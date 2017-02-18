الحرة نيوز –

قد تعجز الكلمات عن التعبير عن مقدار مايتمتع به الفنان غازي الامام من موهبة ..غازي الامام هو الاحساس الصادق هو عشق الكلمة والفن الحقيقي الذي أفتقدناه منذ فترة طويلة من الوقت ولكن هاهو الفنان غازي الامام يعيدنا الى الزمن والماضي الجميل هو غازي الامام ينتزع منا مشاعر الاعجاب والتصفيق له بطريقة لاارادية ودون أن نحس بينما تأخذنا كلمات أغانيه والألحان الى عالم آخر عالم تحلق فيه النفس وتتسارع نبضات القلوب وهي لحظات نشوة الطرب ونشوة الاستماع الى كبار المطربين والمبدعين

المستمع يعشق الصدق في الأداء يعشق صدق الاحساس وصدق المشاعر يعشق كل فنان يحمل مثل هذه الصفات ولأن الفنان غازي الامام تجتمع فيه جميع هذه الأشياء فقد أجتمع له الكثير من المحبين والمعجبين ومن يبحثون عن الجديد الجديد في الكلمات في الابداع من يبحثون عن الحياة

غازي الامام فنان يحمل جميع مواصفات المبدعين والفنانين الحقيقين الذين يريدون ايصال رسالتهم وموهبتهم وقد نجح في ذلك فهو يمتلك جميع الامكانات اللازمة للنجاح والتفوق والوصول الى قمة المجد وصل بموهبته واحساسه الصادق

لايمكن أن نكتب عن فنان بحجم غازي الامام بطريقة تفيه حقه كما يقولون فالكلمات لاتكفي وهي عاجزة عن نقل صورة حقيقية

فنان أردني مبدع له شعبية كبيرة محبوب ..يغني باللهجة العراقية والأردنية يغني بعدة لهجات بصوت مليئ بالاحساس والحب