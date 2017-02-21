الحرة نيوز –

كشف أمين عمان عقل بلتاجي عن قرار مجلس الوزراء بتخفيض سعر دونم الارض في منطقة الغباوي لصالح أمانة عمان من 20 الف الى 10 آلاف دينار للدونم الواحد بهدف إقامة مدينة السيارات عليها، بحيث تصبح كامل سعر الارض المفوضة من خزينة الدولة ومساحتها 900 دونم لإقامة مدينة السيارات 9 مليون دينار.

وبين أنه سيتم حسم قيمتها من المبالغ المستحقة للأمانة على الخزينة، موجها الشكر للحكومة على هذا القرار الذي سيعمل على تذليل الصعوبات أمام إنشاء مدينة السيارات، إضافة الى طرح عطاء مشروع مسلخ عمان الجديد في منطقة الماضونة بما يعزز التنمية الاقتصادية والمجتمعية في مناطق شرق عمان بحيث تشكل هذه المشاريع فرص استثمارية مميزة وواعدة تواكب نمو المدينة وتوسعها وتخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.

جاء ذلك خلال افتتاح أمين عمان اليوم احتفاء بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم لقاعتي منطقتي ( أحد ) و( شفا بدران ) متعددتي الأغراض اللتين أنشأتهما الأمانة بهدف توفير بيئة ملائمة لإقامة المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية والفعاليات الثقافية ، بحضور مدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي وعدد من اعضاء مجلس الأمانة وكبار المسؤولين فيها.

واكد بلتاجي أن امانة عمان تولي اهتماما بمحور التنمية المجتمعية كأحد محاور عمل الأمانة بما يعزز الترابط والعلاقات الاجتماعية بين أهالي المنطقة فضلا عن كون عناصر إنشائها تتيح الفرصة لاحتضان كافة المناسبات الاجتماعية للمواطنين مجاناً، وتتيح إقامة اللقاءات الحوارية وتنظيم الندوات وورش العمل ، والاحتفالات الوطنية والدينية ، وبرامج رياضية وثقافية وفنية .

وقال أن هذه القاعات تهدف إلى احتضان الفعاليات المجتمعية المختلفة التي تعزز هوية مدينة عمان ، وأن كلفة هذه القاعات هي من موازنة الأمانة التي تعود لأهالي عمان من خلال دفع ما عليهم من مستحقات مالية لتنعكس عليهم انجازات ومشاريع وخدمات .

وثمن رئيسا اللجنة المحلية في منطقتي أحد منصور الدبوبي وشفا بدران فالح الحجاج هذا الإنجاز الذي جاء استجابة لمطالب المجتمع المحلي بتوفير قاعة متعددة الأغراض للمناسبات المختلفة .

وتضم كل قاعة من القاعتين والتي بلغت كلفتهما 615 ألف دينار ، صالة تبلغ مساحتها 220م2 تتسع لــ(400) شخص ومجهزة بمدخل ومخرج لذوي الاحتياجات الخاصة ، ونظام صوتيات ، وتكييف مركزي ، ونظام كهربائي موفر للطاقة ، بالإضافة إلى مرافق خدماتية وإدارية ، ووحدات صحية ، وأعمال خارجية تتألف من ممرات وأماكن جلوس حول المبنى ، وأحواض زراعية ، ومواقف سيارات تم تنفيذها وفق المخططات الهندسية التي أعدتها دائرة الدراسات والتصميم في أمانة عمان.