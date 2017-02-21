الحرة نيوز – احمد المغثة

عقد مساء أمس في فندق الضواحي مؤتمرا صحفيا لتوقيع اتفاقية تأسيس أكاديمية نادي ريال بلد الوليد الاسباني في الاردن وتعتبر هذه الاكاديمية هي اول أكاديمية في الشرق الأوسط تابعة لنادي إسباني و اوروبي وحضر المؤتمر عدد من نجوم الكرة الاردنية امثال الكابتن ديان صالح و الكابتن حسونة الشيخ و الكابتن راتب العوضات وعدد من نجوم الاردنية وأكد الوفد الاسباني انهم سيعملون وفق قدرات تفوق التوقعات وبناء جيل كروي محترف وناضج وكما أكد الدكتور عبد الجليل القرعان رئيس مجلس الإدارة أنهم سيعملون وسيبذلون قصارى جهدهم لخدمة الكرة الاردنية من خلال هذه الاكاديمية و عقب المؤتمر الصحفي صرح الزميل أحمد الجريري الناطق الاعلامي للأكاديمية انهم سوف ينفتحون على كافة وسائل الاعلام ووضعهم في كل كبيرة و صغيرة لان الاعلام وسيلة نجاح اي رياضة في العالم متمنيين للجميع النجاح و التوفيق وكما ووجه جزيل الشكر لكافة وسائل الاعلام الذين لبوا الدعوة و نجوم قدامى الكرة الاردنية