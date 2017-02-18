الحرة نيوز –

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم، مع بقائها أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة في المناطق الجبلية والبادية والسهول، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفي ساعات الليل يتشكل الانجماد والصقيع في المناطق الجبلية والبادية والسهول والأغوار الشمالية.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة يوم غد مع بقاء الأجواء باردة في المناطق الجبلية ومناطق البادية والسهول، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ويتشكل الصقيع والانجماد في ساعات الليل المتأخرة في المناطق الجبلية والبادية والسهول وأجزاء من الأغوار الشمالية.

وتستمر الأجواء يوم الاثنين باردة في المناطق الجبلية ومناطق البادية والسهول، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ويتشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة في المناطق الجبلية والبادية والسهول وأجزاء من الأغوار الشمالية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 10 الى صفر درجة مئوية والمناطق الشمالية 11 – 1 والمناطق الجنوبية 7 الى – 2 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 18 والصغرى 8 درجات مئوية.