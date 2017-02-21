الحرة نيوز –

تسجل اسعار النفط ارتفاعا في آسيا الثلاثاء بعد معلومات اشارت الى تراجع الصادرات السعودية من الذهب الاسود في كانون الاول (ديسمبر).

وحوالى الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش، كسب سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الاميركي للخام تسليم آذار (مارس) 30 سنتا ليبلغ 53,70 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

وارتفع سعر برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الاوروبي تسليم آذار (مارس) ستة سنتات الى 56,24 دولارا.

وافادت ارقام رسمية ان الانتاج السعودي من النفط الخام تراجع في كانون الاول (ديسمبر) 225 الف برميل يوميا، مؤكدة فكرة ان اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) محترم.

وقال جين فو من مجموعة “سي ام سي ماركيتس” انه “في الايام الماضية تأرجحت اسعار النفط بين خفض انتاج اويك وزيادة الاحتياطي الاميركي”. واضاف ان “تقلب الاسعار يقرره احد هذين العاملين وخفض الانتاج السعودي دعم الاسعار”.