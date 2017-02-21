الحرة نيوز –

– فلحه محمد الخدام – ديرعلا

– الحاجة وجدان أحمد الزراري – تلاع العلي

– روسيا فرحان عوده هلسا – دابوق

– انطون جورج جميل شحاده – الاشرفية

– جليلة عيسى قاقيش – خلدا

– محمد عطا فايز الأدهم السختيان – أم أذينة

– نافعة مفلح سليمان الشوابكة – مادبا

– هند محمد نوري لطفي السمان – أم السماق

– هلالة كريم حسين عطير – ديوان السناجلة

– نجلة زهدي داود الحاج ابراهيم – جمعية النبر

– محمد احمد البخيت الزعبي – مضافة عشيرة الزعبية

– محمد حلمي محمد عبدالفتاح العارضة – عرجان

– وداد محمود عياش – جرش

– غيث محمد علي السليحات – وادي السير

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