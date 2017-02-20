الحرة نيوز –

قالت دراسة للجمعية الوطنية لحماية المستهلك، إن 73.3% من الأردنيين يرون ظروفهم المادية غير جيدة لشراء اجهزة منزلية أو سيارة.

وحول مؤشر مستوى دخل الاسرة من خلال مقارنة الحالة المادية في الوقت الحالي بالعام الماضي بينت الدراسة ان 53.6% بانها الاسوأ فيما اكد 15.3% انها افضل بينما اجاب ما نسبته 27.1% بانها كما هي عليه الان و اجاب ما نسبته 4% بانهم لا يعرفون.

وفيما يختص بمؤشر الاوضاع الاقتصادية أظهرت الدراسة التي أجرتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حول مؤشرات ثقة المستهلك بالاوضاع الاقتصادية والمالية للافراد والاسر الاردنية أن 7.6% من العينة يعتبرون أن فرص العمل أفضل من الأردن بشكل عام، و61.8% من العينة يعتبرون أن فرص العمل أسوأ في الأردن، و23.3ُ%، من العينة يعتبرون أن فرص العمل كما هي.

وعن اجابتهم حول الاستثمار بسؤالهم عن توزيع اجابات مفردات عينة الدراسة حول توفر فرص استثمارية أم لا؟ لوحظ أن 62.8% من العينة يعتبرون أن فرص الاستثمارات ستكون أسوأ، و18% من العينة يعتبرون فرص الاستثمارات ستبقى كما هي الآن وتؤكد النتائج أهمية توفير مقاربة جديدة لدفع الإستثمار قدماً بالمملكة.

وبخصوص النتائج عن الانتاجية العامة لوحظ ان 57.8% من العينة يعتبرون الإنتاجية أسوأ من السابق، و20.4% من العينة يعتبرون الإنتاجية العامة كما هي الآن. وتؤكد نتائج هذا الجدول غياب الحوافز المعنوية والمالية للأفراد لزيادة إنتاجيتهم.

وفي سؤالهم عن الظروف المعيشية لوحظ ان 58.5% من العينة يعتبرون الظروف المعيشية أسوأ من السابق، و31.5% من العينة يعتبرون الظروف المعيشية كما هي. كما تؤكد نتائج الى احتمالات كبيرة لسقوط شرائح كبيرة من الأسر في بؤر الفقر.