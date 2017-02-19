الحرة نيوز –

كشفت مصادر مطلعة في ادارة الاحوال المدنية والجوازات ان الحكومة تعتزم تحديد تاريخ 31 من كانون الأول (ديسمبر) 2017 الحالي، مهلة أخيرة لاعتماد هويات الاحوال المدنية القديمة، فيما سيتم بعد ذلك التاريخ اعتماد بطاقات الاحوال الذكية فقط. بينما تعتزم الحكومة ايضا رفع مدة جواز السفر من خمس سنوات الى عشرة أعوام.

وبينت المصادر ان لجنة مؤلفة من وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “ستضع حلولا لتحفيز المواطنين على استبدال هوياتهم القديمة ببطاقات الأحوال الذكية”.

ووفقا لذات المصادر، فسيتم التنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخابات لاعتماد أي هوية صادرة عن الأحوال المدنية والجوازات (عادية أو ذكية) للاقتراع في انتخابات اللامركزية والبلديات، المقرر اجراؤها بالتزامن في 15 اب (اغسطس) القادم، وذلك لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين، الذين يزيد عددهم على 4 ملايين مواطن.

وبلغ عدد المواطنين، الذين أصدروا بطاقات أحوال مدنية ذكية حتى الآن، ما يزيد على 400 ألف شخص، من أصل 4 ملايين.

على صعيد آخر، بينت المصادر أن “هناك توجها حكوميا لرفع مدة جواز السفر، الذي بدئ أمس بتطبيق قرار رفع رسوم اصداره إلى 50 دينارا، لتكون فترة صلاحيته 10 أعوام بعد أن كانت 5 أعوام”، مشيرة الى ان الحكومة “تعتزم تقديم مشروع قانون لدى مجلس النواب بشأن ذلك، ليتناسب مع رفع الرسوم”.

وكشفت مصادر موثوقة أن الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون لدى مجلس النواب لرفع مدة جواز السفر الأردني من 5 أعوام إلى 10 سنوات ، حتى يتناسب ذلك مع رفع الرسوم.

إلى ذلك، أبدى العديد من حملة جوازات السفر الاردنية المؤقتة، من ابناء قطاع غزة المقيمين في المملكة ومن ابناء الضفة الغربية المحتلة، امتعاظا واستياء شديدا امس، جراء رفع رسوم اصدار الجواز المؤقت من 50 دينارا الى 200 دينار، والذي بدئ بتطبيقه يوم أمس.

وشكوا، في تصريحاتأمس مما اعتبروه “عبئا ماليا كبيرا” القاه القرار على الغزيين وأبناء الضفة الغربية ممن يحملون الجواز الأردني المؤقت.

فيما بين مصدر مطلع في الاحوال المدنية ان هناك المئات من حملة الجوازات المؤقتة ممن كانوا قدموا معاملاتهم لاصدار جوازات سفر قبل نفاذ الرسوم الجديدة، لكن بسبب الإجراءات تأخرت معاملاتهم الى يوم أمس، ما استحق على معاملاتهم الرسوم الجديدة المرتفعة.