الحرة نيوز –

اكد امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ان مديريات العمل في مختلف المحافظات باشرت في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الرامية الى قوننة وتوثيق اوضاع العمالة المخالفة التي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة ومنح فترة امهال لاصحاب العمل اعتبارا من 15 شباط 2017 ولغاية 15 نيسان 2017 .

وقال الحديدي في بيان صحافي اليوم الاحد انه ونظرا لأهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وحرصا على دعمة واعطاء المزيد من الامان للمزارعين، فقد تقرر استيفاء مبلغ 300 دينار فقط عند تجديد كل تصريح عمل للعامل بمهنة عامل زراعي عند صاحب العمل نفسة، واعفاء اصحاب العمل في القطاع الزراعي من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة عند تجديد تصاريح العمل بمهنة زراعي للعامل الوافد عند نفس صاحب العمل.

واضاف الحديدي انه ولغايات التسهيل على اصحاب العمل وتحفيزا لهم على اجراءات التوفيق فإن وزارة العمل ستقوم بالموافقة لأي صاحب عمل بتوفيق اوضاع العامل المخالف المراد توفيق اوضاعة – اذا كان تصريح العمل الخاص بة منتهي او ملغي – دون الحاجة لبراءة ذمة من صاحب العمل الاصيل(القديم) وذلك خلال فترة الشهرين فقط والتي تنتهي بتاريخ 15 نيسان المقبل.