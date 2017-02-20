الحرة نيوز –

دعت وزارة التربية والتعليم المعلمين الذين تقدموا بطلبات الكترونية للحصول على شقق سكنية بمشروع ( سكن كريم لعيش كريم ) مراجعة مركز الوزارة ابتداءً من يوم الأحد القادم 26/2/2017 ولغاية يوم الخميس الموافق 9/3/2017 لاستكمال الإجراءات المطلوبة .

ودعا مدير إدارة الشؤون المالية في الوزارة عطا أبو نصير المعلمين المعلنة أسماؤهم على موقع الوزارة الالكتروني www.moe.gov.jo احضار دفتر العائلة ساري المفعول وعدم ملكية من ضريبة المسقفات ودائرة الأراضي ، وعدم ممانعة من البنك للموظف الذي يقل صافي راتبه عن (450) ديناراً .

وبين أبو نصير أن من يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد سيعتبر مستنكفاً وسيتم استثناؤه من التنافس .

الرقم

الرقم الوزاري

الرقم الوطني

اسم الموظف

المشروع

1

54556

9621004393

عدنان عبدالحافظ نورى عقيل الدلابيح

ابو علندا 101

2

61743

9641028369

بسام محمد حامد المعايطه

ابو علندا 101

3

65355

9631005045

محمد عبدالكريم علي بني عيسى

ابو علندا 101

4

64731

9631028241

فارس خالد عبدالرحمن عوض النويران

ابو علندا 101

5

67610

9652029989

فايزه صالح عبدالكريم الحطيبات

ابو علندا 101

6

70720

9681016708

وائل حمد خليل الحجاج

ابو علندا 101

7

69801

9631033124

الزبير محمد احمد السوالقه

ابو علندا 101

8

72730

9622001651

فاطمه محمد حسن شلطف

ابو علندا 101

9

74637

9672003790

نجاح عبدالله سليمان الرواشده

ابو علندا 101

10

68549

9651028926

ابراهيم عبدالكريم سليم الطراونه

ابو علندا 101

11

59344

9631003023

عوض الله احمد محمد السعود

ابو علندا 101

12

78999

9692030657

ختام محمد سليمان العيدى

ابو علندا 101

13

80367

9632035631

اسمهان مصطفى محمود الصقور

ابو علندا 101

14

80815

9682041683

مريم حسين خليف السرحان

ابو علندا 101

15

80512

9672027265

نهيل محمد سلمان العيدى

ابو علندا 101

16

80959

9701046841

ماجد احمد محمد الحساسنه

ابو علندا 101

17

81820

9682009712

نهاد عبدالحميد محمد فريحات

ابو علندا 101

18

82697

9702015507

رقيه عمر عوده المعايطه

ابو علندا 101

19

83332

9702019763

عبير خليف عيسى المواجده

ابو علندا 101

20

85266

9572020768

مريم عبدالرحمن محمد مطر

ابو علندا 101

21

84548

9691033317

رياض ماجد جعفر الطراونه

ابو علندا 101

22

86031

9691043175

ذيب محمد عوده الله السوالقه

ابو علندا 101

23

86354

9701046579

حماد عيد سلامه العزازمه

ابو علندا 101

24

89222

9632035402

هدى نصري عطاالله المجالي

ابو علندا 101

25

87587

9672026365

فايزه صلاح خليل ابوعوره

ابو علندا 101

26

86645

9691015775

سالم عيسى سالم الجعافره

ابو علندا 101

27

87441

9642006869

كفى محمد سليم خصاونه

ابو علندا 101

28

87222

9622000423

ماجده محمود فارس محمد عطا

ابو علندا 101

29

89341

9671027503

نافع عبدالرؤوف عبدالرحمن فرحات

ابو علندا 101

30

3194648

9722004745

خالده ابراهيم عباس الرواد

ابو علندا 101

31

89788

9692036964

سميحه صباح رشيد النعيمات

ابو علندا 101

32

3194907

9701034630

قاسم محمد ابراهيم ساعد الصرايره

ابو علندا 101

33

92847

9712044731

منى سالم سالم المحاسنه

ابو علندا 101

34

90384

9662010449

خلود عبدالوهاب عواد عويسي

ابو علندا 101

35

39835

9551007106

زياد عبدالكريم رضوان النسور

ابو علندا 101

36

107233

9712038733

ايمان عبدالكريم حامد الرفوع

ابو علندا 101

37

107271

9732044245

سكينه موسى عطالله القرارعه

ابو علندا 101

38

95141

9711043579

لؤي حسن محمد الشعار

ابو علندا 101

39

94931

9732012202

سميه حامد عوده المجالي

ابو علندا 101

40

94543

9701017785

فواز فارس احمد الطراونه

ابو علندا 101

41

3196858

9731000440

احمد نعيم ابراهيم ابوهنطش

ابو علندا 101

42

90912

9711041814

نبيل طراد محمد علي عساف

ابو علندا 101

43

96371

9742046222

ندى ابراهيم سليمان الزيدانيين

ابو علندا 101

44

97180

9601010250

بسام محمد عبدربه خطايبه

ابو علندا 101

45

97407

9711038834

عماد محمد محمود الضمور

ابو علندا 101

46

97847

9732036547

سعاد فرج مسلم المصيغير العزازمه

ابو علندا 101

47

98430

9751038356

رزق الله مفضي جويعد المشاقبه

ابو علندا 101

48

67350

9571003158

احمد ابراهيم العلى العمرى

ابو علندا 112

49

77293

9701037261

عايد قاسم سليمان الجعافره

ابو علندا 112

50

82863

9701004902

سليمان محمد علي الحسنات

ابو علندا 112

51

81504

9691037184

طلال سالم محمود النوايشه

ابو علندا 112

52

79818

9682001395

سناء فايز سعيد عزام

ابو علندا 112

53

84125

9682036314

خلود عدنان محمد المغربى

ابو علندا 112

54

85355

9651039875

راضي سلامه فالح السواريه

ابو علندا 112

55

88157

9641002319

باسم عبدالله عبدالرحمن العفيشات

ابو علندا 112

56

3194563

9711045573

حسام عطوه خليل عبدالله البوايزه

ابو علندا 112

57

87086

9672014009

نوفه محمد حماد الضمور

ابو علندا 112

58

83763

9671032139

ماهر حسين شنوان الحباشنه

ابو علندا 112

59

76696

9651004510

محمد سليم عقله بنى علي

ابو علندا 112

60

90525

9721025045

بسام طه صالح احمد

ابو علندا 112

61

57749

9581002576

عادل سامح الحاج فليح رواشده

ابو علندا 118

62

64611

9652023097

ذكريات محمد ابراهيم عبهرى

ابو علندا 118

63

66131

9632003371

ثريا محمد مرزوق الهباهبه

ابو علندا 118

64

68458

9612031925

فريال حسن ذياب قدوره

ابو علندا 118

65

69517

9632027624

ابتسام مطيع سالم الحطيبات

ابو علندا 118

66

69760

9621035554

يوسف عبد سالم عيد الرفوع

ابو علندا 118

67

73164

9611007298

مصطفى محمد مصطفى الزق

ابو علندا 118

68

74953

9672030207

اميره سفهان علي الرواشده

ابو علندا 118

69

76243

9681035465

احمد عطيه الله مفلح الكساسبه

ابو علندا 118

70

74914

9662015255

فرحه عبدالعزيز محمد العمارين

ابو علندا 118

71

68286

9671006764

حسان محمد صالح سليمان

ابو علندا 118

72

75778

9621004206

فتحي نهار مفلح ابوجبل

ابو علندا 118

73

75962

9692033936

نبويه عبدالسلام خليفه الشواوره

ابو علندا 118

74

76782

9592012143

ربيحه عبدالله سعيد مساد

ابو علندا 118

75

76961

9682030250

رويده محمد عبدالقادر الصرايره

ابو علندا 118

76

77264

9701013457

وليد حسين عبد داود

ابو علندا 118

77

78323

9601010219

ابراهيم فلاح فارس

ابو علندا 118

78

77561

9701023982

عمر احمد عواد عفان

ابو علندا 118

79

77488

9692036953

عائشه علي معمر النعيمات

ابو علندا 118

80

78843

9651015152

فايز يحيى خشمان السفاسفه

ابو علندا 118

81

78775

9621012298

صالح عوض علي موسى النوايسه

ابو علندا 118

82

79535

9702032031

رابعه محمد سليمان العيدى

ابو علندا 118

83

80339

9702031256

رابعه محمود رجا عبيدو

ابو علندا 118

84

80497

9681019532

عيسى فؤاد سليمان حماتى

ابو علندا 118

85

80770

9691033267

فارس راتب مسلم الطراونه

ابو علندا 118

86

68651

9621025246

عاطف سليم عبدالقادر ابوالعدوس

ابو علندا 118

87

81359

9661039938

فتحي عوده بشير الرفوع

ابو علندا 118

88

81144

9692042694

فايزه عبدالقادر عبدالله السبايله

ابو علندا 118

89

79372

9651024324

ناجح ابخيت عبدالله الجرادات

ابو علندا 118

90

81158

9681043244

بسام محمود سليم القليلات

ابو علندا 118

91

82079

9702036532

ايمان عبدالله محمود الهاروني

ابو علندا 118

92

82450

9662033669

هويده عبدالرحيم علي ابوحيانه

ابو علندا 118

93

81495

9691045466

سليمان خليف عبدالرحمن السوالقه

ابو علندا 118

94

82344

9671025916

عبدالحميد يوسف خليل ابوعيده

ابو علندا 118

95

82229

9651010511

عبدالكريم جبر محمد الشدفان

ابو علندا 118

96

80702

9641020441

عبدالرحمن جميل سعيد صالح نصار

ابو علندا 118

97

78241

9661001812

وهيب حسن محمود ابراهيم

ابو علندا 118

98

79369

9651031285

حسين عبدالله صالح البنوى

ابو علندا 118

99

83944

9701016358

محمد عبدالمهدي فلاح الطراونه

ابو علندا 118

100

85504

9712035725

امل محمد عبدالقادر الذيابات

ابو علندا 118

101

83734

9691033708

علي سالم عبد الصرايره

ابو علندا 118

102

85118

9651032027

معن عدنان ضيف الله الخصاونه

ابو علندا 118

103

83304

9671017808

فؤاد محمد عبدالغني ابوزينه

ابو علندا 118

104

85547

9632040965

عزيزه احمد عبدالله الفرارجه

ابو علندا 118

105

79785

9621022707

سمير شاكر محمود الامير

ابو علندا 118

106

57145

9642002596

انتصار ابراهيم رشيد ابوشريعه

ابو علندا 135

107

55445

9631004114

جمال نجيب محمود عبدالله العزه

ابو علندا 135

108

