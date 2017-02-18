الحرة نيوز –

أظهرت دراسة أن فلسطين تحتل المرتبة 900 في قائمة أقوى جواز سفر والتي احتل الجواز الإماراتي المركز الأولى فيها على صعيد دول الشرق الأوسط.

وبحسب الدراسة السنوية التي تجريها آرتون كابيتال، فإن جواز السفر الإماراتي هو الأقوى في المنطقة، مسجلاً 122 نقطة وفقاً لبند visa-free score ما يخوّل حامله السفر إلى 1222 وجهة بدون أي حاجة إلى تأشيرة دخول وبالتالي تمّ تصنيفه في المرتبة 28 عالميًا.

أما الدولة العربية التي تليه في التصنيف العالمي فهي الكويت في المرتبة 51، مع مجموع 82 وجهة بدون تأشيرة، فيما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 60 عالميًا مع مجموع 67 وجهة.

بينما تحتل تونس المرتبة 67 مع مجموع 61 وجهة، في المرتبة 79 حلت مصر مع مجموع 48 وجهة، فيما حلت الأردن في المرتبة 81 مع مجموع 46 وجهة.

أما بالنسبة إلى الدول العربية ذات الجوازات الأضعف، فيحتل لبنان المرتبة 89 مع مجموع 38 وجهة، ثم فلسطين في المرتبة 90 مع مجموع 37 وجهة، والمرتبة 95 من نصيب سوريا مع مجموع 29 وجهة، تليها العراق المرتبة 96 بمجموع 28 وجهة.

وعالمياً تحتل ألمانيا المرتبة الأولى مع جواز يخوّل حامله الدخول الى 158 وجهة من دون تأشيرة.

وتتعادل السويد وسنغافورة في المرتبة الثانية، بينما تحتل الدانمارك وفنلندا وفرنسا واسبانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية المرتبة الثالثة.

وكلما ارتفع مجموع الوجهات التي يخوّلك جوازك السفر إليها بدون تأشيرة، كلما تمتّعت بقدرة أكبر على السفر، وذلك من دون تقديم طلب مسبق للحصول على تأشيرة. وطبعاً من الجيد أن يحظى الشخص بامتياز مماثل.