الحرة نيوز –

قرر مجلس الوزراء منع الجامعة الاردنية من حقها في تعيين بالوظائف الادارية او التعيين على حساب المياومة او شراء الخدمات في الجامعة وفق مصدر مطلع في رئاسة الوزراء تحدث .

واضاف المصدر ان قرار مجلس الوزراء ألزم الجامعة الاردنية بوقف التعيينات في الوظائف الادارية او التعيين على حساب المياومة او شراء خدمات اي شخص دون اخذ موافقة رئيس الوزراء المسبقة، ولم يتضمن هذا القرار الوظائف الفنية.

وقال المصدر ان قرار مجلس الوزراء لم يتضمن وقف التعيينات في الوظائف الفنية، لذا فإن الجامعة تملك حق التعيين في الوظائف الفنية التي لا يمكن للموظفين الاداريين العاملين فيها القيام بمهام تلك الوظائف، من خلال طلبات التعيين المقدمة لديوان الخدمة المدنية.

ووجه رئيس الجامعة سؤالا يتضمن بيان الرأي فيما يتعلق بالوظائف المتعلقة بالمساعدة في العملية التدريسية فيما إذا كانت تندرج تحت قرار وقف التعيينات في الجامعة ام ينطبق عليها نص المادة 187 من نظام الخدمة المدنية.

وبين المصدر ان المادة 187 من نظام الخدمة المدنية تنص على ان تعيين الموظفين الاداريين والفنيين في الجامعات الرسمية يتم من خلال طلبات التعيين المقدمة لديوان الخدمة المدنية، ويملك مجلس الوزراء بصفته اعلى سلطة ادارية في الدولة الاردنية وصاحب الولاية العامة في اتخاذ القرارات المهمة واللازمة لتسيير المرافق العامة والاشراف عليها وتطويرها واصدار قرارات ذات صبغة تنظيمية عامة لتحقيق المصالح العليا للدولة والمنفعة العمومية وحل مشكلة البطالة بين الخريجين من طالبي التوظيف.