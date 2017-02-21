الحرة نيوز –

أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية علي الخلايلة ضرورة توخي الشفافية في عملية طرح العطاءات الحكومية، داعيا إلى توفير كل السبل التي من شأنها دعم الاستثمار والمستثمرين داخل المملكة.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة الاثنين بحضور ممثلين عن أمانة عمان الكبرى لبحث اتفاقية تحويل إنارة شوارع العاصمة إلى تقنية (LED).

وقال الخلايلة إن اللجنة استمعت من الجهات المختصة عن أثر تطبيق هذه التقنية ومدى الوفر الذي تحققه اذا ما تم استخدامها وتطبيقها في عمان.

واشار الى ان الاتفاقية المبرمة بهذا الشأن جاءت بعد الموافقة عليها من قبل ديوان المحاسبة، الأمر الذي يبعث على الطمأنينة في نفوس المواطنين تجاه هذا المشروع.

وبين ان هذا المشروع جاء بالشراكة ما بين الحكومة وشركة اجنبية مستثمرة التزمت بتمويل المشروع بالكامل دون ان تحمل خزينة الدولة أي تكاليف تذكر.

ولفت الخلايلة الى ان اللجنة طلبت من ممثلي “الأمانة” تزويدها بتقارير مفصلة ومكتوبة عن الاتفاقية، ونسخة عن العطاءات المقدمة من قبل الشركات الأخرى وقيمة كل عطاء ليتسنى لها المقارنة بينها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

من جهته، قال مدير عملية المرور بـ”الأمانة” محمد الرحاحلة ان الشركة التي تقدمت لهذا العطاء قد حققت جميع المواصفات المطلوبة من خلال االسعر المقدم والمواصفات الفنية والعمر التشغيلي لهذه الوحدات وتكلفة الصيانة عليها.

وأضاف أن عقد الصيانة الذي التزمت به الشركة المنفذة بخصوص الوحدات يستمر لثمانية أعوام، مؤكدا بذات الوقت أنه لم تتقدم أي شركات أخرى عند طرح العطاء بشكل رسمي.

من جهة ثانية، عقدت “طاقة النواب” اجتماعا منفصلا برئاسة الخلايلة واصلت خلاله مناقشة وإقرار عدد من المواد الواردة في مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015.