الحرة نيوز –
دعت وزارة التربية والتعليم المعلمين الذين تقدموا بطلبات الكترونية للحصول على شقق سكنية بمشروع ( سكن كريم لعيش كريم ) مراجعة مركز الوزارة ابتداءً من يوم الأحد القادم 26/2/2017 ولغاية يوم الخميس الموافق 9/3/2017 لاستكمال الإجراءات المطلوبة .
ودعا مدير إدارة الشؤون المالية في الوزارة عطا أبو نصير المعلمين المعلنة أسماؤهم على موقع الوزارة الالكتروني www.moe.gov.jo احضار دفتر العائلة ساري المفعول وعدم ملكية من ضريبة المسقفات ودائرة الأراضي ، وعدم ممانعة من البنك للموظف الذي يقل صافي راتبه عن (450) ديناراً .
وبين أبو نصير أن من يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد سيعتبر مستنكفاً وسيتم استثناؤه من التنافس .
الرقم
الرقم الوزاري
الرقم الوطني
اسم الموظف
المشروع
1
54556
9621004393
عدنان عبدالحافظ نورى عقيل الدلابيح
ابو علندا 101
2
61743
9641028369
بسام محمد حامد المعايطه
ابو علندا 101
3
65355
9631005045
محمد عبدالكريم علي بني عيسى
ابو علندا 101
4
64731
9631028241
فارس خالد عبدالرحمن عوض النويران
ابو علندا 101
5
67610
9652029989
فايزه صالح عبدالكريم الحطيبات
ابو علندا 101
6
70720
9681016708
وائل حمد خليل الحجاج
ابو علندا 101
7
69801
9631033124
الزبير محمد احمد السوالقه
ابو علندا 101
8
72730
9622001651
فاطمه محمد حسن شلطف
ابو علندا 101
9
74637
9672003790
نجاح عبدالله سليمان الرواشده
ابو علندا 101
10
68549
9651028926
ابراهيم عبدالكريم سليم الطراونه
ابو علندا 101
11
59344
9631003023
عوض الله احمد محمد السعود
ابو علندا 101
12
78999
9692030657
ختام محمد سليمان العيدى
ابو علندا 101
13
80367
9632035631
اسمهان مصطفى محمود الصقور
ابو علندا 101
14
80815
9682041683
مريم حسين خليف السرحان
ابو علندا 101
15
80512
9672027265
نهيل محمد سلمان العيدى
ابو علندا 101
16
80959
9701046841
ماجد احمد محمد الحساسنه
ابو علندا 101
17
81820
9682009712
نهاد عبدالحميد محمد فريحات
ابو علندا 101
18
82697
9702015507
رقيه عمر عوده المعايطه
ابو علندا 101
19
83332
9702019763
عبير خليف عيسى المواجده
ابو علندا 101
20
85266
9572020768
مريم عبدالرحمن محمد مطر
ابو علندا 101
21
84548
9691033317
رياض ماجد جعفر الطراونه
ابو علندا 101
22
86031
9691043175
ذيب محمد عوده الله السوالقه
ابو علندا 101
23
86354
9701046579
حماد عيد سلامه العزازمه
ابو علندا 101
24
89222
9632035402
هدى نصري عطاالله المجالي
ابو علندا 101
25
87587
9672026365
فايزه صلاح خليل ابوعوره
ابو علندا 101
26
86645
9691015775
سالم عيسى سالم الجعافره
ابو علندا 101
27
87441
9642006869
كفى محمد سليم خصاونه
ابو علندا 101
28
87222
9622000423
ماجده محمود فارس محمد عطا
ابو علندا 101
29
89341
9671027503
نافع عبدالرؤوف عبدالرحمن فرحات
ابو علندا 101
30
3194648
9722004745
خالده ابراهيم عباس الرواد
ابو علندا 101
31
89788
9692036964
سميحه صباح رشيد النعيمات
ابو علندا 101
32
3194907
9701034630
قاسم محمد ابراهيم ساعد الصرايره
ابو علندا 101
33
92847
9712044731
منى سالم سالم المحاسنه
ابو علندا 101
34
90384
9662010449
خلود عبدالوهاب عواد عويسي
ابو علندا 101
35
39835
9551007106
زياد عبدالكريم رضوان النسور
ابو علندا 101
36
107233
9712038733
ايمان عبدالكريم حامد الرفوع
ابو علندا 101
37
107271
9732044245
سكينه موسى عطالله القرارعه
ابو علندا 101
38
95141
9711043579
لؤي حسن محمد الشعار
ابو علندا 101
39
94931
9732012202
سميه حامد عوده المجالي
ابو علندا 101
40
94543
9701017785
فواز فارس احمد الطراونه
ابو علندا 101
41
3196858
9731000440
احمد نعيم ابراهيم ابوهنطش
ابو علندا 101
42
90912
9711041814
نبيل طراد محمد علي عساف
ابو علندا 101
43
96371
9742046222
ندى ابراهيم سليمان الزيدانيين
ابو علندا 101
44
97180
9601010250
بسام محمد عبدربه خطايبه
ابو علندا 101
45
97407
9711038834
عماد محمد محمود الضمور
ابو علندا 101
46
97847
9732036547
سعاد فرج مسلم المصيغير العزازمه
ابو علندا 101
47
98430
9751038356
رزق الله مفضي جويعد المشاقبه
ابو علندا 101
48
67350
9571003158
احمد ابراهيم العلى العمرى
ابو علندا 112
49
77293
9701037261
عايد قاسم سليمان الجعافره
ابو علندا 112
50
82863
9701004902
سليمان محمد علي الحسنات
ابو علندا 112
51
81504
9691037184
طلال سالم محمود النوايشه
ابو علندا 112
52
79818
9682001395
سناء فايز سعيد عزام
ابو علندا 112
53
84125
9682036314
خلود عدنان محمد المغربى
ابو علندا 112
54
85355
9651039875
راضي سلامه فالح السواريه
ابو علندا 112
55
88157
9641002319
باسم عبدالله عبدالرحمن العفيشات
ابو علندا 112
56
3194563
9711045573
حسام عطوه خليل عبدالله البوايزه
ابو علندا 112
57
87086
9672014009
نوفه محمد حماد الضمور
ابو علندا 112
58
83763
9671032139
ماهر حسين شنوان الحباشنه
ابو علندا 112
59
76696
9651004510
محمد سليم عقله بنى علي
ابو علندا 112
60
90525
9721025045
بسام طه صالح احمد
ابو علندا 112
61
57749
9581002576
عادل سامح الحاج فليح رواشده
ابو علندا 118
62
64611
9652023097
ذكريات محمد ابراهيم عبهرى
ابو علندا 118
63
66131
9632003371
ثريا محمد مرزوق الهباهبه
ابو علندا 118
64
68458
9612031925
فريال حسن ذياب قدوره
ابو علندا 118
65
69517
9632027624
ابتسام مطيع سالم الحطيبات
ابو علندا 118
66
69760
9621035554
يوسف عبد سالم عيد الرفوع
ابو علندا 118
67
73164
9611007298
مصطفى محمد مصطفى الزق
ابو علندا 118
68
74953
9672030207
اميره سفهان علي الرواشده
ابو علندا 118
69
76243
9681035465
احمد عطيه الله مفلح الكساسبه
ابو علندا 118
70
74914
9662015255
فرحه عبدالعزيز محمد العمارين
ابو علندا 118
71
68286
9671006764
حسان محمد صالح سليمان
ابو علندا 118
72
75778
9621004206
فتحي نهار مفلح ابوجبل
ابو علندا 118
73
75962
9692033936
نبويه عبدالسلام خليفه الشواوره
ابو علندا 118
74
76782
9592012143
ربيحه عبدالله سعيد مساد
ابو علندا 118
75
76961
9682030250
رويده محمد عبدالقادر الصرايره
ابو علندا 118
76
77264
9701013457
وليد حسين عبد داود
ابو علندا 118
77
78323
9601010219
ابراهيم فلاح فارس
ابو علندا 118
78
77561
9701023982
عمر احمد عواد عفان
ابو علندا 118
79
77488
9692036953
عائشه علي معمر النعيمات
ابو علندا 118
80
78843
9651015152
فايز يحيى خشمان السفاسفه
ابو علندا 118
81
78775
9621012298
صالح عوض علي موسى النوايسه
ابو علندا 118
82
79535
9702032031
رابعه محمد سليمان العيدى
ابو علندا 118
83
80339
9702031256
رابعه محمود رجا عبيدو
ابو علندا 118
84
80497
9681019532
عيسى فؤاد سليمان حماتى
ابو علندا 118
85
80770
9691033267
فارس راتب مسلم الطراونه
ابو علندا 118
86
68651
9621025246
عاطف سليم عبدالقادر ابوالعدوس
ابو علندا 118
87
81359
9661039938
فتحي عوده بشير الرفوع
ابو علندا 118
88
81144
9692042694
فايزه عبدالقادر عبدالله السبايله
ابو علندا 118
89
79372
9651024324
ناجح ابخيت عبدالله الجرادات
ابو علندا 118
90
81158
9681043244
بسام محمود سليم القليلات
ابو علندا 118
91
82079
9702036532
ايمان عبدالله محمود الهاروني
ابو علندا 118
92
82450
9662033669
هويده عبدالرحيم علي ابوحيانه
ابو علندا 118
93
81495
9691045466
سليمان خليف عبدالرحمن السوالقه
ابو علندا 118
94
82344
9671025916
عبدالحميد يوسف خليل ابوعيده
ابو علندا 118
95
82229
9651010511
عبدالكريم جبر محمد الشدفان
ابو علندا 118
96
80702
9641020441
عبدالرحمن جميل سعيد صالح نصار
ابو علندا 118
97
78241
9661001812
وهيب حسن محمود ابراهيم
ابو علندا 118
98
79369
9651031285
حسين عبدالله صالح البنوى
ابو علندا 118
99
83944
9701016358
محمد عبدالمهدي فلاح الطراونه
ابو علندا 118
100
85504
9712035725
امل محمد عبدالقادر الذيابات
ابو علندا 118
101
83734
9691033708
علي سالم عبد الصرايره
ابو علندا 118
102
85118
9651032027
معن عدنان ضيف الله الخصاونه
ابو علندا 118
103
83304
9671017808
فؤاد محمد عبدالغني ابوزينه
ابو علندا 118
104
85547
9632040965
عزيزه احمد عبدالله الفرارجه
ابو علندا 118
105
79785
9621022707
سمير شاكر محمود الامير
ابو علندا 118
106
57145
9642002596
انتصار ابراهيم رشيد ابوشريعه
ابو علندا 135
107
55445
9631004114
جمال نجيب محمود عبدالله العزه
ابو علندا 135
108
55382
9611010435
حسن محمد مسعود محمد الصمادي
ابو علندا 135
109
63277
9642004101
ابان احمد قاسم حسن شرشير
ابو علندا 135
110
65176
9632037541
عائده خليل ابراهيم السريحين
ابو علندا 135
111
63339
9631004122
عبدالله حسين حسن دملخي
ابو علندا 135
112
63209
9592002247
امنه شامخ مطر القرعان
ابو علندا 135
113
63395
9632024823
سخاء عبدالرحمن مسلم الطراونه
ابو علندا 135
114
57558
9621025799
فايز فلاح سليمان جويعد
ابو علندا 135
115
65055
9631034811
عارف حسن عبدالرحمن الرفوع
ابو علندا 135
116
63822
9632021813
سلوى شفيق عايد المجالي
ابو علندا 135
117
58913
9591023213
عبد شحاد حمد الضلاعين
ابو علندا 135
118
55632
9622036623
مها عبدالرزاق عبدالله الطراونه
ابو علندا 135
119
64256
9652014151
فاطمه جراد ابراهيم النوايسه
ابو علندا 135
120
65165
9652027433
فريال غالب النورى الخرشه
ابو علندا 135
121
65478
9622022095
عبله احمد سليمان المجالي
ابو علندا 135
122
65537
9652029321
سماح عبدالرزاق عبدالرحمن الاغوات
ابو علندا 135
123
66317
9652008411
سلوى موسى الباتع الحمدان
ابو علندا 135
124
67999
9581024541
نمر عواد عيد السلمان
ابو علندا 135
125
66364
9601025582
خالد حسن خالد داوود ابولاوى
ابو علندا 135
126
65880
9652027163
كفى محمد عبدالقادر الصرايره
ابو علندا 135
127
66103
9662029565
بديعه حمدان علي العطيوى
ابو علندا 135
128
67290
9621014775
محمد غسان ربحي حسن بسيسو
ابو علندا 135
