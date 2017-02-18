الحرة نيوز – هشام عورتاني

يحقق مدعي عام اربد بقضية غريبة من نوعها ذهب ضحيتها طفل أردني يبلغ من العمر 4 سنوات

التفاصيل التي حصل عليها موقع الحرة تتضمن تفاصيل لايرقى اليها الشك بوجود مؤامرة لتسفير الطفل الأردني ريان زيد التميمي خارج البلاد وأحد أطراف هذه المؤامرة موظفين في دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة الفرع الرئيسي

الموظفون قاموا باصدار جواز سفر للطفل المذكور لشخص أدعى أنه والده علما أن والده لم يحضر الى الجوازات العامة لاصدار جواز سفر لابنه حيث كان خارج البلاد حيث يعمل في المملكة العربية السعودية

والد الطفل زيد التميمي روى للحرة التفاصيل المآساوية فضلا عن تزويد موقع الحرة بالوثائق التي تؤكد دقة ماحصل:

كان آخر مايتوقعه أن لايجد طفله ريان فقد أعتاد على رؤيته عندما يعود من السفر ..يكمل الأب حديثه : كانت مفاجأة بالنسبة لي وصدمة عنيفة فقد هاتفت مطلقتي المقيمة في اربد من أجل الاطمئنان على طفلي ريان وزيارته ولكني فوجئت بأن الهاتف مغلق فقمت بالاتصال بأنسبائي ولكني فوجئت بقولهم أنها غير موجودة … ويضيف : بدأت الشكوك تساورني قلقا على طفلي وعندما وصلت الى طريق مسدود قمت بالتحري وجمع المعلومات حيث راجعت دائرة الجوازات العامة فكانت مفاجأة كبيرة بانتظاري

فقد حضر أحد الأشخاص مدعيا أنه والد الطفل وأستصدر جواز سفر له وتم منحه جواز السفر دون التأكد من الموظفين من هوية الشخص المذكور فهل يعقل أن يدعي شخص ما أنه والد طفل ثم لايتم التأكد من الأوراق الثبوتية التي بحوزته؟؟

ويقول: هذه جريمة فالقانون لايسمح بمغادرة طفل البلاد دون موافقة ولي أمره والده فكيف حدث هذا…

بالطبع لهذه المأساة بقية والبقية في التفاصيل التالية:

رفض مدير دائرة الأحوال المدنية العامة والجوازات مقابلة والد الطفل في حين حاول مدير مكتب مدير الجوازات “لفلفة” الطابق طالبا منه أن يحضر لشرب فنجان قهوة وبأن لايكشف طابق الفضيحة أو الجريمة ولكن الأب رفض ذلك وهذا أمر طبيعي

الأهم أنه تم تشكيل لجنة حيث تحقق اللجنة مع أربعة موظفين بتهمة الرشوة..

الانتربول في هذه اللحظات يبحث عن الطفل ريان وحسب آخر المعلومات فقد وصل الى لبنان ولاأحد يعلم فيما اذا غادر الى دولة أخرى

مدعي عام اربد يحقق والدنيا قايمة قاعدة فالموضوع هو موضوع حرمان أب من طفله وجريمة المشاركة في تهريبه خارج حدود الوطن

ونكتفي بهذه الرسالة التي كتبها والد الطفل:

انا مواطن اردني فقد ابنه البالغ من العمر 4 سنوات بسبب فساد موظفين في دائرة الجوازات العامه باصدار جواز سفر لأبني من قبل شخص مجهول راجع الجوازت وانتحل صفتي وانا خارج البلاد في سفرة عمل ورفض مدير الجوازات مقابلتي ورفضوا اعطائي كتاب لألغاء جواز السفر وقاموا بالتستر على الموظف وانه لا يوجد ما يثبت بانني لم احضر الى كاونتر الجوازات واستخراج جواز سفر لأبني والأن ابني مفقود منذ اسبوع خارج البلاد وما يزال البحث جاري عنه من قبل الأجهزه الأمنيه واناشد جلالة الملك بمحاسبة الفاسدين ومتابعة قضية ابني الطفل الأردني ريان التميمي

