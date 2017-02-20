الحرة نيوز –

وجه ديوان التشريع والرأي اللجنة القانونية الوزراية لعدم زيادة النسبة المخصصة للمدخرين في صندوق الحج والابقاء على نسبة 10% ،ذلك ان المشرع يهدف الى حماية فئة كبار السن ممن لم يسبق لهم الحج.

وقال الديوان ان الاخذ بالنص الوارد في مشروع النظام المقترح يعني تخفيض النسبة المخصصة لكبار السن لحساب المدخرين في صندوق الحج ،وقال انه ذلك من شأنه ان يقلل من فرص كبار السن في اداء فريضة الحج.

وكان رئيس الوزارء طلب رأي دوان التشريع بتخصيص نسبة 20% بدلا من 10% من العدد المخصص لحجاج المملكة للمدخرين في صندوق الحج.

وقال الديوان ان الفترة الزمنية المتاحة للحج لفئة كبار السن قليلة اذا ما قورنت بالفترة الزمنية المتاحة للمدخرين في صندوق الحج مما يستوجب ضرورة اعطاء فئة كبار السن فرصة اكبر لاداء فريضة الحج قبل ان يعاجلهم الموت.

ولفت الديوان ان الحج فريضة دينية مرتبطة بوجدان كبار السن من الاردنيين الذين ينتظرون هذه الفرصة منذ زمن وان تقليص الاعداد المخصصة لهم من شأنه تكوين انطباع سلبي لدى عامة الناس.