الحرة نيوز –

قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان فريق تحقيق من ادارة البحث الجنائي استطاع كشف ملابسات قضية سرقة قاصة حديدية من احدى المؤسسة الاستهلاكية في منطقة القطرانة في محافظة الكرك ، والقاء القبض على احد الفاعلين وتحديد باقي الشركاء .

واضافت في بيان الاحد انه وبتاريخ 14/2/2017م وبناء على الانباء الواردة بتعرض احدى المؤسسات الاستهلاكية في محافظة الكرك لخلع الاقفال بعد تهديد حارس المؤسسة بواسطة اداه حادة وسرقة قاصة حديدية بداخلها مبلغ مالي , تحرك على الفور للمكان فريق مختص برفقة المختبر الجنائي والمركز الامني المختص و اتخذت الاجراءات التحقيقية اللازمة في موقع السرقة .

واضافت ان فريق التحقيق التابع لشعبة بحث جنائي اقليم الجنوب باشر التوسع بالتحقيقات وجمع المعلومات حول القصية وتمكن من خلال ذلك حصر الاشتباه بأحد الاشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية بقضايا السرقات حيث تم رصده وتتبعه والقي القبض عليه بعد وضع كمين خاص له وبالتحقيق معه اعترف بسرقة القاصة من المؤسسة بالاشتراك مع شخصين اخرين وتقاسم المبلغ الموجود بالقاصة فيما بينهم , حيث ضبطت القاصة وما زال التحقيق والبحث عن الشركاء جارياً .