الحرة نيوز –

اطمأن وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، على الاوضاع الصحية لطلبة إحدى المدارس الخاصة الذين يرقدون على أسرة الشفاء في مدينة الحسين الطبية.

وكان سبعة طلاب اصيبوا بالحادث الذي وقع صباح امس الاول لباص المدرسة، ونتج عنه ايضا وفاة احد الطلبة.

واستمع الدكتور الرزاز إلى شرح من الكوادر الطبية عن الحالة الصحية لجميع الطلبة وطبيعة أصاباتهم، والإجراءات الطبية التي خضعوا لها، حيث اكدت هذه الكوادر استقرار الحالة الصحية للطلبة وتماثلها للشفاء.

كما استمع وزير التربية والتعليم لروايات الطلبة وأولياء الامور عن الحادث واسبابه، وتمنى لهم السلامة والشفاء العاجل، فيما اعربوا عن تقديرهم لهذه الزيارة من قبل الوزير الرزاز، والتي توكد حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلبة.

واعرب الدكتور الرزاز عن تقديره للجهود التي تبذلها كوادر مدينة الحسين الطبية لمعالجة المصابين، وكوادر الدفاع المدني لسرعة استجابتهم وتعاملهم مع الحادث بروح المسؤولية العالية.

كما اعرب الدكتور الرزاز باسم الاسرة التربوية عن تعازيه الحارة لاسرة وذوي الطالب المتوفى بالحادث، داعيا الله العلي القدير ان يتغمده برحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

واوعز الدكتور الرزاز لادارة التعليم الخاص في الوزارة للتاكيد على تعاميمها الموجهة للمدارس الخاصة بشأن تشديد الرقابة على سائقي الباصات فيها، والتقيد التام بإجراءات السلامة العامة، والتنبيه عليهم لمراعاة قواعد السير العامة بعدم زيادة السرعة وتحميل اعداد زائدة من الطلبة، بالإضافة إلى تكليف مرافقي الباصات للاشراف على تحميل وتنزيل الطلبة أثناء نقلهم إلى المدارس وبالعكس.