55382

9611010435

حسن محمد مسعود محمد الصمادي

ابو علندا 135

109

63277

9642004101

ابان احمد قاسم حسن شرشير

ابو علندا 135

110

65176

9632037541

عائده خليل ابراهيم السريحين

ابو علندا 135

111

63339

9631004122

عبدالله حسين حسن دملخي

ابو علندا 135

112

63209

9592002247

امنه شامخ مطر القرعان

ابو علندا 135

113

63395

9632024823

سخاء عبدالرحمن مسلم الطراونه

ابو علندا 135

114

57558

9621025799

فايز فلاح سليمان جويعد

ابو علندا 135

115

65055

9631034811

عارف حسن عبدالرحمن الرفوع

ابو علندا 135

116

63822

9632021813

سلوى شفيق عايد المجالي

ابو علندا 135

117

58913

9591023213

عبد شحاد حمد الضلاعين

ابو علندا 135

118

55632

9622036623

مها عبدالرزاق عبدالله الطراونه

ابو علندا 135

119

64256

9652014151

فاطمه جراد ابراهيم النوايسه

ابو علندا 135

120

65165

9652027433

فريال غالب النورى الخرشه

ابو علندا 135

121

65478

9622022095

عبله احمد سليمان المجالي

ابو علندا 135

122

65537

9652029321

سماح عبدالرزاق عبدالرحمن الاغوات

ابو علندا 135

123

66317

9652008411

سلوى موسى الباتع الحمدان

ابو علندا 135

124

67999

9581024541

نمر عواد عيد السلمان

ابو علندا 135

125

66364

9601025582

خالد حسن خالد داوود ابولاوى

ابو علندا 135

126

65880

9652027163

كفى محمد عبدالقادر الصرايره

ابو علندا 135

127

66103

9662029565

بديعه حمدان علي العطيوى

ابو علندا 135

128

67290

9621014775

محمد غسان ربحي حسن بسيسو

ابو علندا 135

129

67814

9652038299

ميسون عبدالرحمن ابراهيم الربحات

ابو علندا 135

130

67898

9631029462

رائد خميس محمد حموده

ابو علندا 135

131

66124

9652029470

مها حمود محمد المعايطه

ابو علندا 135

132

66843

9642022544

بسما سالم محمد القيسى

ابو علندا 135

133

67278

9601022200

اكرم عليان ذيب اسماعيل الحجى

ابو علندا 135

134

67616

9622012710

سحر حمود حماد النوايسه

ابو علندا 135

135

63770

9631004958

احمد عقاب دايس مقدادى

ابو علندا 135

136

61734

9641012937

ظاهر عبدالجليل علي الجلامده

ابو علندا 135

137

58200

9611006672

محمد حسين محمد عكاشه الزغول

ابو علندا 135

138

61902

9651037115

يوسف عبدالحليم محمد العزازمه

ابو علندا 135

139

68139

9662027646

عائشه عبدالكريم حسين ابوغيث

ابو علندا 135

140

68150

9642030752

هدى فاعور ابراهيم الحمود

ابو علندا 135

141

61016

9641004448

سعد عايد حسين الرواشده

ابو علندا 135

142

62384

9641010750

اسعد لبيد شوشان الصالح

ابو علندا 135

143

61378

9641024921

عبدالقادر محمد سعيد اماره

ابو علندا 135

144

70549

9652012559

فريال علي احمد مريان

ابو علندا 135

145

59183

9641032363

ابراهيم علي صالح خضر

ابو علندا 135

146

69600

9631025169

عبدالمجيد مرتضى ابراهيم الجعفري

ابو علندا 135

147

60566

9651027728

جواد محمد عبدالله الحويطات

ابو علندا 135

148

70644

9601028216

صالح حسين العلى الطوالبه

ابو علندا 135

149

71049

9571020459

خضر سالم عبدالله الفقرا

ابو علندا 135

150

71635

9591021014

عدنان فارس عبدالمجيد عبدالرحمن

ابو علندا 135

151

71713

9671024966

صافي حامد احمد عبدالله

ابو علندا 135

152

70437

9642032078

تفاحه عطاالله خلف الفضول

ابو علندا 135

153

70621

9632030117

منى محمد سعيد احمد علي مصطفى

ابو علندا 135

154

73704

9671005636

حذيفه عقله ابراهيم مقدادى

ابو علندا 135

155

70715

9681033547

مأمون رمضان احمد حمزه

ابو علندا 135

156

70815

9662040934

هند توفيق اسحق العدوان

ابو علندا 135

157

73235

9631036729

جمال عادل محمد علي ابوزر

ابو علندا 135

158

72975

9621028801

اسماعيل عباس ابراهيم الاخرس

ابو علندا 135

159

72766

9661020181

موسى عطيه موسى ابودامس

ابو علندا 135

160

70277

9611003898

خالد قاسم عبدالله محمود ربابعه

ابو علندا 135

161

71280

9621009687

حسن ايوب حسن محمد صبيح

ابو علندا 135

162

63018

9631035825

عبدالله عايش مصطفى عبدالله الخطيب

ابو علندا 135

163

66760

9641021817

عوني صادق خليل خليل

ابو علندا 135

164

72127

9662028665

عائشه محمد ارشود الخلايله

ابو علندا 135

165

73404

9651038373

احمد حميدان غثيان الجبور

ابو علندا 135

166

69962

9611005304

احمد محمد جبر المومني

ابو علندا 135

167

64340

9641003948

احمد جميل علي القرعان

ابو علندا 135

168

74089

9632032408

سميحه ظمين سالم عبدالمحسن

ابو علندا 135

169

73835

9661006121

عبدالله حسين محمود جوارنه

ابو علندا 135

170

73263

9581022215

داود عبدالفتاح احمد الخروف

ابو علندا 135

171

60791

9641007166

ناصر عقله ابراهيم احمد

ابو علندا 135

172

71457

9591003146

بسام احمد بركات احمد

ابو علندا 135

173

73760

9631025164

يحيى سليمان جراد النوايسه

ابو علندا 135

174

62375

9631007509

محمد طالب خضر علي محمد

ابو علندا 135

175

72760

9681013535

معتصم عبدالفتاح مصطفى الشيخ

ابو علندا 135

176

75346

9661005581

احمد محمد سليم النعيم

ابو علندا 135

177

76242

9661040863

نبيل شريف علي دبيك

ابو علندا 135

178

76600

9681020232

جمال خليل حسن الشيش

ابو علندا 135

179

75559

9632033306

ميثا محمد عبد الوريكات

ابو علندا 135

180

68287

9661010623

خالد يوسف موسى ابوصوان

ابو علندا 135

181

54557

9611006844

احمد محمد احمد الجبالي

ابو علندا 142

182

63720

9612002885

اكرام حمدي عبدالحميد الشله

ابو علندا 142

183

55402

9611028631

خميس كريم صالح الحيصه

ابو علندا 142

184

68836

9682005192

سائده سعد علي المغربى

ابو علندا 142

185

70390

9582006099

امال حسني محمد عصفور

ابو علندا 142

186

75970

9672027356

نايفه سالم سليمان الطراونه

ابو علندا 142

187

75823

9591021530

محمد عبيد عواد العودات

ابو علندا 142

188

64006

9622004302

فاطمه احمد خلف ربابعه

ابو علندا 143

189

58153

9621028527

زهران نمر عدوان سالم ضيف الله

ابو علندا 143

190

77105

9682032716

خوله عبدالرحيم جبر البستنجى

ابو علندا 143

191

63060

9581002733

عبدالرحمن علي عبيد الحوامده

ابو علندا 157

192

63933

9612016870

عائشه داوود فياض الفلاح

ابو علندا 157

193

65294

9631003853

محمد يوسف صالح عطايا

ابو علندا 157

194

72937

9661006337

محمد احمد مصطفى الزيوت

ابو علندا 157

195

62996

9651008691

فواز رجا ساطع العقيل

ابو علندا 159

196

64940

9652024402

ابتسام ابراهيم يوسف ابوعواد

ابو علندا 159

197

66214

9632005017

فاطمه محمود يوسف قاسم العمري

ابو علندا 159

198

68275

9652029342

فاطمه عبدالكريم سليم العضايله

ابو علندا 159

199

67771

9631013795

علي سالم احمد سلامه صلاحين

ابو علندا 159

200

62047

9641028730

محمد عبدالسلام سالم الضمور

ابو علندا 90

201

64721

9641004813

عقل احمد العقله الصلاح

ابو علندا 90

202

71092

9681034631

نصر خالد احمد تيم

ابو علندا 90

203

72657

9632010333

ليندا تيسير رشاد ابوالفيلات

ابو علندا 90

204

74529

9641004924

عبدالله سليم احمد خشاشنه

ابو علندا 90

205

68658

9641005779

يوسف صالح مفضى الخشان

ابو علندا 90

206

77586

9682029052

نبيله محمد عطيه عبكل

ابو علندا 90

207

73943

9661005536

حسن سليمان ابراهيم الشحادات

ابو علندا 90

208

78552

9682014028

هناء محمد احمد القطاونه

ابو علندا 90

209

80712

9642028297

جميله مشالش محمد القراله

ابو علندا 90

210

73064

9631003170

محمد احمد مرشد البستنجى

ابو علندا 90

211

82766

9651004220

عايد سالم علي معيوف

ابو علندا 90

212

84450

9711042134

توفيق شقيان ذياب ابوشتال

ابو علندا 90

213

86369

9652026592

منتهى احمد عبد العصيرى

ابو علندا 90

214

87203

9691030790

ثائر يوسف عبداللطيف عبداللطيف

ابو علندا 90

215

3194470

9742032581

عاليه شاكر خلف العبد عساف

ابو علندا 90

216

86074

9691005657

محمود علي عيسى ابومرار

ابو علندا 90

217

88861

9701034475

سلامه هاشم سلامه الطراونه

ابو علندا 90

218

88911

9682004211

عائشه احمد محمد الحسنات

ابو علندا 90

219

90385

9732033651

رياء محمد عوده ابوقديرى

ابو علندا 90

220

91591

9692020083

سمر علي محمد الشيخ حسين

ابو علندا 90

221

91827

9741033445

خضر مصطفى محفوظ العزازي

ابو علندا 90

222

91869

9642036232

سميره احمد سليم حسين

ابو علندا 90

223

93030

9662030295

رائده احمد طه المكاوي

ابو علندا 90

224

93250

9732044765

وفاء حسن خليل ابوناموس

ابو علندا 90

225

3196052

9721034654

بلال سليمان محمد صلاح

ابو علندا 90

226

94558

9732017573

سميه محمد عبدالقادر الخلفات

ابو علندا 90

227

93819

9721049513

عبدالله محمد صالح الصباحين

