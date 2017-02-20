الحرة نيوز –

باشر فريق طبي من الخدمات الطبية الملكية أمس لأول مرة في المملكة بإجراء عمليات الانزلاق الغضروفي في العمود الفقري (الديسك) عن طريق المنظار الصدري (Thoracoscopic spine Surgery)، بمدينة الحسين الطبية.

ووفق بيان أمس فيعد إجراء هذه العمليات بالمنظار الصدري نقلة نوعية في مجال جراحة العمود الفقري لعلاج المرضى الذين يعانون من انزلاقات غضروفية في الفقرات الصدرية، لتميزها عن العمليات التقليدية السابقة بعدم إجرائها من منطقة الظهر، والابتعاد عن النخاع الشوكي والتي قد تشكل خطورة على الأطراف السفلية.

وأقامت دائرة الجراحة في الخدمات الطبية الملكية، بحضور اللواء الطبيب معين الحباشة مدير عام الخدمات الطبية الملكية ورشة عمل لمرتباتها بهدف إطلاعهم وتدريبهم على هذه التقنية الجديدة من خلال ربط تلفزيوني تم خلاله نقل مباشر للعمليات التي أجريت إلى مدرج الأمير حمزة بن الحسين.

وذكر الرائد الطبيب راكان اللوزي أخصائي جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري في مدينة الحسين الطبية بأن هذه التقنية الجديدة ستعمل على علاج الحالات المرضية التي كان يتعذر علاجها بالطرق التقليدية، لكثرة التعقيدات المصاحبة لعلاجها، ونهدف من خلالها إلى تقديم خدمة طبية متميزة ضمن أحدث ما توصل له الطب في العالم والتي ستساهم بتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وبين اللوزي بأن هذه العمليات تتم عن طريق ثلاثة أو أربعة ثقوب صغيرة في منطقة الصدر، وتستغرق مدة أقل من العمليات الجراحية الأخرى، وتمتاز بنسبة نجاح أعلى من العمليات التقليدية ونسبة خطورة لا تذكر على الأطراف السفلية، ويحتاج المريض أياما أقل للمكوث في المستشفى لمتابعة حالته المرضية ويستطيع العودة إلى حياته الطبيعية بشكل أسرع.

وأشار اللوزي بأن هذه العمليات تحتاج إلى أجهزة ومعدات جراحية خاصة لإجرائها، حيث قامت الخدمات الطبية الملكية بتوفير جميع الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء هذا النوع من العمليات.

من جهته قال مستشار جراحة الدماغ والأعصاب في ألمانيا، الدكتور دانيال روزنثال بأن إجراء هذه العمليات الصعبة في الخدمات الطبية الملكية بأياد أردنية يبين مدى التقدم الطبي الذي يتمتع به الأردن على مستوى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه العمليات لا تجرى إلا في المراكز الطبية العالمية المتقدمة. وأشاد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري بإجراء هذه العمليات المعقدة والتي ستنعكس على القطاع الطبي الأردني بشكل عام، والتي ستغنينا في الأيام القادمة عن إرسال المرضى لخارج المملكة، واستقبال مرضى من دول الجوار، مما سيعزز من دور الأردن التنافسي في السياحة العلاجية.