الحرة نيوز –

سجلت وزارة الصحة منذ مطلع العام الحالي وحتى يوم أمس، 23 إصابة التهاب كبد وبائي (أ)، تركزت في العاصمة، بحسب مدير مديرية الأمراض السارية بالوزارة د. محمد العبداللات.

وقال العبداللات، في تصريح أمس، كما تم خلال نفس الفترة “تسجيل 10 إصابات بمرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز)، 4 منها لأردنيين”، كاشفا عن 481 حالة عقر شملت محافظات العاصمة وإربد والزرقاء و23 حالة لشمانيا في مناطق الأغوار والكرك والطفيلة والعقبة.

وأضاف أن قسم الرصد الوبائي في الوزارة “رصد وجود 11 حالة نكاف، و4 بلهارسيا، وحالة واحدة ملاريا، و23 إصابة حمى مالطية”.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس “الإيدز” في المملكة، 1100 حالة منذ تسجيل أول إصابة بالمرض العام 1986، وفقا للعبداللات الذي أوضح أن “الاردن ما يزال من الدول ذات معدل الانتشار المنخفض، ومعظم الاصابات تسجل بين وافدين يجري تسفيرهم إلى بلدانهم فور ثبوت الإصابة”.

يشار الى ان وزارة الصحة تقدم المشورة والارشاد والعلاج المجاني اللازم لمرضى “الايدز”، وتوفر وسائل الوقاية من العدوى.

وبين العبداللات أن “سجلات البرنامج الوطني لمكافحة “الإيدز” أظهرت ان 78% من الحالات المسجلة لأردنيين انتقل اليها الفيروس من خارج المملكة، و21% من الداخل و1 % لأسباب أخرى كنقل الدم مثلا”.

وتسعى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة “الإيدز”، بحسب العبداللات، الى “المحافظة على معدل انتشار منخفض للمرض في الأردن عبر وجود انظمة فعالة للرصد الوبائي والوقاية من انتقال الفيروس للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، وتوفير الرعاية والدعم والعلاج للمصابين بنسبة تغطية بالأدوية تصل الى 100%.

أما نسبة الاصابة بالتهاب الكبد الوبائي نوع (ب) في المملكة فتبلغ 9% حسبما اكدته وزارة الصحة رسميا وفقا للدراسات والابحاث ومؤشرات الحالات المرضية.

وتفرض منظمة الصحة العالمية على كل دولة يتعدى معدل الاصابة لديها 8 % اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة المرض ووقف انتشاره.

وفيما يتعلق بالتهاب الكبد نوع “ج” ورغم عدم توفر اي دراسات عنه، الا ان العديد من المؤشرات يبين ان حجم الاصابة منخفض في المملكة، حيث ان نسبة الشيوع عند المتبرعين بالدم لا تزيد على 3 بالألف، بحسب بيانات سابقة لوزارة الصحة.