ابو علندا 90

228

115039

9672027774

اميره محمد حمود الصرايره

ابو علندا 90

229

96189

9681015260

صابر عبدالمهدي فلاح الطراونه

ابو علندا 90

230

3195194

9752046293

مناهى محمد احمد عبدالله الشباطات

ابو علندا 90

231

96337

9752046103

ازدهار سالم خلف الرواجفه

ابو علندا 90

232

97118

9691044173

فالح موسى نمر العظامات

ابو علندا 90

233

3197078

9751031039

مسلم قبلان سالم بخيت الحنيطي

ابو علندا 90

234

97128

9721051510

صالح يوسف صالح حسينات

ابو علندا 90

235

97827

9722039743

منى عوده فراج النجادات

ابو علندا 90

236

96930

9752044647

تغريد محمد سليمان المرافي

ابو علندا 90

237

97432

9712027242

تهاني عبدالرحيم يوسف يعقوب

ابو علندا 90

238

3197144

9732037450

عائشه موسى معيقل سلامه المغاصبه

ابو علندا 90

239

97313

9712015639

ياسمين محمد خليل الطراونه

ابو علندا 90

240

98452

9671029909

محمود محمد حمدان دخل الله

ابو علندا 90

241

86375

9681011820

يحيى محمد حسني ابوقطيش

ابو علندا 90

242

86906

9702032044

سحر سليمان ابراهيم الطراونه

ابو علندا 90

243

99296

9712032874

وفاء يوسف مسلم الطراونه

ابو علندا 90

244

99890

9742017953

حنان شحده ابراهيم الفقير

ابو علندا 90

245

105277

9722031633

سهام عبدالله سليمان الرواشده

ابو علندا 90

246

3197735

9692007906

رائده محمد احمد حسن زوانه

ابو علندا 90

247

101103

9762041822

بدريه عوض محمد الغوانمه

ابو علندا 90

248

101873

9711045335

محمد عبدالقادر عليان بشابشه

ابو علندا 90

249

101064

9762047638

نجلا عوده الله عوض الرفوع

ابو علندا 90

250

101333

9751043642

عثمان مروان عبدالقادر المحتسب

ابو علندا 90

251

101220

9762037853

دلال محمد محمود ابوطربوش

ابو علندا 90

252

101663

9672014019

مريم مرزوق علي جقامه

ابو علندا 90

253

101665

9722046157

غاده عطاالله ربيع الحوامده

ابو علندا 90

254

58494

9581012005

محفوظ عبدالفتاح احمد مصطفى ابوالعوف

ابو علندا 90

255

103226

9712017106

عاليه سليم ابراهيم الفقير

ابو علندا 90

256

103892

9642025813

امنه محمد سلامه القطاونه

ابو علندا 90

257

105339

9742039919

ندى محمد سليمان النجادات

ابو علندا 90

258

106152

9702041740

منى محمد سلامه ابوشتال

ابو علندا 90

259

105913

9762001638

هيجر احمد حسين الفقير

ابو علندا 90

260

106533

9782053215

عايشه حمود محمد العمامره

ابو علندا 90

261

97275

9732033541

امل محمد سليمان العيدي

ابو علندا 90

262

107390

9752018892

تغريد محمد احمد الخطيب

ابو علندا 90

263

107431

9782050285

نسرين عبدالحميد علي العودات

ابو علندا 90

264

107434

9782050274

ابتسام مسلم اعبيسى البوايزه

ابو علندا 90

265

107573

9741036918

معين محمد حسن نزال

ابو علندا 90

266

107879

9741019028

خالد ذياب سمور الهلول

ابو علندا 90

267

108951

9741019155

ضرار عبدالحميد حمود الضمور

ابو علندا 90

268

110013

9772019316

حنان صالح بادي الطراونه

ابو علندا 90

269

111127

9732044201

نجوى صبحي خضير الهوامله

ابو علندا 90

270

110118

9722037079

رغده عمر خلف المعايطه

ابو علندا 90

271

109236

9782016658

مي محمد جهاد سليم ابوطه

ابو علندا 90

272

108720

9762041006

ميثا صباح سليمان الحساسين

ابو علندا 90

273

111574

9782052127

سوسن سليم عقله المساعيد

ابو علندا 90

274

3189791

9632028087

نوال يعقوب محمد العونه

ابو علندا 96

275

66657

9581015428

احمد اسماعيل محمد نصار

ابو علندا 96

276

66919

9601020405

محمد احمد محمد حسن الوحش

ابو علندا 96

277

69048

9641028799

محمد فلاح عفنان المطارنه

ابو علندا 96

278

61520

9651005706

محمد محمود عبدالفتاح الخطيب

ابو علندا 96

279

3191515

9682035915

فيروز سليمان محمد موسى الجوابره

ابو علندا 96

280

71563

9652026896

دوله يوسف مسلم الطراونه

ابو علندا 96

281

62964

9651039081

سالم حسين عبدالله شلهوب

ابو علندا 96

282

74251

9601007420

محمود احمد الفندى السعيد القضاه

ابو علندا 96

283

72786

9621029298

محمود محمد عبدالسلام ابوعواد

ابو علندا 96

284

73529

9671006794

خالد فوزي علي قزق

ابو علندا 96

285

74518

9672023815

ايمان شاهر عبدالله العمرو

ابو علندا 96

286

76292

9641025251

جمال محمد شتيوي ابوشوك

ابو علندا 96

287

74947

9692036944

حنان نصيب العبد عساف

ابو علندا 96

288

58943

9631027891

حسني محمود احمد نصيرات

ابو علندا 96

289

70690

9671038744

محمد سلامه عايد المعرعر

ابو علندا 96

290

77208

9662012956

رابعه محمد فارس النوايسه

ابو علندا 96

291

73761

9631023773

عماد حامد صبحي ابوعوض

ابو علندا 96

292

72956

9671040597

زيدون عبد اخليفه الشواوره

ابو علندا 96

293

77597

9682040542

عدلا احمد عطاالله الرواشده

ابو علندا 96

294

78781

9651031461

سليم راضي ماضي الرواشده

ابو علندا 96

295

3193169

9691030614

ابراهيم رباح محمد راضي

ابو علندا 96

296

79098

9701006140

احمد كامل حسن عمران

ابو علندا 96

297

79444

9671014729

احمد جميل يوسف الخرابشه

ابو علندا 96

298

79064

9702042741

سمر خالد سليمان العطيوى

ابو علندا 96

299

80255

9672007353

سناء عبدالحليم سلامه مريان

ابو علندا 96

300

80644

9641031511

شداد رشيد محمد الفقهاء

ابو علندا 96

301

80747

9631003874

محمد عطا سليمان سلامه نواصره

ابو علندا 96

302

80772

9651031005

محمد عبدالرحيم مطلق الصعوب

ابو علندا 96

303

80823

9651006830

علي محمد علي العويدات

ابو علندا 96

304

59403

9632024456

امل ذياب محمد فرهود

ابو علندا 96

305

81163

9691036848

نبيل محمد عطوى المواجده

ابو علندا 96

306

81212

9691031916

عادل محمد دوينع متروك

ابو علندا 96

307

81135

9662002183

ميسون عبدالرحمن حرب السعودي

ابو علندا 96

308

81127

9692015714

مريم نجم عبدالنبى الخمايسه

ابو علندا 96

309

81865

9622029980

صفيه عبدالله ابراهيم ابوسمره

ابو علندا 96

310

80956

9701044459

حربي محمد موسى القيسى

ابو علندا 96

311

81060

9692018239

هاله سليمان فالح الشطي

ابو علندا 96

312

82772

9571013386

نهاد عزيز احمد عوض

ابو علندا 96

313

81331

9682002387

فاتن حسن صالح الكسواني

ابو علندا 96

314

61723

9621030363

محسن سعيد عبدالمحسن الدجاني

ابو علندا 96

315

83353

9692033365

نوال علي عطاالله المعايطه

ابو علندا 96

316

83312

9671033853

وليد عبدالله عيسى الجاعوره

ابو علندا 96

317

82973

9682043385

اسماء علي عبدالله الحسنات

ابو علندا 96

318

81747

9672037775

امينه عبدالعزيز سلمان الجرابعه

ابو علندا 96

319

83991

9661026754

احمد ابراهيم محمد حسان

ابو علندا 96

320

84835

9691013332

شرحبيل محمود ذيب العميرى

ابو علندا 96

321

84481

9711019152

ابراهيم محمد خليل العمايره

ابو علندا 96

322

85172

9702004615

ناديه عاطف محمد الهباهبه

ابو علندا 96

323

87067

9672004015

عايده عقل حسن رضوان

ابو علندا 96

324

86301

9712036215

هيام عبدالحليم سليمان الضمور

ابو علندا 96

325

86417

9661002587

حسين محمد موسى ابوقرع

ابو علندا 96

326

88711

9721015358

محمد غازي ناصر الجنايده

ابو علندا 96

327

87889

9701003689

فاهد فرحان خليف العويدى

ابو علندا 96

328

79282

9641025129

محمد حسين احمد الجرف

ابو علندا 96

329

87096

9662033846

نعمت عبدالعزيز عثمان البطوش

ابو علندا 96

330

86012

9711035919

منذر عبدالكريم فلاح الطراونه

ابو علندا 96

331

86409

9651006009

محمد احمد عبدالقادر عضيبات

ابو علندا 96

332

86476

9671006153

حكمت حسن احمد عضيبات

ابو علندا 96

333

88778

9701032850

وهبي احمد موسى الشلبي

ابو علندا 96

334

89135

9672018108

منى فوزي محمد اسماعيل ابوغزاله

ابو علندا 96

335

88707

9721005935

يوسف احمد عبدالفتاح الشدفان

ابو علندا 96

336

89264

9651034992

ابراهيم حسن عبدالله الرشايده

ابو علندا 96

337

88958

9671037408

اكرم فارس زيد محمود

ابو علندا 96

338

88814

9681005543

بسام احمد عبدالله الغدايره

ابو علندا 96

339

88974

9681008726

سمير محمد عبدالكريم الصمادي

ابو علندا 96

340

60558

9621008484

فتحي ابراهيم يوسف مومنى

ابو علندا 96

341

89211

9662038613

كفا ابراهيم احمد القراقره

ابو علندا 96

342

3194784

9721040440

عبدالوالي اعبيد عبد عقله العشوش

ابو علندا 96

343

85628

9661010875

عزالدين احمد عوده ابراهيم

ابو علندا 96

344

89763

9661016373

فايز عبدالغني موسى الدبس

ابو علندا 96

345

3194942

9711035593

عبد عبدالله خلف احمد الصرايره

ابو علندا 96

346

90094

9681041593

حسام بهجت موسى الفريحات

ابو علندا 96

347

90565

9721046364

حميد ابراهيم يوسف الخضرى