129
67814
9652038299
ميسون عبدالرحمن ابراهيم الربحات
ابو علندا 135
130
67898
9631029462
رائد خميس محمد حموده
ابو علندا 135
131
66124
9652029470
مها حمود محمد المعايطه
ابو علندا 135
132
66843
9642022544
بسما سالم محمد القيسى
ابو علندا 135
133
67278
9601022200
اكرم عليان ذيب اسماعيل الحجى
ابو علندا 135
134
67616
9622012710
سحر حمود حماد النوايسه
ابو علندا 135
135
63770
9631004958
احمد عقاب دايس مقدادى
ابو علندا 135
136
61734
9641012937
ظاهر عبدالجليل علي الجلامده
ابو علندا 135
137
58200
9611006672
محمد حسين محمد عكاشه الزغول
ابو علندا 135
138
61902
9651037115
يوسف عبدالحليم محمد العزازمه
ابو علندا 135
139
68139
9662027646
عائشه عبدالكريم حسين ابوغيث
ابو علندا 135
140
68150
9642030752
هدى فاعور ابراهيم الحمود
ابو علندا 135
141
61016
9641004448
سعد عايد حسين الرواشده
ابو علندا 135
142
62384
9641010750
اسعد لبيد شوشان الصالح
ابو علندا 135
143
61378
9641024921
عبدالقادر محمد سعيد اماره
ابو علندا 135
144
70549
9652012559
فريال علي احمد مريان
ابو علندا 135
145
59183
9641032363
ابراهيم علي صالح خضر
ابو علندا 135
146
69600
9631025169
عبدالمجيد مرتضى ابراهيم الجعفري
ابو علندا 135
147
60566
9651027728
جواد محمد عبدالله الحويطات
ابو علندا 135
148
70644
9601028216
صالح حسين العلى الطوالبه
ابو علندا 135
149
71049
9571020459
خضر سالم عبدالله الفقرا
ابو علندا 135
150
71635
9591021014
عدنان فارس عبدالمجيد عبدالرحمن
ابو علندا 135
151
71713
9671024966
صافي حامد احمد عبدالله
ابو علندا 135
152
70437
9642032078
تفاحه عطاالله خلف الفضول
ابو علندا 135
153
70621
9632030117
منى محمد سعيد احمد علي مصطفى
ابو علندا 135
154
73704
9671005636
حذيفه عقله ابراهيم مقدادى
ابو علندا 135
155
70715
9681033547
مأمون رمضان احمد حمزه
ابو علندا 135
156
70815
9662040934
هند توفيق اسحق العدوان
ابو علندا 135
157
73235
9631036729
جمال عادل محمد علي ابوزر
ابو علندا 135
158
72975
9621028801
اسماعيل عباس ابراهيم الاخرس
ابو علندا 135
159
72766
9661020181
موسى عطيه موسى ابودامس
ابو علندا 135
160
70277
9611003898
خالد قاسم عبدالله محمود ربابعه
ابو علندا 135
161
71280
9621009687
حسن ايوب حسن محمد صبيح
ابو علندا 135
162
63018
9631035825
عبدالله عايش مصطفى عبدالله الخطيب
ابو علندا 135
163
66760
9641021817
عوني صادق خليل خليل
ابو علندا 135
164
72127
9662028665
عائشه محمد ارشود الخلايله
ابو علندا 135
165
73404
9651038373
احمد حميدان غثيان الجبور
ابو علندا 135
166
69962
9611005304
احمد محمد جبر المومني
ابو علندا 135
167
64340
9641003948
احمد جميل علي القرعان
ابو علندا 135
168
74089
9632032408
سميحه ظمين سالم عبدالمحسن
ابو علندا 135
169
73835
9661006121
عبدالله حسين محمود جوارنه
ابو علندا 135
170
73263
9581022215
داود عبدالفتاح احمد الخروف
ابو علندا 135
171
60791
9641007166
ناصر عقله ابراهيم احمد
ابو علندا 135
172
71457
9591003146
بسام احمد بركات احمد
ابو علندا 135
173
73760
9631025164
يحيى سليمان جراد النوايسه
ابو علندا 135
174
62375
9631007509
محمد طالب خضر علي محمد
ابو علندا 135
175
72760
9681013535
معتصم عبدالفتاح مصطفى الشيخ
ابو علندا 135
176
75346
9661005581
احمد محمد سليم النعيم
ابو علندا 135
177
76242
9661040863
نبيل شريف علي دبيك
ابو علندا 135
178
76600
9681020232
جمال خليل حسن الشيش
ابو علندا 135
179
75559
9632033306
ميثا محمد عبد الوريكات
ابو علندا 135
180
68287
9661010623
خالد يوسف موسى ابوصوان
ابو علندا 135
181
54557
9611006844
احمد محمد احمد الجبالي
ابو علندا 142
182
63720
9612002885
اكرام حمدي عبدالحميد الشله
ابو علندا 142
183
55402
9611028631
خميس كريم صالح الحيصه
ابو علندا 142
184
68836
9682005192
سائده سعد علي المغربى
ابو علندا 142
185
70390
9582006099
امال حسني محمد عصفور
ابو علندا 142
186
75970
9672027356
نايفه سالم سليمان الطراونه
ابو علندا 142
187
75823
9591021530
محمد عبيد عواد العودات
ابو علندا 142
188
64006
9622004302
فاطمه احمد خلف ربابعه
ابو علندا 143
189
58153
9621028527
زهران نمر عدوان سالم ضيف الله
ابو علندا 143
190
77105
9682032716
خوله عبدالرحيم جبر البستنجى
ابو علندا 143
191
63060
9581002733
عبدالرحمن علي عبيد الحوامده
ابو علندا 157
192
63933
9612016870
عائشه داوود فياض الفلاح
ابو علندا 157
193
65294
9631003853
محمد يوسف صالح عطايا
ابو علندا 157
194
72937
9661006337
محمد احمد مصطفى الزيوت
ابو علندا 157
195
62996
9651008691
فواز رجا ساطع العقيل
ابو علندا 159
196
64940
9652024402
ابتسام ابراهيم يوسف ابوعواد
ابو علندا 159
197
66214
9632005017
فاطمه محمود يوسف قاسم العمري
ابو علندا 159
198
68275
9652029342
فاطمه عبدالكريم سليم العضايله
ابو علندا 159
199
67771
9631013795
علي سالم احمد سلامه صلاحين
ابو علندا 159
200
62047
9641028730
محمد عبدالسلام سالم الضمور
ابو علندا 90
201
64721
9641004813
عقل احمد العقله الصلاح
ابو علندا 90
202
71092
9681034631
نصر خالد احمد تيم
ابو علندا 90
203
72657
9632010333
ليندا تيسير رشاد ابوالفيلات
ابو علندا 90
204
74529
9641004924
عبدالله سليم احمد خشاشنه
ابو علندا 90
205
68658
9641005779
يوسف صالح مفضى الخشان
ابو علندا 90
206
77586
9682029052
نبيله محمد عطيه عبكل
ابو علندا 90
207
73943
9661005536
حسن سليمان ابراهيم الشحادات
ابو علندا 90
208
78552
9682014028
هناء محمد احمد القطاونه
ابو علندا 90
209
80712
9642028297
جميله مشالش محمد القراله
ابو علندا 90
210
73064
9631003170
محمد احمد مرشد البستنجى
ابو علندا 90
211
82766
9651004220
عايد سالم علي معيوف
ابو علندا 90
212
84450
9711042134
توفيق شقيان ذياب ابوشتال
ابو علندا 90
213
86369
9652026592
منتهى احمد عبد العصيرى
ابو علندا 90
214
87203
9691030790
ثائر يوسف عبداللطيف عبداللطيف
ابو علندا 90
215
3194470
9742032581
عاليه شاكر خلف العبد عساف
ابو علندا 90
216
86074
9691005657
محمود علي عيسى ابومرار
ابو علندا 90
217
88861
9701034475
سلامه هاشم سلامه الطراونه
ابو علندا 90
218
88911
9682004211
عائشه احمد محمد الحسنات
ابو علندا 90
219
90385
9732033651
رياء محمد عوده ابوقديرى
ابو علندا 90
220
91591
9692020083
سمر علي محمد الشيخ حسين
ابو علندا 90
221
91827
9741033445
خضر مصطفى محفوظ العزازي
ابو علندا 90
222
91869
9642036232
سميره احمد سليم حسين
ابو علندا 90
223
93030
9662030295
رائده احمد طه المكاوي
ابو علندا 90
224
93250
9732044765
وفاء حسن خليل ابوناموس
ابو علندا 90
225
3196052
9721034654
بلال سليمان محمد صلاح
ابو علندا 90
226
94558
9732017573
سميه محمد عبدالقادر الخلفات
ابو علندا 90
227
93819
9721049513
عبدالله محمد صالح الصباحين
ابو علندا 90
228
115039
9672027774
اميره محمد حمود الصرايره
ابو علندا 90
229
96189
9681015260
صابر عبدالمهدي فلاح الطراونه
ابو علندا 90
230
3195194
9752046293
مناهى محمد احمد عبدالله الشباطات
ابو علندا 90
231
96337
9752046103
ازدهار سالم خلف الرواجفه
ابو علندا 90
232
97118
9691044173
فالح موسى نمر العظامات
ابو علندا 90
233
3197078
9751031039
مسلم قبلان سالم بخيت الحنيطي
ابو علندا 90
234
97128
9721051510
صالح يوسف صالح حسينات
ابو علندا 90
235
97827
9722039743
منى عوده فراج النجادات
ابو علندا 90
236
96930
9752044647
تغريد محمد سليمان المرافي
ابو علندا 90
237
97432
9712027242
تهاني عبدالرحيم يوسف يعقوب
ابو علندا 90
238
3197144
9732037450
عائشه موسى معيقل سلامه المغاصبه
ابو علندا 90
239
97313
9712015639
ياسمين محمد خليل الطراونه
ابو علندا 90
240
98452
9671029909
محمود محمد حمدان دخل الله
ابو علندا 90
241
86375
9681011820
يحيى محمد حسني ابوقطيش
ابو علندا 90
242
86906
9702032044
سحر سليمان ابراهيم الطراونه
ابو علندا 90
243
99296
9712032874
وفاء يوسف مسلم الطراونه
ابو علندا 90
244
99890
9742017953
حنان شحده ابراهيم الفقير
ابو علندا 90
245
105277
9722031633
سهام عبدالله سليمان الرواشده
ابو علندا 90
246
3197735
9692007906
رائده محمد احمد حسن زوانه
ابو علندا 90
247
101103
9762041822
بدريه عوض محمد الغوانمه
ابو علندا 90
248
101873
9711045335
محمد عبدالقادر عليان بشابشه
ابو علندا 90
249
101064
9762047638
نجلا عوده الله عوض الرفوع
ابو علندا 90
250
101333
9751043642
عثمان مروان عبدالقادر المحتسب
ابو علندا 90
251
101220
9762037853
دلال محمد محمود ابوطربوش
ابو علندا 90
252
101663
9672014019
مريم مرزوق علي جقامه
ابو علندا 90
253
101665
9722046157
غاده عطاالله ربيع الحوامده
ابو علندا 90
254
58494
9581012005
محفوظ عبدالفتاح احمد مصطفى ابوالعوف
ابو علندا 90
255
103226
9712017106
عاليه سليم ابراهيم الفقير
ابو علندا 90
256
103892
9642025813
امنه محمد سلامه القطاونه
ابو علندا 90
257
105339
9742039919
ندى محمد سليمان النجادات
ابو علندا 90
258
106152
9702041740
منى محمد سلامه ابوشتال
ابو علندا 90
259
105913
9762001638
هيجر احمد حسين الفقير
ابو علندا 90
260
106533
9782053215
عايشه حمود محمد العمامره
ابو علندا 90
261
97275
9732033541
امل محمد سليمان العيدي
ابو علندا 90
262
107390
9752018892
تغريد محمد احمد الخطيب
ابو علندا 90
263
107431
9782050285
نسرين عبدالحميد علي العودات
ابو علندا 90
264
107434
9782050274
ابتسام مسلم اعبيسى البوايزه
ابو علندا 90
265
107573
9741036918
معين محمد حسن نزال
ابو علندا 90
266
107879
9741019028
خالد ذياب سمور الهلول
ابو علندا 90
267
108951
9741019155
ضرار عبدالحميد حمود الضمور
ابو علندا 90
268
110013
9772019316
حنان صالح بادي الطراونه
