدولية او في حال تجديده عند تغيير الحالة الاجتماعية او عند تغيير الصفة العسكرية الى المدنية او بالعكس وبواقع 20 دينارا.

ويستوفى عن رسم جواز سفر بدل تالف 100 دينار وعن جواز سفر فاقد للمرة الاولى مبلغ 125 دينارا وبعد المرة الاولى يتم استيفاء 250 دينارا عن كل مرة.

كما يستوفى رسم جواز سفر للمقيمين في الخارج اذا قدم للدائرة من غير حامله مبلغ 100 دينار مثلما سيكون رسم الاضافة عن كل ولد 15 دينارا ورسم وثيقة السفر الاضطرارية مبلغ 50 دينارا.

كما يتضمن المشروع تعديل رسوم اصدار جوازات سفر التي لا تكسب حاملها الجنسية الاردنية الصادر لمدة محددة في الحالات الانسانية والخاصة او لاغراض تشجيع الاستثمار.