ابو علندا 96

348

91624

9711034451

سمير سالم احمد الخوالده

ابو علندا 96

349

92883

9691039311

عمر قفطان علي المومني

ابو علندا 96

350

90354

9692011970

عاليه حمد فنطول الخريشه

ابو علندا 96

351

90881

9711033398

ياسر محمد علي الطوره

ابو علندا 96

352

62292

9611029841

فهمي علي محمود محمد الزعول

ابو علندا 96

353

122299

9722046039

الهام عبدالمجيد ابراهيم القرعان

ابو علندا 96

354

91142

9732017798

كوثر احمد علي المزايده

ابو علندا 96

355

76116

9651038605

عارف يوسف طالب عيال سلمان

ابو علندا 96

356

90793

9701038134

ماهر محمد سلامه القراله

ابو علندا 96

357

156735

9711045515

محمد حمود صالح عوده الله القطيطات

ابو علندا 96

358

91620

9711047542

عبدالسلام محمود سالم الرفوع

ابو علندا 96

359

92585

9722044595

فاطمه سلمان علي العبيدين

ابو علندا 96

360

92584

9722032718

خالده محمد مطلق المراعيه

ابو علندا 96

361

90420

9692044794

كوكب محمد ابراهيم العودات

ابو علندا 96

362

92971

9722033663

زينب محمد محمد القضاه

ابو علندا 96

363

90940

9721007570

حيدر محمد طايل جباعته

ابو علندا 96

364

93012

9722036622

امنه ابراهيم موسى غياضه

ابو علندا 96

365

68395

9631026792

هاشم محمد حسين منيزل ابداح

اربد –البدر-الحصن 90

366

68646

9601006120

عوني عوض سليمان الدويري

اربد –البدر-الحصن 90

367

61821

9631010877

كساب عيسى عبدالحوارى

اربد –البدر-الحصن 90

368

67152

9602014902

رابعه محمد احمد مصطفى

اربد –البدر-الحصن 90

369

66556

9651004537

محمود حمدان سعيد القوادره

اربد –البدر-الحصن 90

370

74084

9631004166

محمود عوض خالد رشود الخالد

اربد –البدر-الحصن 90

371

71882

9602002732

يسرى احمد مصطفى ابونبوت

اربد –البدر-الحصن 90

372

87002

9722009745

ميسون خازر نمر الملاك

اربد –البدر-الحصن 90

373

86856

9602003519

بدريه محمد سليم زيد الكيلاني

اربد –البدر-الحصن 90

374

86201

9672008362

ناديه لطفي صافى درباس

اربد –البدر-الحصن 90

375

87485

9682039407

نايفه عبدالرحمن سليمان القلقيلى

اربد –البدر-الحصن 90

376

88356

9682014102

بسمه عليان محمود الحواجرى

اربد –البدر-الحصن 90

377

89654

9661020801

امين محمود رمضان الابطح

اربد –البدر-الحصن 90

378

92364

9681036372

ناصر علي محمد المصري

اربد –البدر-الحصن 90

379

107223

9712044468

عطاف احمد مرزوق الجرايده

اربد –البدر-الحصن 90

380

107264

9722009237

ميساء هايل حسن القرشي

اربد –البدر-الحصن 90

381

78293

9641034998

عواد حصاد نهار المشاقبه

اربد –البدر-الحصن 90

382

93987

9732007343

فاطمه مثقال مصطفى الجراح

اربد –البدر-الحصن 90

383

95801

9632007620

امنه نايف محمود الطبيشات

اربد –البدر-الحصن 90

384

60609

9651007995

وليد عبد الفالح بني هاني

اربد –البدر-الحصن 90

385

59075

9621003594

عدنان محمود عثمان العزام

اربد –البدر-الحصن 96

386

62633

9611004117

محمد راشد حسين بني عامر

اربد –البدر-الحصن 96

387

64688

9661004674

ماجد عبدالحميد ابراهيم عبده

اربد –البدر-الحصن 96

388

65115

9632006073

فاطمه علي ابراهيم الفلاح

اربد –البدر-الحصن 96

389

63612

9622015121

كوثر احمد حسن العيسى

اربد –البدر-الحصن 96

390

64401

9622037756

خديجه محمد مصطفى يوسف عموره

اربد –البدر-الحصن 96

391

65746

9632036319

فلاحه مفضي عيد الجادر

اربد –البدر-الحصن 96

392

68904

9642036993

نجاح نعوص زيدان الدلعه

اربد –البدر-الحصن 96

393

66241

9632028845

نوفه احمد منصور البواطى

اربد –البدر-الحصن 96

394

68211

9632005036

مريم يوسف مبارك الجراح

اربد –البدر-الحصن 96

395

60797

9651005783

ماجد احمد محمود بني حمد

اربد –البدر-الحصن 96

396

68098

9641034679

عمر عبدالعزيز محمود الهامى

اربد –البدر-الحصن 96

397

60605

9651007751

احمد قاسم محمد المصرى

اربد –البدر-الحصن 96

398

73534

9681034366

فياض خميس فياض الفقرا

اربد –البدر-الحصن 96

399

69757

9631030058

نعيم صالح عبدالقادر الصالح الوقفى

اربد –البدر-الحصن 96

400

72522

9651032028

عبدالكريم عبدالرحيم مسلم الهنانده

اربد –البدر-الحصن 96

401

3193874

9741031944

ايمن محمود طلب ياسين

الفيحاء – مادبا 88

402

84199

9692001703

اسماء عارف يوسف ابوالغنم

الفيحاء – مادبا 88

403

99471

9761032828

نعيم احمد ابراهيم الحسنات

الفيحاء – مادبا 88

404

102729

9711034307

وليد محمد سليمان الحوامده

الفيحاء – مادبا 88

405

104219

9751004313

خالد يوسف ابراهيم ابوشنار

الفيحاء – مادبا 88

406

105412

9711035143

جمعه عواد عتيق القعير

الفيحاء – مادبا 88

407

3196938

9761001986

علي عبدالله سليمان الرواجفه

الفيحاء – مادبا 88

408

156739

9752044323

مريم سعود امحمد العمايره

الفيحاء – مادبا 88

409

114086

9792046009

هنيه عوض محمد غانم

الفيحاء – مادبا 88

410

115601

9771025214

عاهد سعيد حسين العرني

الفيحاء – مادبا 88

411

116048

9811036702

حازم عبدالله ابراهيم ابوعلوش

الفيحاء – مادبا 88

412

115421

9781055842

حاكم سلمان خلف الشخانبه

الفيحاء – مادبا 88

413

61748

9651041377

يوسف احمد خلف الطراونه

الفيحاء – مادبا 101

414

55358

9601012247

احسان عبدالرزاق الداغر الفاعوري

الفيحاء – مادبا 101

415

55063

9631027673

عيسى دريوش سلام النوايشه

الفيحاء – مادبا 101

416

63058

9611018514

عبدالله محمود محمد الشقيرات

الفيحاء – مادبا 101

417

64400

9642028206

اروى عبدالله خليل الضمور

الفيحاء – مادبا 101

418

63550

9642001947

جواهر علي سليمان الشوابكه

الفيحاء – مادبا 101

419

63014

9651024965

ميمون فهد محسن المجالي

الفيحاء – مادبا 101

420

67989

9581000995

عاكف عيسى محمد شحاده محسن

الفيحاء – مادبا 101

421

67349

9611028809

محمد خير سالم جدعان كايد البقور

الفيحاء – مادبا 101

422

68246

9632013712

فوزيه حسن عبدربه المصرى

الفيحاء – مادبا 101

423

68052

9601027939

سالم عوده الله سليمان السمارات

الفيحاء – مادبا 101

424

69441

9672004817

انعام سعد محمد العدوان

الفيحاء – مادبا 101

425

70897

9652004499

مديحه طلال مفضى العدوان

الفيحاء – مادبا 101

426

73115

9671017928

ايمن فهد عبدالكريم النعيم

الفيحاء – مادبا 101

427

71048

9651003416

نضال سلمان مصطفى سلطان

الفيحاء – مادبا 101

428

72083

9642037704

اعتدال خلف سلمان القبابعه

الفيحاء – مادبا 101

429

71873

9672036416

سكوت سعدالله محمود الزواهره

الفيحاء – مادبا 101

430

63878

9651005292

ابراهيم محمد ابراهيم العايدى

الفيحاء – مادبا 101

431

70280

9621029412

احمد صباح سليمان الحساسين

الفيحاء – مادبا 101

432

75214

9651018455

عبدالمالك علي محمد الراعي

الفيحاء – مادبا 101

433

74822

9652004732

حنان فايز احمد النمر

الفيحاء – مادبا 101

434

75307

9641033377

محمد علي عبداللطيف المصرى

الفيحاء – مادبا 101

435

75244

9682035977

نجوى محمد سلامه ابوشتال

الفيحاء – مادبا 101

436

74728

9662024131

سعاد احمد سلمان ابوسمهدانه

الفيحاء – مادبا 101

437

74836

9691003062

عدنان خليل احمد عقيل

الفيحاء – مادبا 101

438

76365

9642030555

سميه عيسى محمود بلوخ

الفيحاء – مادبا 101

439

76971

9641016338

عبدالسلام محمد تركى ابوجرار

الفيحاء – مادبا 101

440

55591

9621012528

باسل توفيق عوده المدانات

الفيحاء – مادبا 101

441

63343

9621032868

ماجد محمد ابراهيم الضمور

الفيحاء – مادبا 101

442

77363

9651031762

سليمان عليان احمد الهويمل

الفيحاء – مادبا 101

443

67612

9632002814

ساره احمد اسماعيل المسانده

الفيحاء – مادبا 101

444

77729

9631014067

شاكر عارف هزاع العلاوين

الفيحاء – مادبا 101

445

78296

9641036442

عبدربه علي محمد الرماضين

الفيحاء – مادبا 101

446

78529

9601020427

محمد عبد ابراهيم الطراونه

الفيحاء – مادبا 101

447

78846

9661038093

ناصر احمد حسن حنفى

الفيحاء – مادبا 101

448

79065

9662014309

مرام علي سلامه القطاطشه

الفيحاء – مادبا 101

449

78984

9642013385

سحر لطفي سلمان الحوامده

الفيحاء – مادبا 101

450

78994

9662039658

ايمان حسن جبريل البدور

الفيحاء – مادبا 101

451

79721

9691016096

هاني علي حسن القطاونه

الفيحاء – مادبا 101

452

78961

9682029086

اروى محمود محمد ابوعبده

الفيحاء – مادبا 101

453

79509

9632024076

وضحه حماد سلمان ابن سعيد

الفيحاء – مادبا 101

454

80202

9691040546

الرازي محمود محمد غانم

الفيحاء – مادبا 101

455

80354

9682002680

ختام عبدالله حامد السواعير

الفيحاء – مادبا 101

456

67433

9611021804

سليمان ربيع سلام المرادات

الفيحاء – مادبا 112

457

71599

9662029758

هدى داود جروح العدوان

الفيحاء – مادبا 112