ابو علندا 90
269
111127
9732044201
نجوى صبحي خضير الهوامله
ابو علندا 90
270
110118
9722037079
رغده عمر خلف المعايطه
ابو علندا 90
271
109236
9782016658
مي محمد جهاد سليم ابوطه
ابو علندا 90
272
108720
9762041006
ميثا صباح سليمان الحساسين
ابو علندا 90
273
111574
9782052127
سوسن سليم عقله المساعيد
ابو علندا 90
274
3189791
9632028087
نوال يعقوب محمد العونه
ابو علندا 96
275
66657
9581015428
احمد اسماعيل محمد نصار
ابو علندا 96
276
66919
9601020405
محمد احمد محمد حسن الوحش
ابو علندا 96
277
69048
9641028799
محمد فلاح عفنان المطارنه
ابو علندا 96
278
61520
9651005706
محمد محمود عبدالفتاح الخطيب
ابو علندا 96
279
3191515
9682035915
فيروز سليمان محمد موسى الجوابره
ابو علندا 96
280
71563
9652026896
دوله يوسف مسلم الطراونه
ابو علندا 96
281
62964
9651039081
سالم حسين عبدالله شلهوب
ابو علندا 96
282
74251
9601007420
محمود احمد الفندى السعيد القضاه
ابو علندا 96
283
72786
9621029298
محمود محمد عبدالسلام ابوعواد
ابو علندا 96
284
73529
9671006794
خالد فوزي علي قزق
ابو علندا 96
285
74518
9672023815
ايمان شاهر عبدالله العمرو
ابو علندا 96
286
76292
9641025251
جمال محمد شتيوي ابوشوك
ابو علندا 96
287
74947
9692036944
حنان نصيب العبد عساف
ابو علندا 96
288
58943
9631027891
حسني محمود احمد نصيرات
ابو علندا 96
289
70690
9671038744
محمد سلامه عايد المعرعر
ابو علندا 96
290
77208
9662012956
رابعه محمد فارس النوايسه
ابو علندا 96
291
73761
9631023773
عماد حامد صبحي ابوعوض
ابو علندا 96
292
72956
9671040597
زيدون عبد اخليفه الشواوره
ابو علندا 96
293
77597
9682040542
عدلا احمد عطاالله الرواشده
ابو علندا 96
294
78781
9651031461
سليم راضي ماضي الرواشده
ابو علندا 96
295
3193169
9691030614
ابراهيم رباح محمد راضي
ابو علندا 96
296
79098
9701006140
احمد كامل حسن عمران
ابو علندا 96
297
79444
9671014729
احمد جميل يوسف الخرابشه
ابو علندا 96
298
79064
9702042741
سمر خالد سليمان العطيوى
ابو علندا 96
299
80255
9672007353
سناء عبدالحليم سلامه مريان
ابو علندا 96
300
80644
9641031511
شداد رشيد محمد الفقهاء
ابو علندا 96
301
80747
9631003874
محمد عطا سليمان سلامه نواصره
ابو علندا 96
302
80772
9651031005
محمد عبدالرحيم مطلق الصعوب
ابو علندا 96
303
80823
9651006830
علي محمد علي العويدات
ابو علندا 96
304
59403
9632024456
امل ذياب محمد فرهود
ابو علندا 96
305
81163
9691036848
نبيل محمد عطوى المواجده
ابو علندا 96
306
81212
9691031916
عادل محمد دوينع متروك
ابو علندا 96
307
81135
9662002183
ميسون عبدالرحمن حرب السعودي
ابو علندا 96
308
81127
9692015714
مريم نجم عبدالنبى الخمايسه
ابو علندا 96
309
81865
9622029980
صفيه عبدالله ابراهيم ابوسمره
ابو علندا 96
310
80956
9701044459
حربي محمد موسى القيسى
ابو علندا 96
311
81060
9692018239
هاله سليمان فالح الشطي
ابو علندا 96
312
82772
9571013386
نهاد عزيز احمد عوض
ابو علندا 96
313
81331
9682002387
فاتن حسن صالح الكسواني
ابو علندا 96
314
61723
9621030363
محسن سعيد عبدالمحسن الدجاني
ابو علندا 96
315
83353
9692033365
نوال علي عطاالله المعايطه
ابو علندا 96
316
83312
9671033853
وليد عبدالله عيسى الجاعوره
ابو علندا 96
317
82973
9682043385
اسماء علي عبدالله الحسنات
ابو علندا 96
318
81747
9672037775
امينه عبدالعزيز سلمان الجرابعه
ابو علندا 96
319
83991
9661026754
احمد ابراهيم محمد حسان
ابو علندا 96
320
84835
9691013332
شرحبيل محمود ذيب العميرى
ابو علندا 96
321
84481
9711019152
ابراهيم محمد خليل العمايره
ابو علندا 96
322
85172
9702004615
ناديه عاطف محمد الهباهبه
ابو علندا 96
323
87067
9672004015
عايده عقل حسن رضوان
ابو علندا 96
324
86301
9712036215
هيام عبدالحليم سليمان الضمور
ابو علندا 96
325
86417
9661002587
حسين محمد موسى ابوقرع
ابو علندا 96
326
88711
9721015358
محمد غازي ناصر الجنايده
ابو علندا 96
327
87889
9701003689
فاهد فرحان خليف العويدى
ابو علندا 96
328
79282
9641025129
محمد حسين احمد الجرف
ابو علندا 96
329
87096
9662033846
نعمت عبدالعزيز عثمان البطوش
ابو علندا 96
330
86012
9711035919
منذر عبدالكريم فلاح الطراونه
ابو علندا 96
331
86409
9651006009
محمد احمد عبدالقادر عضيبات
ابو علندا 96
332
86476
9671006153
حكمت حسن احمد عضيبات
ابو علندا 96
333
88778
9701032850
وهبي احمد موسى الشلبي
ابو علندا 96
334
89135
9672018108
منى فوزي محمد اسماعيل ابوغزاله
ابو علندا 96
335
88707
9721005935
يوسف احمد عبدالفتاح الشدفان
ابو علندا 96
336
89264
9651034992
ابراهيم حسن عبدالله الرشايده
ابو علندا 96
337
88958
9671037408
اكرم فارس زيد محمود
ابو علندا 96
338
88814
9681005543
بسام احمد عبدالله الغدايره
ابو علندا 96
339
88974
9681008726
سمير محمد عبدالكريم الصمادي
ابو علندا 96
340
60558
9621008484
فتحي ابراهيم يوسف مومنى
ابو علندا 96
341
89211
9662038613
كفا ابراهيم احمد القراقره
ابو علندا 96
342
3194784
9721040440
عبدالوالي اعبيد عبد عقله العشوش
ابو علندا 96
343
85628
9661010875
عزالدين احمد عوده ابراهيم
ابو علندا 96
344
89763
9661016373
فايز عبدالغني موسى الدبس
ابو علندا 96
345
3194942
9711035593
عبد عبدالله خلف احمد الصرايره
ابو علندا 96
346
90094
9681041593
حسام بهجت موسى الفريحات
ابو علندا 96
347
90565
9721046364
حميد ابراهيم يوسف الخضرى
ابو علندا 96
348
91624
9711034451
سمير سالم احمد الخوالده
ابو علندا 96
349
92883
9691039311
عمر قفطان علي المومني
ابو علندا 96
350
90354
9692011970
عاليه حمد فنطول الخريشه
ابو علندا 96
351
90881
9711033398
ياسر محمد علي الطوره
ابو علندا 96
352
62292
9611029841
فهمي علي محمود محمد الزعول
ابو علندا 96
353
122299
9722046039
الهام عبدالمجيد ابراهيم القرعان
ابو علندا 96
354
91142
9732017798
كوثر احمد علي المزايده
ابو علندا 96
355
76116
9651038605
عارف يوسف طالب عيال سلمان
ابو علندا 96
356
90793
9701038134
ماهر محمد سلامه القراله
ابو علندا 96
357
156735
9711045515
محمد حمود صالح عوده الله القطيطات
ابو علندا 96
358
91620
9711047542
عبدالسلام محمود سالم الرفوع
ابو علندا 96
359
92585
9722044595
فاطمه سلمان علي العبيدين
ابو علندا 96
360
92584
9722032718
خالده محمد مطلق المراعيه
ابو علندا 96
361
90420
9692044794
كوكب محمد ابراهيم العودات
ابو علندا 96
362
92971
9722033663
زينب محمد محمد القضاه
ابو علندا 96
363
90940
9721007570
حيدر محمد طايل جباعته
ابو علندا 96
364
93012
9722036622
امنه ابراهيم موسى غياضه
ابو علندا 96
365
68395
9631026792
هاشم محمد حسين منيزل ابداح
اربد –البدر-الحصن 90
366
68646
9601006120
عوني عوض سليمان الدويري
اربد –البدر-الحصن 90
367
61821
9631010877
كساب عيسى عبدالحوارى
اربد –البدر-الحصن 90
368
67152
9602014902
رابعه محمد احمد مصطفى
اربد –البدر-الحصن 90
369
66556
9651004537
محمود حمدان سعيد القوادره
اربد –البدر-الحصن 90
370
74084
9631004166
محمود عوض خالد رشود الخالد
اربد –البدر-الحصن 90
371
71882
9602002732
يسرى احمد مصطفى ابونبوت
اربد –البدر-الحصن 90
372
87002
9722009745
ميسون خازر نمر الملاك
اربد –البدر-الحصن 90
373
86856
9602003519
بدريه محمد سليم زيد الكيلاني
اربد –البدر-الحصن 90
374
86201
9672008362
ناديه لطفي صافى درباس
اربد –البدر-الحصن 90
375
87485
9682039407
نايفه عبدالرحمن سليمان القلقيلى
اربد –البدر-الحصن 90
376
88356
9682014102
بسمه عليان محمود الحواجرى
اربد –البدر-الحصن 90
377
89654
9661020801
امين محمود رمضان الابطح
اربد –البدر-الحصن 90
378
92364
9681036372
ناصر علي محمد المصري
اربد –البدر-الحصن 90
379
107223
9712044468
عطاف احمد مرزوق الجرايده
اربد –البدر-الحصن 90
380
107264
9722009237
ميساء هايل حسن القرشي
اربد –البدر-الحصن 90
381
78293
9641034998
عواد حصاد نهار المشاقبه
اربد –البدر-الحصن 90
382
93987
9732007343
فاطمه مثقال مصطفى الجراح
اربد –البدر-الحصن 90
383
95801
9632007620
امنه نايف محمود الطبيشات
اربد –البدر-الحصن 90
384
60609
9651007995
وليد عبد الفالح بني هاني
اربد –البدر-الحصن 90
385
59075
9621003594
عدنان محمود عثمان العزام
اربد –البدر-الحصن 96
386
62633
9611004117
محمد راشد حسين بني عامر
اربد –البدر-الحصن 96
387
64688
9661004674
ماجد عبدالحميد ابراهيم عبده
اربد –البدر-الحصن 96
388
65115
9632006073
فاطمه علي ابراهيم الفلاح
اربد –البدر-الحصن 96
389
63612
9622015121
كوثر احمد حسن العيسى
اربد –البدر-الحصن 96
390
64401
9622037756
خديجه محمد مصطفى يوسف عموره
اربد –البدر-الحصن 96
391
65746
9632036319
فلاحه مفضي عيد الجادر
اربد –البدر-الحصن 96
392
68904
9642036993
نجاح نعوص زيدان الدلعه
اربد –البدر-الحصن 96
393
66241
9632028845
نوفه احمد منصور البواطى
اربد –البدر-الحصن 96
394
68211
9632005036
مريم يوسف مبارك الجراح
اربد –البدر-الحصن 96
395
60797
9651005783
ماجد احمد محمود بني حمد
اربد –البدر-الحصن 96
396
68098
9641034679
عمر عبدالعزيز محمود الهامى
اربد –البدر-الحصن 96
397
60605
9651007751
احمد قاسم محمد المصرى
اربد –البدر-الحصن 96
398
73534
9681034366
فياض خميس فياض الفقرا
اربد –البدر-الحصن 96
399
69757
9631030058
نعيم صالح عبدالقادر الصالح الوقفى
اربد –البدر-الحصن 96
400
72522
9651032028
عبدالكريم عبدالرحيم مسلم الهنانده
اربد –البدر-الحصن 96
401
3193874
9741031944
ايمن محمود طلب ياسين
الفيحاء – مادبا 88
402
84199
9692001703
اسماء عارف يوسف ابوالغنم
الفيحاء – مادبا 88
403
99471
9761032828
نعيم احمد ابراهيم الحسنات
الفيحاء – مادبا 88
404
102729
9711034307
وليد محمد سليمان الحوامده
الفيحاء – مادبا 88
