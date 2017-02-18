الحرة نيوز –

اكد نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد ان رفع ضريبة المبيعات على مادة الكنافة لم يشمل المطاعم المصنفة شعبيا .

ولفت عواد الى ان قرار رفع ضريبة المبيعات على مادة الكنافة من 4٪ الى 16% شمل المطاعم المصنفة سياحيا وليس المطاعم المصنفة شعبيا .

وقررت الحكومة مؤخرا رفع ضريبة المبيعات للحلويات الشعبية الشرقية من ضمنها الكنافة، من 4% إلى 16%.

و شمل رفع الضريبة على حلويات شعبية مختلفة منها (العوامة، الهريسة، البرازق، الفطاير، المعمول بالتمر، اصابع زينب)، وأن الضريبة على المنتج، وليست على المواد الاساسية للحلويات.

واقرت الحكومة زيادة على الضريبة الجمركية، للمواد المستوردة من الخارج، من 15% إلى 20%، ويشمل القرار المواد التي تدخل فيها مادة البلاستيك.

وقدر عواد عدد المطاعم غير المصنفة شعبيا بنسبة 10 % مقابل نحو 90 % من المطاعم المصنفة شعبيا .

وتوقع عواد تعديل قوائم الاسعار واضافة بعض اصناف الوجبات على القوائم الجديدة والتي تم الغاؤها في قوائم الاسعار الماضية الاسبوع القادم .

وبين ان وزير الصناعة والتجارة شكل لجنة مؤلفة من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة ضريبة الدخل وجمعية حماية المستهلك ووزارة السياحة وغرفة تجارة عمان ونقابة المطاعم الاسبوع الماضي لدراسة تعديل قوائم الاسعار .

واشارعواد الى ان بعض الاصناف سيتم اضافتها على القوائم السعرية الجديدة موضحا ان بعض الاصناف تم الغائها من القوائم السعرية المعمول بها حاليا الامر الذي سبب مشكلات لاصحاب المطاعم وحرر مخالفات بحقهم .

ويقدّر عدد المطاعم والحلويات الكبيرة والمتوسطة في المملكة بنحو 15 الف مطعم ، بالاضافة الى آلاف محال الكوفي شوب المنتشرة في انحاء المملكة.