458

85236

9692001725

كفاح احمد جمعه عبدالحي

الفيحاء – مادبا 90

459

3195348

9701048771

ناصر عبدالحفيظ عبدالغني موسى العبابسه

الفيحاء – مادبا 90

460

85939

9702038256

ناديه لطفي سعيد باز

الفيحاء – مادبا 90

461

93938

9732049242

نهى فهمي علي كريشان

الفيحاء – مادبا 90

462

102076

9751006105

بشير محمد احمد ياغي

الفيحاء – مادبا 90

463

106150

9742046770

فايزه سالم علي السليمانيين

الفيحاء – مادبا 90

464

71761

9602031208

نوال سليمان ثاني البريزات

الفيحاء – مادبا 96

465

72789

9652041784

فايزه خليف سلمان القباعى

الفيحاء – مادبا 96

466

84180

9672015238

زينب سلامه صياح الدهامشه

الفيحاء – مادبا 96

467

85954

9692004197

ابتسام محمد هارون الطوره

الفيحاء – مادبا 96

468

85784

9652032513

سناء عوني توفيق ابوغزال

الفيحاء – مادبا 96

469

95163

9721003329

كامل خليل احمد عقيل

الفيحاء – مادبا 96

470

97786

9732041990

عليا هويمل محمد الشياهين

الفيحاء – مادبا 96

471

61208

9651039948

كمال محمد مطلق الطيطي

المستندة 96

472

80344

9622022757

هيام حسن جبريل البدور

المستندة 96

473

63148

9641007204

نائل علي محمد قبلان

المطل – الشوبك 115

474

64284

9652025324

عدلا سلامه مرزوق الرواشده

المطل – الشوبك 115

475

91679

9731043324

عبدالله احمد محمد معتوق

المطل – الشوبك 115

476

107136

9702004618

حنان عبدالمعطي محمد الهباهبه

المطل – الشوبك 115

477

101522

9741040053

عيد علي سالم السعيدين

المطل – الشوبك 115

478

110405

9772042368

سمر صالح محمد الشقيرات

المطل – الشوبك 115

479

112886

9731034099

زكي خليل حمد الخشمان

المطل – الشوبك 115

480

114063

9742040767

صفاء جميل محمد معتوق

المطل – الشوبك 115

481

114065

9752031756

هدى داود محمد الطوره

المطل – الشوبك 115

482

122850

9802044067

احلام محمد عبدالوالي المزايده

المطل – الشوبك 115

483

123038

9801035299

جمال مفلح سليم الزعبي

المطل – الشوبك 115

484

123737

9801004277

ليث عيسى علي البدور

المطل – الشوبك 115

485

129100

9772034323

رانيا مناور قاسم الشباطات

المطل – الشوبك 115

486

127121

9822054735

اميره شفيق جليل العثامنه

المطل – الشوبك 115

487

131848

9761005175

عبدالله جميل سليمان الغنميين

المطل – الشوبك 115

488

63636

9591002823

جمال عبد فياض الرحاحله

جبل طارق / الزرقاء 101

489

63220

9632039987

دلال محمد حسين ملكاوى

جبل طارق / الزرقاء 101

490

62083

9651001017

ناجح حلمي محمود العيسه

جبل طارق / الزرقاء 101

491

75167

9651005381

عدنان تركي راجى الشريده

جبل طارق / الزرقاء 101

492

57549

9622034499

ابتسام عبدالكريم عواد ابومحارب

جبل طارق / الزرقاء 101

493

63088

9641026351

محيسن بركات سلامه سالم الرواشده

جبل طارق / الزرقاء 101

494

62956

9651004897

توفيق سلامه علي رواشده

جبل طارق / الزرقاء 96

495

45929

9571017118

عطيه محمد سالم رحال

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 101

496

67672

9632021837

تبارك عيد اكريم المجالي

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 101

497

79527

9702016605

ايمان مدالله دميثان الطراونه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 101

498

81462

9671015572

محمد اسماعيل عبدالله ابوالدوش

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 101

499

88910

9692004245

سميره محمد عبدالله ابورقيه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 101

500

88688

9692041343

ميسر عطاالله ارحيل البداينه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 101

501

58927

9652039558

ليلى دايج جراد حرب المرايات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

502

62368

9651036695

فايز محمود رشيد رفيق

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

503

51189

9611028020

محمود سلمان ضيف الله القطامين

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

504

64803

9621016557

احمد محمد احمد رشايده

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

505

65091

9631007754

خالد عبدالقادر علي ابوسليمه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

506

65090

9601016801

راغب كامل خليل صبيح

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

507

68653

9621013860

رضوان محمد رضوان امراحيل

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

508

54598

9641004773

بسام توفيق خليل ابو شعبان

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

509

68869

9651039170

نايف عيسى سليمان الرواجفه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

510

58160

9591004883

رشيد نواف حسين عباس

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

511

60545

9631013705

هيثم زهير عبدالله العطيوي

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

512

62061

9631025153

عبدالله دهيسان سلامه الحجايا

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

513

69976

9661010400

مدين محمد سالم النجار

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

514

73530

9671018749

محمد سالم محمد النواجى

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

515

71407

9652044467

منور عبداللطيف برهم المدادحه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

516

75605

9671025724

صبحي رجب عيسى عبيد

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

517

76088

9662014275

كفا سليمان سلامه الحجاج

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

518

66975

9651018686

اسماعيل حسن ابراهيم العكول

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

519

68544

9671039343

عايد محمد هويمل القرعان

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

520

77171

9631016697

ابراهيم محمد علي المجارحه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

521

76224

9581013134

خليل ابراهيم صافي صافي

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

522

77899

9641026168

حكمت سالم عبدالغني الطراونه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

523

55094

9621021954

عواد ضيف الله عبطان الغرير

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

524

78347

9601028990

عبدالله عطاالله سالم المرافى

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

525

78500

9631032664

صالح احمد محمد الرياطى

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

526

78802

9641013999

عبدالله سعود خليل الحجاج

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

527

55487

9581022900

عبدالرؤوف محمد سلامه العايد

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

528

79059

9682040537

عفاف علي موسى القرارعه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

529

79468

9671031637

محمد احمد جمعه سلمان

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

530

79091

9671034336

محمد علي حسن محمد جوهر

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

531

68522

9671032188

حمد عزات حمد احمرو

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

532

79021

9692031110

نجاح علي فريوان الصرايره

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

533

79784

9722041551

اسيا سليمان علي الهلالات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

534

79978

9662029792

خالده احمد مضى العدوان

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

535

79957

9672000503

ريم سالم عبد ابو السعود

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

536

79691

9691029459

محمد حسين احمد ابوصافى

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

537

79572

9692044115

صباح موسى عطيه الحمادين

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

538

80655

9691006007

بسام يوسف محمود علي

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

539

65399

9641035406

محمد صبحي ارحيل الرخامين

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

540

80686

9662038431

سهى مسلم عبدالقادر الزغاليل

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

541

82518

9681032712

ابراهيم سليمان عطا الله الصرايره

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

542

81848

9702039260

غصايب محمد مطلق الفلاحات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

543

81365

9651031686

صالح جمال عقله العشوش

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

544