405
104219
9751004313
خالد يوسف ابراهيم ابوشنار
الفيحاء – مادبا 88
406
105412
9711035143
جمعه عواد عتيق القعير
الفيحاء – مادبا 88
407
3196938
9761001986
علي عبدالله سليمان الرواجفه
الفيحاء – مادبا 88
408
156739
9752044323
مريم سعود امحمد العمايره
الفيحاء – مادبا 88
409
114086
9792046009
هنيه عوض محمد غانم
الفيحاء – مادبا 88
410
115601
9771025214
عاهد سعيد حسين العرني
الفيحاء – مادبا 88
411
116048
9811036702
حازم عبدالله ابراهيم ابوعلوش
الفيحاء – مادبا 88
412
115421
9781055842
حاكم سلمان خلف الشخانبه
الفيحاء – مادبا 88
413
61748
9651041377
يوسف احمد خلف الطراونه
الفيحاء – مادبا 101
414
55358
9601012247
احسان عبدالرزاق الداغر الفاعوري
الفيحاء – مادبا 101
415
55063
9631027673
عيسى دريوش سلام النوايشه
الفيحاء – مادبا 101
416
63058
9611018514
عبدالله محمود محمد الشقيرات
الفيحاء – مادبا 101
417
64400
9642028206
اروى عبدالله خليل الضمور
الفيحاء – مادبا 101
418
63550
9642001947
جواهر علي سليمان الشوابكه
الفيحاء – مادبا 101
419
63014
9651024965
ميمون فهد محسن المجالي
الفيحاء – مادبا 101
420
67989
9581000995
عاكف عيسى محمد شحاده محسن
الفيحاء – مادبا 101
421
67349
9611028809
محمد خير سالم جدعان كايد البقور
الفيحاء – مادبا 101
422
68246
9632013712
فوزيه حسن عبدربه المصرى
الفيحاء – مادبا 101
423
68052
9601027939
سالم عوده الله سليمان السمارات
الفيحاء – مادبا 101
424
69441
9672004817
انعام سعد محمد العدوان
الفيحاء – مادبا 101
425
70897
9652004499
مديحه طلال مفضى العدوان
الفيحاء – مادبا 101
426
73115
9671017928
ايمن فهد عبدالكريم النعيم
الفيحاء – مادبا 101
427
71048
9651003416
نضال سلمان مصطفى سلطان
الفيحاء – مادبا 101
428
72083
9642037704
اعتدال خلف سلمان القبابعه
الفيحاء – مادبا 101
429
71873
9672036416
سكوت سعدالله محمود الزواهره
الفيحاء – مادبا 101
430
63878
9651005292
ابراهيم محمد ابراهيم العايدى
الفيحاء – مادبا 101
431
70280
9621029412
احمد صباح سليمان الحساسين
الفيحاء – مادبا 101
432
75214
9651018455
عبدالمالك علي محمد الراعي
الفيحاء – مادبا 101
433
74822
9652004732
حنان فايز احمد النمر
الفيحاء – مادبا 101
434
75307
9641033377
محمد علي عبداللطيف المصرى
الفيحاء – مادبا 101
435
75244
9682035977
نجوى محمد سلامه ابوشتال
الفيحاء – مادبا 101
436
74728
9662024131
سعاد احمد سلمان ابوسمهدانه
الفيحاء – مادبا 101
437
74836
9691003062
عدنان خليل احمد عقيل
الفيحاء – مادبا 101
438
76365
9642030555
سميه عيسى محمود بلوخ
الفيحاء – مادبا 101
439
76971
9641016338
عبدالسلام محمد تركى ابوجرار
الفيحاء – مادبا 101
440
55591
9621012528
باسل توفيق عوده المدانات
الفيحاء – مادبا 101
441
63343
9621032868
ماجد محمد ابراهيم الضمور
الفيحاء – مادبا 101
442
77363
9651031762
سليمان عليان احمد الهويمل
الفيحاء – مادبا 101
443
67612
9632002814
ساره احمد اسماعيل المسانده
الفيحاء – مادبا 101
444
77729
9631014067
شاكر عارف هزاع العلاوين
الفيحاء – مادبا 101
445
78296
9641036442
عبدربه علي محمد الرماضين
الفيحاء – مادبا 101
446
78529
9601020427
محمد عبد ابراهيم الطراونه
الفيحاء – مادبا 101
447
78846
9661038093
ناصر احمد حسن حنفى
الفيحاء – مادبا 101
448
79065
9662014309
مرام علي سلامه القطاطشه
الفيحاء – مادبا 101
449
78984
9642013385
سحر لطفي سلمان الحوامده
الفيحاء – مادبا 101
450
78994
9662039658
ايمان حسن جبريل البدور
الفيحاء – مادبا 101
451
79721
9691016096
هاني علي حسن القطاونه
الفيحاء – مادبا 101
452
78961
9682029086
اروى محمود محمد ابوعبده
الفيحاء – مادبا 101
453
79509
9632024076
وضحه حماد سلمان ابن سعيد
الفيحاء – مادبا 101
454
80202
9691040546
الرازي محمود محمد غانم
الفيحاء – مادبا 101
455
80354
9682002680
ختام عبدالله حامد السواعير
الفيحاء – مادبا 101
456
67433
9611021804
سليمان ربيع سلام المرادات
الفيحاء – مادبا 112
457
71599
9662029758
هدى داود جروح العدوان
الفيحاء – مادبا 112
458
85236
9692001725
كفاح احمد جمعه عبدالحي
الفيحاء – مادبا 90
459
3195348
9701048771
ناصر عبدالحفيظ عبدالغني موسى العبابسه
الفيحاء – مادبا 90
460
85939
9702038256
ناديه لطفي سعيد باز
الفيحاء – مادبا 90
461
93938
9732049242
نهى فهمي علي كريشان
الفيحاء – مادبا 90
462
102076
9751006105
بشير محمد احمد ياغي
الفيحاء – مادبا 90
463
106150
9742046770
فايزه سالم علي السليمانيين
الفيحاء – مادبا 90
464
71761
9602031208
نوال سليمان ثاني البريزات
الفيحاء – مادبا 96
465
72789
9652041784
فايزه خليف سلمان القباعى
الفيحاء – مادبا 96
466
84180
9672015238
زينب سلامه صياح الدهامشه
الفيحاء – مادبا 96
467
85954
9692004197
ابتسام محمد هارون الطوره
الفيحاء – مادبا 96
468
85784
9652032513
سناء عوني توفيق ابوغزال
الفيحاء – مادبا 96
469
95163
9721003329
كامل خليل احمد عقيل
الفيحاء – مادبا 96
470
97786
9732041990
عليا هويمل محمد الشياهين
الفيحاء – مادبا 96
471
61208
9651039948
كمال محمد مطلق الطيطي
المستندة 96
472
80344
9622022757
هيام حسن جبريل البدور
المستندة 96
473
63148
9641007204
نائل علي محمد قبلان
المطل – الشوبك 115
474
64284
9652025324
عدلا سلامه مرزوق الرواشده
المطل – الشوبك 115
475
91679
9731043324
عبدالله احمد محمد معتوق
المطل – الشوبك 115
476
107136
9702004618
حنان عبدالمعطي محمد الهباهبه
المطل – الشوبك 115
477
101522
9741040053
عيد علي سالم السعيدين
المطل – الشوبك 115
478
110405
9772042368
سمر صالح محمد الشقيرات
المطل – الشوبك 115
479
112886
9731034099
زكي خليل حمد الخشمان
المطل – الشوبك 115
480
114063
9742040767
صفاء جميل محمد معتوق
المطل – الشوبك 115
481
114065
9752031756
هدى داود محمد الطوره
المطل – الشوبك 115
482
122850
9802044067
احلام محمد عبدالوالي المزايده
المطل – الشوبك 115
483
123038
9801035299
جمال مفلح سليم الزعبي
المطل – الشوبك 115
484
123737
9801004277
ليث عيسى علي البدور
المطل – الشوبك 115
485
129100
9772034323
رانيا مناور قاسم الشباطات
المطل – الشوبك 115
486
127121
9822054735
اميره شفيق جليل العثامنه
المطل – الشوبك 115
487
131848
9761005175
عبدالله جميل سليمان الغنميين
المطل – الشوبك 115
488
63636
9591002823
جمال عبد فياض الرحاحله
جبل طارق / الزرقاء 101
489
63220
9632039987
دلال محمد حسين ملكاوى
جبل طارق / الزرقاء 101
490
62083
9651001017
ناجح حلمي محمود العيسه
جبل طارق / الزرقاء 101
491
75167
9651005381
عدنان تركي راجى الشريده
جبل طارق / الزرقاء 101
492
57549
9622034499
ابتسام عبدالكريم عواد ابومحارب
جبل طارق / الزرقاء 101
493
63088
9641026351
محيسن بركات سلامه سالم الرواشده
جبل طارق / الزرقاء 101
494
62956
9651004897
توفيق سلامه علي رواشده
جبل طارق / الزرقاء 96
495
45929
9571017118
عطيه محمد سالم رحال
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 101
496
67672
9632021837
تبارك عيد اكريم المجالي
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 101
497
79527
9702016605
ايمان مدالله دميثان الطراونه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 101
498
81462
9671015572
محمد اسماعيل عبدالله ابوالدوش
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 101
499
88910
9692004245
سميره محمد عبدالله ابورقيه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 101
500
88688
9692041343
ميسر عطاالله ارحيل البداينه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 101
501
58927
9652039558
ليلى دايج جراد حرب المرايات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
502
62368
9651036695
فايز محمود رشيد رفيق
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
503
51189
9611028020
محمود سلمان ضيف الله القطامين
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
504
64803
9621016557
احمد محمد احمد رشايده
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
505
65091
9631007754
خالد عبدالقادر علي ابوسليمه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
506
65090
9601016801
راغب كامل خليل صبيح
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
507
68653
9621013860
رضوان محمد رضوان امراحيل
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
508
54598
9641004773
بسام توفيق خليل ابو شعبان
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
509
68869
9651039170
نايف عيسى سليمان الرواجفه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
510
58160
9591004883
رشيد نواف حسين عباس
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
511
60545
9631013705
هيثم زهير عبدالله العطيوي
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
512
62061
9631025153
عبدالله دهيسان سلامه الحجايا
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
513
69976
9661010400
مدين محمد سالم النجار
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
514
73530
9671018749
محمد سالم محمد النواجى
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
515
71407
9652044467
منور عبداللطيف برهم المدادحه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
516
75605
9671025724
صبحي رجب عيسى عبيد
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
517
76088
9662014275
كفا سليمان سلامه الحجاج
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
518
66975
9651018686
اسماعيل حسن ابراهيم العكول
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
519
68544
9671039343
عايد محمد هويمل القرعان
