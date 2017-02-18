الحرة نيوز –

أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن الجميد الذي يباع للمستهلكين بقي يخضع لضريبة المبيعات بنسبة 44 بالمئة ولم يحدث على هذه النسبة أي تغيير بموجب أخر تعديل على نظام الضريبة.

وقال بيان للدائرة أصدرته اليوم السبت إن الجميد كان يدخل ضمن تصنيف الألبان أو أحد منتجات الألبان الخاضعة لنسبة 4 بالمئة، وتم في الجداول التي تم نشرها إفراد تصنيف خاص بالجميد لوحده واخضاعه لنسبة 4 بالمئة سواء يباع للمستهلك أو يستعمل كمدخل إنتاج من قبل المصانع.

أما بخصوص الكنافة فقد كانت تخضع لنسبة 16 بالمئة في حال تم تقديمها داخل المطاعم والصالات، فيما تخضع لنسبة 4 بالمئة خارجها، حيث عمل تعديل النظام على توحيد إخضاعها لنسبة 16بالمئة.