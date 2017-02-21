الحرة نيوز –

وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل لجمهورية مصر العربية الشقيقة تلبية لدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجري جلالته خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات بين البلدين والأوضاع الإقليمية الراهنة.

وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما كان في الاستقبال السفير الأردني في القاهرة، وأركان السفارة.

ورافقت طائرة جلالة الملك، فور دخولها الأجواء المصرية، طائرات حربية مصرية.

وكان سمو الأمير رعد بن زيد أدى اليمين الدستورية، بحضور هيئة الوزارة، نائبا لجلالة الملك.