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
520
77171
9631016697
ابراهيم محمد علي المجارحه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
521
76224
9581013134
خليل ابراهيم صافي صافي
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
522
77899
9641026168
حكمت سالم عبدالغني الطراونه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
523
55094
9621021954
عواد ضيف الله عبطان الغرير
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
524
78347
9601028990
عبدالله عطاالله سالم المرافى
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
525
78500
9631032664
صالح احمد محمد الرياطى
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
526
78802
9641013999
عبدالله سعود خليل الحجاج
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
527
55487
9581022900
عبدالرؤوف محمد سلامه العايد
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
528
79059
9682040537
عفاف علي موسى القرارعه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
529
79468
9671031637
محمد احمد جمعه سلمان
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
530
79091
9671034336
محمد علي حسن محمد جوهر
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
531
68522
9671032188
حمد عزات حمد احمرو
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
532
79021
9692031110
نجاح علي فريوان الصرايره
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
533
79784
9722041551
اسيا سليمان علي الهلالات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
534
79978
9662029792
خالده احمد مضى العدوان
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
535
79957
9672000503
ريم سالم عبد ابو السعود
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
536
79691
9691029459
محمد حسين احمد ابوصافى
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
537
79572
9692044115
صباح موسى عطيه الحمادين
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
538
80655
9691006007
بسام يوسف محمود علي
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
539
65399
9641035406
محمد صبحي ارحيل الرخامين
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
540
80686
9662038431
سهى مسلم عبدالقادر الزغاليل
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
541
82518
9681032712
ابراهيم سليمان عطا الله الصرايره
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
542
81848
9702039260
غصايب محمد مطلق الفلاحات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
543
81365
9651031686
صالح جمال عقله العشوش
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
544
81206
9681028558
جميل فرهود سلمان ابوقديرى
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
545
81463
9681029671
احمد يوسف ابراهيم صدقه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
546
68958
9621027043
ابراهيم عبدالحميد احمد الذنيبات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
547
82358
9701038041
حسين خليل عبدالجليل الدغيمات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
548
82230
9671008884
عبدالله سهو نصار الناصر
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
549
80639
9661042848
فؤاد مزلوه احمد الحوامده
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
550
82765
9662033016
ايمان سليم عبدألرحمن الرحال
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
551
82913
9682030050
مشاعل دحيلان غيث بن هدابه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
552
82760
9682015288
غاده عبدالمطلب احمد المرايات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
553
83373
9721017565
محمد عبدالحافظ مسلم الصرايره
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
554
83402
9682018833
نهايه محمد جمعه امنيفى
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
555
79887
9682000222
فاطمه حسين محمود ابوحصوه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
556
83170
9691036938
عمر جميل اشتيوي الجعارات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
557
84358
9702048462
ليقه يونس محمود البستنجى
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
558
83690
9691000628
حسن محمد حمدان ابونجا
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
559
84514
9671036153
مروان محمد محمد الدسوقى
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
560
84865
9671015398
ماهر عبدالمجيد سلمان المحادين
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
561
84378
9711018337
علي زعل احمد الرواجفه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
562
85449
9661023004
محمد احمد علي عوض
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
563
83065
9681042855
خالد هويمل عبدالقادر الخريسات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
564
82386
9671032630
ياسر سلمان سلامه الحشوش
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
565
85168
9702035331
عائشه عطا محيسن الكساسبه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
566
85446
9711038972
عبدالحي سلام عبدالمهدي القراله
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
567
88715
9701042575
محمد سالم عوده النجادات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
568
85641
9661030113
خلدون عبدالسلام خلف الصرايره
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
569
86829
9662004331
جميله ابراهيم موسى الشرايخه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
570
86260
9652014119
كفى حمد فلاح الحجاج
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
571
86916
9712035920
ميسم توفيق دميثان المجالي
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
572
87673
9721048743
هشام عطيه سلامه القواسمه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
573
87778
9682004979
كوكب محمد قفطان العدوان
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
574
65718
9622012529
خديجه يونس عبدالقادر العوضات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
575
3194608
9721048798
يحيى احمد حمدان عيال عواد
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
576
86918
9702026766
منال عبدالرحمن عبدالحميد المجالي
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
577
87676
9721032235
سامي احمد حمدان ابومحسن
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
578
88720
9721013037
محمد عدنان محمد ابوالهيجاء
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
579
88288
9702041203
نوال سماح دهيمان الزبن
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
580
83171
9691043252
محمد حماد معمر الجرره
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
581
88991
9691001033
ايمن عيسى محمود حماد
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
582
89449
9661005488
مخلد صالح عبدالحافظ العدوان
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
583
88961
9691028976
ايمن عزات محمود السويد
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
584
88870
9711042076
محمد عارف محمد الشيخ حسن
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
585
88283
9672000405
مريم عافت عبدالله الرقاد
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
586
88397
9692034756
بثينه تركي سليمان العقرباوى
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
587
89732
9701006585
نبيل محمد مزيد النشاش
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
588
89769
9661035416
ربحي زهدي مصطفى طباخه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
589
89396
9642028460
صباح شحاده عايد الدغيمات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
590
89775
9622026883
ريم عمر خلف الجعافره
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
591
85613
9651005264
عمر حلمي عبدالله شاهين
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
592
90465
9691033544
ابراهيم محمود غدير الصرايره
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
593
90973
9602005898
ميسون احمد محمد رشيد
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
594
42289
9581018602
احمد عبدالحافظ عبدالقادر عساف
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
595
91527
9722016594
ريم عبدالكريم امحمد الاغوات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
596
86597
9721017551
سليم عبدالمهدي سليم الصرايره
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
597
90426
9722046148
وصفيه سلامه مصلح القطاطشه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
598
91224
9722033675
اميره علي محمد القضاه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
599
73252
9631007694
جميل محمود حسن الحوامده
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
600
92800
9691037095
رضى مسلم سالم الخليفات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
601
91876
9582025002
فهيده حماد عيد الحويطي
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
602
3195581
9661032856
صبري حمد شاهين الدغيمات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
603
89779