81206

9681028558

جميل فرهود سلمان ابوقديرى

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

545

81463

9681029671

احمد يوسف ابراهيم صدقه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

546

68958

9621027043

ابراهيم عبدالحميد احمد الذنيبات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

547

82358

9701038041

حسين خليل عبدالجليل الدغيمات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

548

82230

9671008884

عبدالله سهو نصار الناصر

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

549

80639

9661042848

فؤاد مزلوه احمد الحوامده

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

550

82765

9662033016

ايمان سليم عبدألرحمن الرحال

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

551

82913

9682030050

مشاعل دحيلان غيث بن هدابه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

552

82760

9682015288

غاده عبدالمطلب احمد المرايات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

553

83373

9721017565

محمد عبدالحافظ مسلم الصرايره

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

554

83402

9682018833

نهايه محمد جمعه امنيفى

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

555

79887

9682000222

فاطمه حسين محمود ابوحصوه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

556

83170

9691036938

عمر جميل اشتيوي الجعارات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

557

84358

9702048462

ليقه يونس محمود البستنجى

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

558

83690

9691000628

حسن محمد حمدان ابونجا

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

559

84514

9671036153

مروان محمد محمد الدسوقى

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

560

84865

9671015398

ماهر عبدالمجيد سلمان المحادين

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

561

84378

9711018337

علي زعل احمد الرواجفه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

562

85449

9661023004

محمد احمد علي عوض

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

563

83065

9681042855

خالد هويمل عبدالقادر الخريسات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

564

82386

9671032630

ياسر سلمان سلامه الحشوش

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

565

85168

9702035331

عائشه عطا محيسن الكساسبه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

566

85446

9711038972

عبدالحي سلام عبدالمهدي القراله

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

567

88715

9701042575

محمد سالم عوده النجادات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

568

85641

9661030113

خلدون عبدالسلام خلف الصرايره

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

569

86829

9662004331

جميله ابراهيم موسى الشرايخه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

570

86260

9652014119

كفى حمد فلاح الحجاج

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

571

86916

9712035920

ميسم توفيق دميثان المجالي

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

572

87673

9721048743

هشام عطيه سلامه القواسمه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

573

87778

9682004979

كوكب محمد قفطان العدوان

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

574

65718

9622012529

خديجه يونس عبدالقادر العوضات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

575

3194608

9721048798

يحيى احمد حمدان عيال عواد

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

576

86918

9702026766

منال عبدالرحمن عبدالحميد المجالي

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

577

87676

9721032235

سامي احمد حمدان ابومحسن

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

578

88720

9721013037

محمد عدنان محمد ابوالهيجاء

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

579

88288

9702041203

نوال سماح دهيمان الزبن

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

580

83171

9691043252

محمد حماد معمر الجرره

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

581

88991

9691001033

ايمن عيسى محمود حماد

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

582

89449

9661005488

مخلد صالح عبدالحافظ العدوان

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

583

88961

9691028976

ايمن عزات محمود السويد

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

584

88870

9711042076

محمد عارف محمد الشيخ حسن

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

585

88283

9672000405

مريم عافت عبدالله الرقاد

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

586

88397

9692034756

بثينه تركي سليمان العقرباوى

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

587

89732

9701006585

نبيل محمد مزيد النشاش

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

588

89769

9661035416

ربحي زهدي مصطفى طباخه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

589

89396

9642028460

صباح شحاده عايد الدغيمات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

590

89775

9622026883

ريم عمر خلف الجعافره

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

591

85613

9651005264

عمر حلمي عبدالله شاهين

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

592

90465

9691033544

ابراهيم محمود غدير الصرايره

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

593

90973

9602005898

ميسون احمد محمد رشيد

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

594

42289

9581018602

احمد عبدالحافظ عبدالقادر عساف

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

595

91527

9722016594

ريم عبدالكريم امحمد الاغوات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

596

86597

9721017551

سليم عبدالمهدي سليم الصرايره

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

597

90426

9722046148

وصفيه سلامه مصلح القطاطشه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

598

91224

9722033675

اميره علي محمد القضاه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

599

73252

9631007694

جميل محمود حسن الحوامده

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

600

92800

9691037095

رضى مسلم سالم الخليفات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

601

91876

9582025002

فهيده حماد عيد الحويطي

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

602

3195581

9661032856

صبري حمد شاهين الدغيمات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

603

89779

9691018673

غالب احمد عبدالقادر راشد

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

604

93358

9722034057

منى محمد محمود التيهي

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

605

92929

9722036995

اروى محمد احمد الصرايره

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

606

107106

9671006713

عبدالحليم محمد عبدالرحمن ابداح

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

607

93222

9672007113

رابعه زكي محمود النواصره

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

608

3195484

9772006805

هيجر عبدالكريم حامد النمور

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

609

3196086

9761046774

غازي عبدالمعطي محمد البراج

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

610

93611

9732044123

لبنى سليمان احمد الشبيلات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

611

93706

9712044838

ابتسام ذيب سلمان المزايده

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

612

94560

9672025808

مريم حسن نمر عبدالرحمن

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

613

95186

9731051084

خالد ساري محمد العمامره

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

614

95325

9692036146

سمر ذياب سليمان غنيم

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

615

95430

9681016070

زياد حسن محمد ابوساره

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

616

95519

9692041284

بسمه سالم محمد المسيعدين

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

617

94356

9722040371

وسام محمد عبدالعزيز الشبيلات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

