الحرة نيوز –
– فلحه محمد الخدام – ديرعلا
– الحاجة وجدان أحمد الزراري – تلاع العلي
– روسيا فرحان عوده هلسا – دابوق
– انطون جورج جميل شحاده – الاشرفية
– جليلة عيسى قاقيش – خلدا
– محمد عطا فايز الأدهم السختيان – أم أذينة
– نافعة مفلح سليمان الشوابكة – مادبا
– هند محمد نوري لطفي السمان – أم السماق
– هلالة كريم حسين عطير – ديوان السناجلة
– نجلة زهدي داود الحاج ابراهيم – جمعية النبر
– محمد احمد البخيت الزعبي – مضافة عشيرة الزعبية
– محمد حلمي محمد عبدالفتاح العارضة – عرجان
– وداد محمود عياش – جرش
– غيث محمد علي السليحات – وادي السير