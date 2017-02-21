الحرة نيوز –

اشترى البنك المركزي الأردني 80 ألف أونصة ذهب خلال الشهر الأول من العام الحالي ليرتفع إجمالي ما يملكه من المعدن النفيس إلى 1.405 مليون أونصة أو ما يعادل نحو (43.9 طن).

وكان لدى البنك المركزي 1.325 مليون أونصة في نهاية العام 2016، وبذلك يكون عدد الأونصات قد ارتفع بنسبة 6 % خلال الشهر الأول من العام الحالي.

ومن ناحية قيمة الذهب، فقد ارتفعت بنسبة 11 % في أول شهر من العام الحالي أو ما مقداره 118.4 مليون دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي، وفق الأرقام الصادرة عن البنك.

وبلغت قيمة هذه الأونصات في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 1.196 مليار دينار مقارنة مع 1.078 مليار دينار في نهاية العام 2016.

واحتياطي الذهب هو عبارة عن الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي في أي بلد كمستودع للقيمة وضمان لتخليص الوعود لدفع المودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة.

وتاريخيا، تلجأ البنوك المركزية في العالم لبيع الذهب لتوفير السيولة لحل بعض المشاكل المالية للبلاد، في حين تلجأ البلدان لشراء الذهب خلال التوترات السياسية كملجأ آمن مقارنة مع الاستثمار في أسواق العملات والسندات.

وتستخدم احتياطيات الذهب أحيانا في تسوية المعاملات الدولية، ويحسب هذا الاحتياطي في المملكة إلى جانب الموجودات والودائع من العملات الأجنبية ضمن بند الاجتياطي الأجنبي للمملكة.

ولكن شهد الاحتياطي الأجنبي خلال الشهر الماضي تراجعا نسبته 5.6 % إلى 12.15 مليار دينار مقارنة مع 12.88 مليار دينار في نهاية العام 2016. واستقر الذهب يوم أمس بعدما أنهى تعاملات الأسبوع الماضي بدون تغيير يذكر مع ترقب المتعاملين دلائل جديدة على وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية من تصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيتحدثون هذا الأسبوع.

يشار إلى أن قيمة أونصات الذهب الموجودة لدى البنك المركزي الأردني ارتفعت خلال العام 2016 بمقدار 80.6 مليون دينار أو ما نسبته 8 % وبلغت قيمة هذه الأونصات 1.078 مليار دينار مقارنة مع 997 مليون دينار نهاية 2015.