618

94359

9722036900

مها عبداللطيف برهم المدادحه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

619

95359

9742044072

منال محمد عبدالرحمن المصري

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

620

95375

9641001817

حسن سالم حمدان البركه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

621

94993

9672030291

امنه يحيى سالم المشاعله

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

622

114960

9712046011

نوفه موسى خليل الفرجات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

623

94160

9732032414

اسمى يونس شتيوي الفقير

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

624

110311

9721039289

باسم عبدالسلام امحمد الشرفاء

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

625

96128

9702049583

عائشه خلف جميل التوهان

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

626

96067

9732028284

ايمان مسلم سالم العمرو

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

627

96031

9732044248

فاطمه لطفي محمد القرارعه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

628

91626

9701033978

عيسى عبدالقادر ابراهيم النويهي

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

629

94364

9722001243

خالده خضر سليمان الحميدات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

630

96358

9742045683

رقيه حسن سالم القوابعه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

631

96360

9732000431

زينب محمد احمد القناهره

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

632

95879

9731018997

عمر مونس خلف البوات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

633

97785

9692036379

رسميه سليمان صباح الحساسين

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

634

97896

9722030332

فاطمه ابراهيم مفلح الملاجي

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

635

99085

9692036178

ريا احمد توفيق النجادات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

636

98134

9721020772

محمود سليمان عوده الله نعانعه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

637

98241

9741000293

حتمل مفلح سالم الجهينه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

638

96784

9722017906

خضرا عبدالمعطي خليل الرفوع

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

639

97521

9742005011

تغريد محمود الجبر يعقوب

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

640

97806

9732046869

ايمان محمد عبدالكريم الجازي

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

641

98010

9731008622

وائل كايد علي حيدر

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

642

96387

9711039132

علي سلامه داود الخليفات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

643

97920

9732037495

حنان محمد سلامه القراله

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

644

98149

9681027964

عماد محمد علي ابوعواد

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

645

96934

9732017667

عفاف حمد فلاح الحجاج

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

646

97811

9712043197

دلال محمد فرحات الجازي

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

647

97262

9711039121

عماد رمضان جباره الشمالات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

648

90427

9712017112

وجدان عدنان محمد السعودي

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

649

178185

9771020301

نعيم يوسف احمد مصطفى عبدالرحمن

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

650

98298

9712000537

خلود صلاح شحاده ابوجماعه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

651

48133

9571023012

محمد سعد منيزل سعد

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

652

97141

9741030127

حسن عيد وراد البدارين

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

653

97457

9712017004

فريال عبدالمطلب احمد المرايات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

654

97431

9722044467

ايمان توفيق موسى القطامين

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

655

62817

9612019874

شفيقه امحمد خالد العبادله

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

656

98918

9731010981

حربي سالم بصيص الشرعه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

657

97860

9702037496

مها محمود حسين حطيني

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

658

55486

9591022174

احمد ابراهيم محمد الرقب

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

659

3197318

9761029223

محمود محمد احمد الدبشه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

660

97807

9732039747

انتصار عبدالله علي ابوزيتون

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113

661

85576

9701041785

محمد عطاالله علي الفرجات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

662

86395

9681042040

ناصر سليمان احمد العرقان

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

663

91366

9701044371

احمد عيسى سليمان الزغايبه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

664

97046

9712032864

انصاف ابراهيم احمد الطراونه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

665

96781

9742033722

وفاء محمد فليح القضاه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

666

99901

9752004866

ايمان موسى ضيف الله الفرجات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

667

100003

9742041336

شريفه هارون محمد الفرجات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

668

99905

9722016377

سناء عبدالهادي عبداللطيف الصرايره

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

669

106705

9742036778

سمر بخيت حماد المعايطه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

670

188345

9722037466

عيشه عيد قاسم المعاقله

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

671

108469

9712033498

هيام علي رجا العثامين

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

672

107807

9772035898

زهريه عايد قاسم القضاه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

673

3198997

9782038314

منال احمد عيسى عوض

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

674

110945

9691030230

ابراهيم عبدالكريم صالح ابوعرقوب

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

675

113327

9751040219

مهند دخل الله مسلم الشواوره

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

676

113552

9722049468

فايزه سطام محمد الحمران

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

677

113848

9782053393

حنان مرزوق خلف العثامنه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

678

117036

9772039179

كفى عطاالله يوسف الحباشنه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

679

113028

9762016112

دلال عبدالسلام عطيه الجازي

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

680

119330

9762020355

فريال سليمان حسين القيام

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

681

120093

9792037420

فدوى اسماعيل خليف القضاه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

682

121879

9792053792

شاديه سالم عبدالله الدراوشه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

683

120481

9751036503

يونس حامد محمد العواسا

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

684

121206

9782054986

هيا سليمان سلامه المراعيه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

685

84228

9702034538

ماجدولين احمد مضي العدوان

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

686

122375

9771028612

احمد عزات حسن دنون

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

687

122836

9802052676

كريمه فهد خلف ابوتايه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

688

93935

9742017728

مياده سليمان عبدالمهدي الفريجات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

689

122903

9812034920

عطاف راجي سالم الهدايات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

690

125462

9731046940

رامي عوده عبدالقادر الصقور

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

691

125566

9801042898

وجدي كامل سلمان الضلاعين

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

692

125199

9802052142

اريج محمد احمد النعانعه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

693

125160

9812037440

هيا عزو علي العونه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

694

126271

9811055778

سالم عايد صباح العمامره

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

695

3201326

9671031437

ناصر احمد حسين مراد

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90

696

74194

9681005823

تيسير سلامه علي البشيش

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

697

80050

9682035986

مشخص اربيع محمد النعيمات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

698

3194623

9751013969

رائد مجاهد عبدالرحيم محمود موافى

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

699

86249

9662014341

سميحه فلاح سليم النوايسه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

700

89981

9711006041

سليمان حسن محمد فريحات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

701

98020

9731036063

خلف سلمان خلف الحجايا

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

702

98810

9732047189

فهيده ضاري فرحان الجازي

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

703

93447

9721040058

باسم محمد فلاح الرواشده

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

704

100240

9752045255

ريم عليان طلاق العظامات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

705

103174

9652027203

مها سليمان غيث الهدايات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

706

3198027

9731013921

يوسف احمد عبدالله حسين رمضان

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

707

103136

9732039732

امنه عيد غانم الحميدات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

708

101992

9712026046

ايمان علي سالم عيسىالتعمري

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

709

100086

9751039533

محمد عبدالعزيز خالد المعايطه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

