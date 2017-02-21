الحرة نيوز –

اعلنت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الثلاثاء عدم مسؤولية شاب عشريني اقدم على قتل والدته وشقيقيه واصاب شقيقته، بعد ان ثبت بتقرير الطب النفسي انه يعاني من مرض الذهان الزوري الذي يفقد المريض ادراكه لأقواله وافعاله وقت ارتكابه للجريمة.

وكان المتهم اقدم قبل عامين على اطلاق النارعلى والدته وشقيقيه وشقيقته من مسدس كان بحوزته بعد خلافات عائلية حيث حيث توفيت والدته على الفور وشقيقاه فيما اصيبت شقيقته .

وكانت المحكمة عينت المحامي الدكتور عيسى ابو فضة وكيلا للدفاع عن المتهم لعدم توكيل ذويه محامٍ للدفاع عنه حيث طلب تحويله للطب النفسي للوقوف على مدى ادراكه كنه اقواله وافعاله وقت ارتكاب الفعل.

وعلى إثر تقرير الطب النفسي تبين انه يعاني من مرض الذهان الزوري والذي يفقد المريض ادراكه لأقواله وافعاله وقت وقوع الجريمة.

وقررت المحكمة في جلستها التي عقدتها اليوم برئاسة القاضي ابراهيم ابو شما وعضوية القاضيين صالح المر وسلطان الشخانبة تجريمه بجنايات القتل والشروع بالقتل واعلنت بذات الوقت عدم مسؤوليته جزائيا وحجزه في المركز الوطني للطب النفسي لحين الشفاء التام.