9691018673
غالب احمد عبدالقادر راشد
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
604
93358
9722034057
منى محمد محمود التيهي
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
605
92929
9722036995
اروى محمد احمد الصرايره
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
606
107106
9671006713
عبدالحليم محمد عبدالرحمن ابداح
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
607
93222
9672007113
رابعه زكي محمود النواصره
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
608
3195484
9772006805
هيجر عبدالكريم حامد النمور
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
609
3196086
9761046774
غازي عبدالمعطي محمد البراج
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
610
93611
9732044123
لبنى سليمان احمد الشبيلات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
611
93706
9712044838
ابتسام ذيب سلمان المزايده
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
612
94560
9672025808
مريم حسن نمر عبدالرحمن
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
613
95186
9731051084
خالد ساري محمد العمامره
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
614
95325
9692036146
سمر ذياب سليمان غنيم
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
615
95430
9681016070
زياد حسن محمد ابوساره
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
616
95519
9692041284
بسمه سالم محمد المسيعدين
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
617
94356
9722040371
وسام محمد عبدالعزيز الشبيلات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
618
94359
9722036900
مها عبداللطيف برهم المدادحه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
619
95359
9742044072
منال محمد عبدالرحمن المصري
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
620
95375
9641001817
حسن سالم حمدان البركه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
621
94993
9672030291
امنه يحيى سالم المشاعله
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
622
114960
9712046011
نوفه موسى خليل الفرجات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
623
94160
9732032414
اسمى يونس شتيوي الفقير
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
624
110311
9721039289
باسم عبدالسلام امحمد الشرفاء
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
625
96128
9702049583
عائشه خلف جميل التوهان
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
626
96067
9732028284
ايمان مسلم سالم العمرو
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
627
96031
9732044248
فاطمه لطفي محمد القرارعه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
628
91626
9701033978
عيسى عبدالقادر ابراهيم النويهي
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
629
94364
9722001243
خالده خضر سليمان الحميدات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
630
96358
9742045683
رقيه حسن سالم القوابعه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
631
96360
9732000431
زينب محمد احمد القناهره
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
632
95879
9731018997
عمر مونس خلف البوات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
633
97785
9692036379
رسميه سليمان صباح الحساسين
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
634
97896
9722030332
فاطمه ابراهيم مفلح الملاجي
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
635
99085
9692036178
ريا احمد توفيق النجادات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
636
98134
9721020772
محمود سليمان عوده الله نعانعه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
637
98241
9741000293
حتمل مفلح سالم الجهينه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
638
96784
9722017906
خضرا عبدالمعطي خليل الرفوع
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
639
97521
9742005011
تغريد محمود الجبر يعقوب
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
640
97806
9732046869
ايمان محمد عبدالكريم الجازي
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
641
98010
9731008622
وائل كايد علي حيدر
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
642
96387
9711039132
علي سلامه داود الخليفات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
643
97920
9732037495
حنان محمد سلامه القراله
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
644
98149
9681027964
عماد محمد علي ابوعواد
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
645
96934
9732017667
عفاف حمد فلاح الحجاج
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
646
97811
9712043197
دلال محمد فرحات الجازي
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
647
97262
9711039121
عماد رمضان جباره الشمالات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
648
90427
9712017112
وجدان عدنان محمد السعودي
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
649
178185
9771020301
نعيم يوسف احمد مصطفى عبدالرحمن
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
650
98298
9712000537
خلود صلاح شحاده ابوجماعه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
651
48133
9571023012
محمد سعد منيزل سعد
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
652
97141
9741030127
حسن عيد وراد البدارين
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
653
97457
9712017004
فريال عبدالمطلب احمد المرايات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
654
97431
9722044467
ايمان توفيق موسى القطامين
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
655
62817
9612019874
شفيقه امحمد خالد العبادله
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
656
98918
9731010981
حربي سالم بصيص الشرعه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
657
97860
9702037496
مها محمود حسين حطيني
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
658
55486
9591022174
احمد ابراهيم محمد الرقب
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
659
3197318
9761029223
محمود محمد احمد الدبشه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
660
97807
9732039747
انتصار عبدالله علي ابوزيتون
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
661
85576
9701041785
محمد عطاالله علي الفرجات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
662
86395
9681042040
ناصر سليمان احمد العرقان
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
663
91366
9701044371
احمد عيسى سليمان الزغايبه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
664
97046
9712032864
انصاف ابراهيم احمد الطراونه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
665
96781
9742033722
وفاء محمد فليح القضاه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
666
99901
9752004866
ايمان موسى ضيف الله الفرجات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
667
100003
9742041336
شريفه هارون محمد الفرجات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
668
99905
9722016377
سناء عبدالهادي عبداللطيف الصرايره
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
669
106705
9742036778
سمر بخيت حماد المعايطه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
670
188345
9722037466
عيشه عيد قاسم المعاقله
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
671
108469
9712033498
هيام علي رجا العثامين
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
672
107807
9772035898
زهريه عايد قاسم القضاه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
673
3198997
9782038314
منال احمد عيسى عوض
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
674
110945
9691030230
ابراهيم عبدالكريم صالح ابوعرقوب
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
675
113327
9751040219
مهند دخل الله مسلم الشواوره
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
676
113552
9722049468
فايزه سطام محمد الحمران
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
677
113848
9782053393
حنان مرزوق خلف العثامنه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
678
117036
9772039179
كفى عطاالله يوسف الحباشنه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
679
113028
9762016112
دلال عبدالسلام عطيه الجازي
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
680
119330
9762020355
فريال سليمان حسين القيام
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
681
120093
9792037420
فدوى اسماعيل خليف القضاه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
682
121879
9792053792
شاديه سالم عبدالله الدراوشه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
683
120481
9751036503
يونس حامد محمد العواسا
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
684
121206
9782054986
هيا سليمان سلامه المراعيه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
685
84228
9702034538
ماجدولين احمد مضي العدوان
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
686
122375
9771028612
احمد عزات حسن دنون
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