710

106142

9742046679

ذهبه عبدالله حتمل الجازي

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

711

110708

9742006271

كوثر احمد سالم العايدي

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

712

113872

9742040648

سهام محمد رشيد ابوشتال

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

713

113542

9772019299

رائده جمال سالم المشاوره

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

714

113522

9772049039

رنا احمد عبدالعزيز الغبابشه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

715

117763

9791052835

امجد احمد عطا الشرايده

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

716

117081

9731030667

سعيد خلف محمد ابوتين الحنيطي

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

717

3199643

9711031971

خليل اسماعيل يوسف رقيه

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

718

88733

9711045536

بكر قبلان زعل المحيسن

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

719

119783

9761048971

محمد عبدالله عبدالمعطي الرواشده

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

720

121298

9722040556

خضره ضاحي نصر الله النعيمات

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

721

118595

9802018467

ايمان اسماعيل علي المزايده

ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96

722

64416

9621004048

عبدالله عبد حسين الرواشده

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

723

66106

9622006670

روضه علي محمود يوسف

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

724

66884

9601025234

محمد اسماعيل محمد زياد

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

725

67368

9652032335

ابتسام يوسف محمد الهرفى

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

726

72585

9671030992

حسن عيد راشد الزيود

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

727

66454

9651015498

امين ابراهيم محمد ابوحليوه

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

728

71184

9602013099

اسمهان عبدالله محمود حبيب

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

729

60598

9651009431

خالد علي سليم المومني

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

730

66410

9661033687

محمد علي يوسف بني هاني

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

731

76670

9652012591

ردينه عبدالرحمن محمد دحبور

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

732

78515

9611000501

نجيب عبدالجواد احمد الخطيب

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

733

80036

9682032370

همسه علي ناجي محمود

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

734

82469

9662015581

ميسون عبدالعزيز مزعل المعايطه

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

735

81541

9661017445

نزار يوسف مصطفى داود

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

736

81863

9682018315

عبير محمد علي الجبور

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

737

82838

9701019251

نشأت عاهد علي طيون

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

738

86605

9671031250

محمود عثمان حسين البلوي

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

739

76954

9682014383

منال خليل سلامه عاشور

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

740

87616

9651007513

عزمي ماجد عقله المومني

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

741

87887

9691011929

عمر ساهر عبدالعزيز ابوحماد

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

742

88173

9661017032

اديب عبدالرحمن سليم اسعد

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

743

85751

9662014143

سمر عبدالله احمد السلمان

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

744

87698

9681036597

اياد عبدالحليم احمد العتيبي

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

745

87151

9721036797

جمال جميل عيد بالو

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

746

88527

9712039829

سوريه جميل محمد ترتير

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

747

89008

9641000721

زياد محمد صالح مصطفى

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

748

92840

9712042895

اقبال فؤاد سليم اعبيد

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

749

90418

9732044218

ليلى عطاالله ارحيل البداينه

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

750

92833

9722045011

ريما ارحيل اسمر العظمات

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

751

91042

9702045123

بثينه محمد عوده عيسى

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

752

91301

9711021068

جهاد عطيه جاسر الزبيدي

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113

753

55090

9621028943

نايف سلامه مسلم سلامه كريشان

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

754

74804

9652004640

وفاء سالم اسماعيل خريسات

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

755

71938

9671005774

عبدالله فارس علي بني عيسى

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

756

76185

9661017617

محمد ذيب انيس شحاده

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

757

86649

9611020756

يوسف محمد عبد الشلبى

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

758

85619

9681033861

عصام حسن احمد الشلبى

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

759

86093

9651016786

عبدالله صابر محمود ابوعصبه

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

760

85769

9662001888

باسمه اسماعيل عبدالرحمن صالح

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

761

78603

9601000526

جهاد يوسف حمد الشافعي

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

762

92922

9641012289

موسى جميل عبد العجاوي

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

763

107103

9682016604

تمام سلامه عطيه ابوخرمه

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

764

93719

9642021890

نعيمه عبدالستار عبدالله شلش

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

765

94199

9711046560

نضال نوفان عبدالله العليمات

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

766

94344

9711046270

مخلد سويلم علي عليمات

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

767

96555

9641032644

ناصر احمد اسماعيل سليمان

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

768

96352

9732044177

انعام علي مروح السوالقه

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

769

97472

9722011814

نسرين محمد عبدالرحمن رشايده

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

770

97969

9722016218

جميله شاتي محمد الرياحي

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

771

97788

9682029691

فايزه عليان محمد الخريشه

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

772

86670

9651010306

عدنان ماجد حسين المشاعله

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

773

63539

9582011246

هدى عيسى نهاد التميمي

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

774

96932

9702020169

دلال ابراهيم محمد يحيى

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

775

70717

9681008510

اسعد محمد مصطفى الشرع

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

776

101223

9752034429

عهود محمد عوده الذيابات

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

777

101476

9621030225

محمود مصطفى محمد المصري

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115

778

63186

9641002006

بسام خليل عبدالرحمن عمرو

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

779

63428

9621014820

خالد عبدالرحمن محمد صالح ابواصبيح

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

780

63765

9621006913

عماد خلقي علي المصرى

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

781

67901

9601001161

امجد عمر عبدالله حسين العمري

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

782

66593

9642003399

سميره محمد عطيه الجداونه

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

783

68496

9621030267

جميل محمود يوسف ابوفيدى

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

784

68318

9581020561

جلال زكي مسعود محمد

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

785

67515

9581008581

خالد رشاد حمزه الاشهب

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

786

68220

9652013576

نعيمه حسن محمد القضاه

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

787

53863

9581001174

حامد محمود جمو الدر

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

788

68479

9631034654

محمد طلب احمد صالح نشوان

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

789

69614

9692005369

امونه رجا فنخور صالح

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

790

70536

9642016213

حنان عبدالجابر موسى العجوز

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

791

60970

9651004050

محمد احمد عبدالفتاح شطاره

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

792

69111

9642016508

ابتسام جمال جميل نزال

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

793

69315

9662001787

سعاد موسى مصطفى الهامي

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

794

72329

9681036725

طارق حسين حسن المشاعله

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

795

72334

9681006396

امين محمد توفيق هليل

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

796

72517

9641027174

عبدالرحيم عبدالله محمود الخطيب

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

797

69811

9601010880

فالح محمد مفلح المومني

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

798

72511

9621030505

بشير عبدالرحمن زكى عبدالله

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

799

72921

9631026276

جميل يوسف محمد يوسف سعيد

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

800

72376

9681000929

احمد محمد عبدالقادر البطوش

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

801

68408

9571020309

محمد فالح احمد سلمان الشايب

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

802

73094

9671034035

محمد احمد قاسم علي

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

803

70971

9602026580

عبير كامل حافظ العلمى

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

804

72455

9602015070

بسمه عادل حماد شهاب

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

805

62967

9651018166

هاني محمود حامد ابوطاقيه

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

806

73327

9572002659

صبحيه نمر سلامه ابوشله

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

807

60601

9651007609

راشد محمد راشد المومني

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

808

72590

9681027060

ياسر داود خليل عبيد

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

809

75822

9661022402

محمد مصطفى احمد غنايم

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

810

66740

9671033648

عبدالمجيد حسين عبدالرحمن ابوهنيه

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118

811

71835

9622022942

نجاح محمد احمد طبازه

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 128

812

63569

9622013726

ميسون محمد حسين المومني

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 129

813

64719

9601023965

حسين عبدالله حسين الزواهره

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 136

814

76277

9641014453

خضر طالب حسين ابوشبيب

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

815

76014

9602021964

هدى منصور محمد البصار

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

816

78997

9692036275

حنان جبريل احمد الزيادنه

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

817

79983

9662003935

امينه محمد سليم الخوالده

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

818

80521

9702043209

وداد علي نورى الحوامده

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

819

76591

9671033749

ابراهيم محمد عبدالله قاسم

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

820

82319

9671037012

عمر سلامه محمود خليل محمد

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

821

63340

9621016434

قاسم محمد شريف السنجلاوى

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

822

84778

9702043188

جواهر مفلح عناد الخالدي

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

823

85095

9672042368

امل محمد سعد المومني

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

824

86017

9701010919

عماد خالد احمد عبيدات

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

825

87925

9671041574

عكرمه احمد عيسى خاطر

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

826

87930

9681017981

محمد حسين محمد احمد

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

827

88876

9711036611

غازي ابراهيم فريج ناصر

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

828

3195222

9621024855

محمد عبدالرزاق محمد الدباس

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

829

92479

9702034268

سحاب محمود سعيد الاسعد

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

830

3195617

9732034228

صدقيه غدير عوض فلاح الصرايره

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

831

107086

9682016740

خلود عبداللطيف مصطفى صلاح

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

832

3196403

9691019400

محمود حمدان فلاح الصمادي

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

833

94630

9732044845

خلود نزال حمد العيسي

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

834

94682

9722045363

الاء محمد احمد ابودوله

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

835

93774

9691024376

حابس عبدالعزيز سعاده محمد حسين

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

836

94725

9732044870

رابعه قاسم عيد قاسم

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

837

99090

9682018207

منتهى محمد يوسف نصير

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

838

95841

9702006132

ميسلون يوسف حسن خمايسه

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

839

96231

9712021024

بسمه حمد عناد الخوالده

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

840

3197224

9731042543

احمد عبد السلام حسن شموط

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

841

3196872

9721022696

يونس محمد مصطفى احمد الخطيب

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

842

97539

9742044424

نوره صالح احمد الزواهره

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

843

97448

9712022537

ماجده عقاب فايق احمود

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

844

85569

9671005410

ابراهيم محمد علي مصطفى الخليل

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

845

3197107

9741002548

جمال ابراهيم علي عبدالنبي المعايطه

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

846

85600

9622034303

مريم جمعه احمد البلوي

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

847

99750

9752045234

امل عيد احمد القاسم

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

848

100572

9742014217

مفيده خليف افليح بني خالد

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

849

100570

9752050978

عطاف عيد علي الشريده

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

850

90032

9701011504

سعاده اسعد احمد خطاطبه

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

851

101342

9711004878

محمود حسن محمد بني عمر

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

852

101581

9762046847

كوثر احسان سليمان الخوالده

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

853

101374

9732038917

اعتزاز امين عطا علي

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96

854

102676

9571009684

عيسى خليل عيسى زياد

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96