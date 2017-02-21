الحرة نيوز –

تمكنت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مديرية مكافحة التهريب من إحباط تهريب (2800) كرتونة تحتوي على بضائع مختلفة جنوبي المملكة.

وأكدت مديرية مكافحة التهريب بأن المهربات عبارة عن أدوات كهربائية مجهولة المصدر وأراجيل وسجائر إلكترونية وقداحات وبطاريات وغيرها.

وبعد ورود معلومات استخبارية وعملية متابعة ومراقبة دقيقة قامت دوريات مكافحة التهريب بمداهمة أحد المستودعات بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية حيث تمكنت من ضبط المواد المهربة محملة على أربع سيارات تمهيداً لطرحها في الأسواق.

ومن الجدير بالذكر أن المهربين يقومون بالتحايل من خلال عدة أساليب للتهريب وإخفاء البضائع بقصد التهرب من أداء الرسوم الجمركية والتملص من الحصول على الموافقات اللازمة لبعض الأصناف التي يمنع استيرادها لخطورتها على السلامة، حيث إن من أهم أهداف دائرة الجمارك مكافحة مثل هذه الأنشطة التجارية غير المشروعة انطلاقاً من دورها في حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المواطنين من الغش التجاري حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.