687
122836
9802052676
كريمه فهد خلف ابوتايه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
688
93935
9742017728
مياده سليمان عبدالمهدي الفريجات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
689
122903
9812034920
عطاف راجي سالم الهدايات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
690
125462
9731046940
رامي عوده عبدالقادر الصقور
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
691
125566
9801042898
وجدي كامل سلمان الضلاعين
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
692
125199
9802052142
اريج محمد احمد النعانعه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
693
125160
9812037440
هيا عزو علي العونه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
694
126271
9811055778
سالم عايد صباح العمامره
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
695
3201326
9671031437
ناصر احمد حسين مراد
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
696
74194
9681005823
تيسير سلامه علي البشيش
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
697
80050
9682035986
مشخص اربيع محمد النعيمات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
698
3194623
9751013969
رائد مجاهد عبدالرحيم محمود موافى
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
699
86249
9662014341
سميحه فلاح سليم النوايسه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
700
89981
9711006041
سليمان حسن محمد فريحات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
701
98020
9731036063
خلف سلمان خلف الحجايا
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
702
98810
9732047189
فهيده ضاري فرحان الجازي
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
703
93447
9721040058
باسم محمد فلاح الرواشده
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
704
100240
9752045255
ريم عليان طلاق العظامات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
705
103174
9652027203
مها سليمان غيث الهدايات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
706
3198027
9731013921
يوسف احمد عبدالله حسين رمضان
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
707
103136
9732039732
امنه عيد غانم الحميدات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
708
101992
9712026046
ايمان علي سالم عيسىالتعمري
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
709
100086
9751039533
محمد عبدالعزيز خالد المعايطه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
710
106142
9742046679
ذهبه عبدالله حتمل الجازي
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
711
110708
9742006271
كوثر احمد سالم العايدي
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
712
113872
9742040648
سهام محمد رشيد ابوشتال
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
713
113542
9772019299
رائده جمال سالم المشاوره
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
714
113522
9772049039
رنا احمد عبدالعزيز الغبابشه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
715
117763
9791052835
امجد احمد عطا الشرايده
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
716
117081
9731030667
سعيد خلف محمد ابوتين الحنيطي
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
717
3199643
9711031971
خليل اسماعيل يوسف رقيه
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
718
88733
9711045536
بكر قبلان زعل المحيسن
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
719
119783
9761048971
محمد عبدالله عبدالمعطي الرواشده
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
720
121298
9722040556
خضره ضاحي نصر الله النعيمات
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
721
118595
9802018467
ايمان اسماعيل علي المزايده
ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
722
64416
9621004048
عبدالله عبد حسين الرواشده
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
723
66106
9622006670
روضه علي محمود يوسف
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
724
66884
9601025234
محمد اسماعيل محمد زياد
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
725
67368
9652032335
ابتسام يوسف محمد الهرفى
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
726
72585
9671030992
حسن عيد راشد الزيود
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
727
66454
9651015498
امين ابراهيم محمد ابوحليوه
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
728
71184
9602013099
اسمهان عبدالله محمود حبيب
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
729
60598
9651009431
خالد علي سليم المومني
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
730
66410
9661033687
محمد علي يوسف بني هاني
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
731
76670
9652012591
ردينه عبدالرحمن محمد دحبور
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
732
78515
9611000501
نجيب عبدالجواد احمد الخطيب
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
733
80036
9682032370
همسه علي ناجي محمود
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
734
82469
9662015581
ميسون عبدالعزيز مزعل المعايطه
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
735
81541
9661017445
نزار يوسف مصطفى داود
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
736
81863
9682018315
عبير محمد علي الجبور
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
737
82838
9701019251
نشأت عاهد علي طيون
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
738
86605
9671031250
محمود عثمان حسين البلوي
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
739
76954
9682014383
منال خليل سلامه عاشور
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
740
87616
9651007513
عزمي ماجد عقله المومني
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
741
87887
9691011929
عمر ساهر عبدالعزيز ابوحماد
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
742
88173
9661017032
اديب عبدالرحمن سليم اسعد
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
743
85751
9662014143
سمر عبدالله احمد السلمان
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
744
87698
9681036597
اياد عبدالحليم احمد العتيبي
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
745
87151
9721036797
جمال جميل عيد بالو
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
746
88527
9712039829
سوريه جميل محمد ترتير
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
747
89008
9641000721
زياد محمد صالح مصطفى
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
748
92840
9712042895
اقبال فؤاد سليم اعبيد
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
749
90418
9732044218
ليلى عطاالله ارحيل البداينه
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
750
92833
9722045011
ريما ارحيل اسمر العظمات
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
751
91042
9702045123
بثينه محمد عوده عيسى
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
752
91301
9711021068
جهاد عطيه جاسر الزبيدي
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
753
55090
9621028943
نايف سلامه مسلم سلامه كريشان
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
754
74804
9652004640
وفاء سالم اسماعيل خريسات
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
755
71938
9671005774
عبدالله فارس علي بني عيسى
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
756
76185
9661017617
محمد ذيب انيس شحاده
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
757
86649
9611020756
يوسف محمد عبد الشلبى
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
758
85619
9681033861
عصام حسن احمد الشلبى
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
759
86093
9651016786
عبدالله صابر محمود ابوعصبه
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
760
85769
9662001888
باسمه اسماعيل عبدالرحمن صالح
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
761
78603
9601000526
جهاد يوسف حمد الشافعي
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
762
92922
9641012289
موسى جميل عبد العجاوي
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
763
107103
9682016604
تمام سلامه عطيه ابوخرمه
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
764
93719
9642021890
نعيمه عبدالستار عبدالله شلش
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
765
94199
9711046560
نضال نوفان عبدالله العليمات
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
766
94344
9711046270
مخلد سويلم علي عليمات
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
767
96555
9641032644
ناصر احمد اسماعيل سليمان
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
768
96352
9732044177
انعام علي مروح السوالقه
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
769
97472
9722011814
نسرين محمد عبدالرحمن رشايده
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
770
97969
9722016218
جميله شاتي محمد الرياحي
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
