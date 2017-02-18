الحرة نيوز –

خاطب فرع نقابة المعلمين في محافظة الطفيلة مجلس النقابة بخصوص كاميرات المراقبة التي جرى تركيبها في المدارس الحكومية بالمحافظة، داعيا المجلس لمناقشة وبحث هذه القضية مع وزارة التربية والتعليم وايجاد حلّ لها في أسرع وقت ممكن.

وقال فرع النقابة إن المرأة في مجتمعنا العربي والمسلم لها خصوصية يجب احترامها وعدم التعدي عليها من أي جهة كانت.

وأضاف إن الفرع لا يرى وجود أي فائدة من تركيب الكاميرات على الساحات والممرات داخل المدارس، كما أن هذا الأمر يحدّ من حرية الطالبات والمعلمات على حدّ سواء وبخاصة في مدارس الاناث ذات الصفوف العليا والمعلمات المحجبات، لافتا إلى أن هذا الأمر سوف يمنع الطالبات والمعلمات من ممارسة الأنشطة وخاصة الرياضية منها داخل الساحات، مما يشكل اعتداء على قوانين وزارة التربية وحرية الطالبات والمعلمات.

ولفت إلى أنه وإذا أصرّت الوزارة على تنفيذ هذا الأمر فليكن على مداخل ومخارج المدارس فقط.

واختتم الفرع خطابه بالقول إنه إذا تم الاصرار على تنفيذ هذا الأمر فإن ذلك سيؤدي إلى ردّة فعل من الميدان التربوي والمجتمع المحلي على حدّ سواء، محذرا في ذات السياق من الأضرار التي ستتعرض لها العملية التعليمية في تلك الحالة.