الحرة نيوز –

قررت وزارة الصناعة والتجارة اليوم الأحد، تخفيض سعر الطحين المدعوم للمخابز بمقدار 1.33 دينار للطن، وفق أمين عام الوزارة يوسف الشمالي.

وقال الشمالي إن سعر طن الطحين المدعوم خفض إلى 57.95 بدلا من 59.28، وذلك بهدف تعويض المخابز عن ارتفاع كلف انتاج الخبز.

مشيرا إلى أن تخفيض أسعار الطحين المدعوم بما يعادل نسب الارتفاع في كلف الانتاج بهدف الحفاظ على مستويات أسعار الخبر العربي الكبير عند مستوى 16 قرشا للكيلو والخبز الصغير عند 24 قرش للكيلو.

وكانت كلف انتاج الخبز ارتفعت بعد قرار الحكومة برفع ضريبة المبيعات على حزمة من السلع والتي من بينها مادة الخميرة.