771
97788
9682029691
فايزه عليان محمد الخريشه
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
772
86670
9651010306
عدنان ماجد حسين المشاعله
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
773
63539
9582011246
هدى عيسى نهاد التميمي
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
774
96932
9702020169
دلال ابراهيم محمد يحيى
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
775
70717
9681008510
اسعد محمد مصطفى الشرع
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
776
101223
9752034429
عهود محمد عوده الذيابات
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
777
101476
9621030225
محمود مصطفى محمد المصري
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
778
63186
9641002006
بسام خليل عبدالرحمن عمرو
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
779
63428
9621014820
خالد عبدالرحمن محمد صالح ابواصبيح
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
780
63765
9621006913
عماد خلقي علي المصرى
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
781
67901
9601001161
امجد عمر عبدالله حسين العمري
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
782
66593
9642003399
سميره محمد عطيه الجداونه
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
783
68496
9621030267
جميل محمود يوسف ابوفيدى
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
784
68318
9581020561
جلال زكي مسعود محمد
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
785
67515
9581008581
خالد رشاد حمزه الاشهب
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
786
68220
9652013576
نعيمه حسن محمد القضاه
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
787
53863
9581001174
حامد محمود جمو الدر
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
788
68479
9631034654
محمد طلب احمد صالح نشوان
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
789
69614
9692005369
امونه رجا فنخور صالح
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
790
70536
9642016213
حنان عبدالجابر موسى العجوز
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
791
60970
9651004050
محمد احمد عبدالفتاح شطاره
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
792
69111
9642016508
ابتسام جمال جميل نزال
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
793
69315
9662001787
سعاد موسى مصطفى الهامي
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
794
72329
9681036725
طارق حسين حسن المشاعله
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
795
72334
9681006396
امين محمد توفيق هليل
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
796
72517
9641027174
عبدالرحيم عبدالله محمود الخطيب
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
797
69811
9601010880
فالح محمد مفلح المومني
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
798
72511
9621030505
بشير عبدالرحمن زكى عبدالله
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
799
72921
9631026276
جميل يوسف محمد يوسف سعيد
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
800
72376
9681000929
احمد محمد عبدالقادر البطوش
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
801
68408
9571020309
محمد فالح احمد سلمان الشايب
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
802
73094
9671034035
محمد احمد قاسم علي
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
803
70971
9602026580
عبير كامل حافظ العلمى
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
804
72455
9602015070
بسمه عادل حماد شهاب
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
805
62967
9651018166
هاني محمود حامد ابوطاقيه
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
806
73327
9572002659
صبحيه نمر سلامه ابوشله
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
807
60601
9651007609
راشد محمد راشد المومني
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
808
72590
9681027060
ياسر داود خليل عبيد
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
809
75822
9661022402
محمد مصطفى احمد غنايم
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
810
66740
9671033648
عبدالمجيد حسين عبدالرحمن ابوهنيه
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
811
71835
9622022942
نجاح محمد احمد طبازه
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 128
812
63569
9622013726
ميسون محمد حسين المومني
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 129
813
64719
9601023965
حسين عبدالله حسين الزواهره
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 136
814
76277
9641014453
خضر طالب حسين ابوشبيب
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
815
76014
9602021964
هدى منصور محمد البصار
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
816
78997
9692036275
حنان جبريل احمد الزيادنه
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
817
79983
9662003935
امينه محمد سليم الخوالده
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
818
80521
9702043209
وداد علي نورى الحوامده
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
819
76591
9671033749
ابراهيم محمد عبدالله قاسم
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
820
82319
9671037012
عمر سلامه محمود خليل محمد
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
821
63340
9621016434
قاسم محمد شريف السنجلاوى
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
822
84778
9702043188
جواهر مفلح عناد الخالدي
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
823
85095
9672042368
امل محمد سعد المومني
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
824
86017
9701010919
عماد خالد احمد عبيدات
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
825
87925
9671041574
عكرمه احمد عيسى خاطر
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
826
87930
9681017981
محمد حسين محمد احمد
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
827
88876
9711036611
غازي ابراهيم فريج ناصر
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
828
3195222
9621024855
محمد عبدالرزاق محمد الدباس
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
829
92479
9702034268
سحاب محمود سعيد الاسعد
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
830
3195617
9732034228
صدقيه غدير عوض فلاح الصرايره
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
831
107086
9682016740
خلود عبداللطيف مصطفى صلاح
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
832
3196403
9691019400
محمود حمدان فلاح الصمادي
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
833
94630
9732044845
خلود نزال حمد العيسي
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
834
94682
9722045363
الاء محمد احمد ابودوله
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
835
93774
9691024376
حابس عبدالعزيز سعاده محمد حسين
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
836
94725
9732044870
رابعه قاسم عيد قاسم
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
837
99090
9682018207
منتهى محمد يوسف نصير
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
838
95841
9702006132
ميسلون يوسف حسن خمايسه
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
839
96231
9712021024
بسمه حمد عناد الخوالده
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
840
3197224
9731042543
احمد عبد السلام حسن شموط
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
841
3196872
9721022696
يونس محمد مصطفى احمد الخطيب
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
842
97539
9742044424
نوره صالح احمد الزواهره
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
843
97448
9712022537
ماجده عقاب فايق احمود
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
844
85569
9671005410
ابراهيم محمد علي مصطفى الخليل
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
845
3197107
9741002548
جمال ابراهيم علي عبدالنبي المعايطه
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
846
85600
9622034303
مريم جمعه احمد البلوي
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
847
99750
9752045234
امل عيد احمد القاسم
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
848
100572
9742014217
مفيده خليف افليح بني خالد
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
849
100570
9752050978
عطاف عيد علي الشريده
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
850
90032
9701011504
سعاده اسعد احمد خطاطبه
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
851
101342
9711004878
محمود حسن محمد بني عمر
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
852
101581
9762046847
كوثر احسان سليمان الخوالده
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
853
101374
9732038917
اعتزاز امين عطا علي
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
854
102676
9571009684
عيسى خليل عيسى زياد
مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96