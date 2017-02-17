الحرة نيوز

يكون الطقس صباح اليوم شديد البرودة مع تشكل الانجماد ودرجات الحرارة ما دون الصفر المئوي في العديد من مناطق المملكة، وفق موقع طقس العرب.

وقال الموقع، في بيان صحفي أمس، يتحول الطقس خلال ساعات النهار ليصبح غالبا صاف مع بقائه باردا جدا، فيما تكون الرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

أما ليلاً، فيكون الطقس صافيا وقارس البرودة ودرجات الحرارة ما دون الصفر المئوي، ويتوقع تشكل الانجماد في العديد من المناطق، بينما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذر الموقع من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية بفعل بدء ذوبان الثلوج، ومن خطر الانزلاق على طرق المرتفعات الجبلية العالية، نتيجة تشكل الانجماد فيها وذلك مع ساعات الليل الأولى وحتى صباح غد.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق عمان: من 6 إلى 1، غرب عمان: من 4 إلى 0، إربد: من 8 إلى 0، جرش: من 8 إلى 1، السلط: من 5 إلى 1، عجلون: من 6 إلى 1-، الزرقاء: من 9 إلى 1، المفرق: من 8 إلى 2-، مادبا: من 6 إلى 3-، الكرك: من 4 إلى 1-، الطفيلة: من 5 إلى 2-، معان: من 5 إلى 4-، العقبة: من 16 إلى 7 والبحر الميت: من 16 إلى 7. وتوقع “طقس العرب” أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً نهار غد، لكن مع بقائها دون مُعدلاتها المُعتادة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية، وتسود أجواء صافية مع بقائها باردة بشكل لافت في عموم المناطق، في حين تكون الرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.