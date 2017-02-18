الحرة نيوز –

أعلنت الفعاليات الشعبية، في محافظة الطفيلة ولواء ذيبان، عن عودة الحراك الشعبي للتحرك من جديد “بقوة أكبر من سابق عهدها حتى إقالة حكومة الجباية وجلب جميع الفاسدين دون استثناء وإنهاء التوريث السياسي”.

وقالت “فعاليات الطفيلة”، في بيان “نؤكد وقوفنا إلى جانب نائب الوطن صداح الحباشنة (…) الذي تصدى بكل كرامة وحب للوطن والناس لحكومة الجباية؛ حكومة هاني الملقي”.

من جانبه، أعلن “حراك ذيبان” أعلن عودة الحراك الشعبي إلى اللواء، عن طريق وقفة احتجاجية، على دوار ذيبان، الأحد، بعنوان “تسقط حكومة رفع الأسعار”

وتاليا نص بيان “حراك الطفيلة”:

تؤكد الفعاليات الشعبية والحراك الشعبي في الطفيلة، وقوفها الى جانب نائب الوطن كله من شماله وجنوبه نائب الوطن النائب الدكتور صداح الحباشنة.

الذي تصدى بكل كرامة وحب للوطن والناس لحكومة الجباية حكومة ” هاني الملقي” في حين عجز الذيليون من اعداء الشعب في مجلس النواب وغيرها عن اتخاذ موقف ولو رمادي من قضايا تجويع وافقار الشعب ، عبر فرض الضرائب بشكل سافر تجاوز كل الحدود لمصلحة من ينهب الوطن

واذ تؤكد القوى الشعبية والحراك الشعبي في محافظة الطفيلة وقوفها التام خلف نائب الكرك الوطن كله للوصول الى ما يلي :

1- اقالة حكومة الملقي التي تشتغل ضد الاردن والاردنيين.

2- تشكيل حكومة انقاض وطني لتصليح الاخطاء التي اقترفتها حكومات التعيين والتي اورثة الاردن مدينوية هائلة لم يعد السكوت عنها.

3- جلب المتسببين والفاسدين للمحاكمة في الحالة التي وصل اليها الاقتصاد الاردني وكل من يتستر ورائهم ويحميهم.

4- يعلن الحراك الشعبي والفعاليات الشعبية في محافظة الطفيلة انها ستنظم مهرجان جماهيري لنائب الوطن الدكتور صداح الحباشنة دعما لمواقفه الوطنية المشرفة .

5- ستعود الفعاليات الشعبية والحراك الشعبي للتحرك في الشارع من جديد وبقوة اكبر من سابق عهدها حتى تتم اقالة حكومة الجباية وجلب جميع الفاسدين دون استثناء وانهاء التوريث السياسي وكل اشكال الفساد.

عاش الاردن حرا عصيا على الفاسدين

القوى والفعاليات الشعبية والحراك الشعبي في محافظة الطفيلة