الحرة نيوز – بسام روبين

تتوارد الانباء تباعا عن قرب رحيل حكومة الملقي التي قصفت بشكل مباشر جيب المواطن الاردني ضمن سلسله من القرارات العشوائيه الجائره اوقدت الحراك الشعبي من جديد وكان ذلك واضحا من خلال تجاوب العديد من المحافظات مع الوقفه الكركيه المسانده للبطل صداح ولكنني لا اعتقد هنا ان رحيل حكومة الملقي سيغير في المعادله اي شيء يذكر سوى امتصاص غضب الشعب لفتره مؤقته فكل الحكومات السابقه كانت ملقي لأن النهج يكاد لا يتغير فالوزراء ينتمون الى ذلك النادي الذي اوصل الاردن الى هذا الحال المائل ان الحاله الاردنيه بحاجه لتغيير النهج السائد في اختيار الوزراء فليس المهم تغيير حكومة الملقي الى ملقي اخر بقدر ما هنالك اهم من ذلك وهو تغيير النهج فسياسة الاعتقالات وتكميم الافواه والتمادي على لقمة العيش واغتيال الشخصيات الوطنية والتلويح بمعاقبة النائب الحر صداح لانه تخندق مع الشعب كل هذه الامور لم تعد مقبوله لانها لا تخدم الحاله الاردنيه ولا امنها ولا استقرارها نريد مسؤولين وطنيين نظيفين مشهود لهم بالنزاهه والحكمه والتطوير لاخراجنا من عنق الزجاجه الذي علقنا فيه والمطلوب من حكومة الانقاذ القادمه اذا تم ذلك ان تشرع بتحسين رواتب العاملين والمتقاعدين ومعالجة البطاله وتعثر الشركات واسترداد الاموال التي نهبت من الفاسدين والضرب بيد من حديد لكل من يحاول التطاول على المال العام ومال الشعب اما العداله الغائبه فهي مطلب كل اردني واردنيه لان العدل اساس الحكم واستمراره فالقضاء الاردني بحاجه لاصلاح مستعجل اما التشريعات التي لا تراعي مصالح الوطن والمواطن فيجب ان تدرج فورا لاعادة صياغتها من قبل المجلس الذي دعم الجلاد ولم يقم بدوره الوطني حتى هذه اللحظه باستثناء اصوات قليله نالت رضى الله ورضى الشعب.