الحرة نيوز –

قال وزير الداخلية غالب الزعبي ان الحكومة تعتزم استخدام البطاقة الذكية في انتخابات مجالس المحافظات والبلديات المزمع اجراؤها منتصف شهر آب المقبل.

ودعا الزعبي جميع الوزارات والدوائر الحكومية اليوم الاحد، الى التعميم على كوادرها في مختلف مناطق المملكة للحصول على هذه البطاقة وافراد عائلاتهم لتحقيق الغرض المنشود منها باعتبارها نقلة نوعية ستسهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم علاوة على انها ستستخدم من اجل ايصال الدعم الى مستحقيه.

كما طلب الوزير الزعبي من المحافظين والحكام الاداريين حشد كل الجهود الممكنة مع مختلف قطاعات وفعاليات المجتمع المحلي لتوعية المواطن بأهميتها وسرعة الحصول عليها في جميع محافظات المملكة.