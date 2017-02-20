الحرة نيوز –

الفنان ايمن منير بدأ الغناء وهو في سن خمس سنوات في فترة مبكرة من حياته حيث منحته هذه التجربة خبرة كبيرة يتميز بها عن غيره من الفنانين

في ذلك الوقت ساقته الأقدار وموهبته الفذة للتعرف على كبار الفنانين

ايمن منير تتهافت الفضائيات العربية ووسائل الاعلام لاجراء مقابلات صحفية معه بسبب موهبته الخارقة للعادة وللمألوف

تنبأ له عمالقة الفن بمستقبل باهر ولم يكن هذا التنبؤ من فراغ فقد توفرت له الموهبة الحقيقية والاحساس المرهف حيث يغني كل ألوان الطرب ويتقنها بشكل يدعوا للاعجاب

في باريس ..وفي مصر كانت بداياته وشهدت ولادة موهبته الحقيقية

واثق من الطريق التي يسير عليها وهو لاينكر أن والده الملحن محمد زهير له الفضل في اكتشاف موهبته

اذن هو من عائلة فنية تفتحت موهبته لدى عائلة تعشق الفن ومنذ ذلك الوقت وهو يتابع مسيرته الطويلة ومشوار الفن

ايمن منير يميل الى الأغاني الطربية ويفضلها على الأغاني السريعة حيث لايحبذ فكرة أن الاغاني السريعة تتناسب مع ايقاع العصر الذي يتسم بالسرعة لأن الناس تبحث عن الطرب الحقيقي وهو رأي يحترمه الكثير من المحبين لطربه وكبار الفنانين رغم أنه يعترف في نفس الوقت أن للاغنية السريعة روادها

أيمن منير بدايات مثيرة ومشوار فني طويل تكلل بالنجاح وحصد اعجاب الكثيرين الذين ينتظرون الطرب الحقيقي والاستماع الى صوته

ملك الاحساس والكلمات المعبرة والطرب الحقيقي