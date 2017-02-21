الحرة نيوز –

قال وزير الطاقة ابراهيم سيف ان الاردن يملك ثروة طبيعية من الصخر الزيتي تزيد عن 70 مليار طن .

جاء حديث سيف ردا على سؤال نيابي وجهته النائب ديمة طهبوب حول كميات الثروات الطبيعية في الاردن مثل “اليورانيوم ، والسيلكا، الفوسفات، النحاس، الحديد ، الذهب، الصخر الزيتي” ، ولماذا لم تستخرج هذه الثروات ، بما تشكله من ثروة وطنية.

واستهجنت طهبوب عدم سعي الحكومة لاستخراج مثل هذه الثروات ، واصرارها على الاستمرار باللجوء لجيب المواطن ، لتجعله مشغولا دائماً بالركض وراء الدخل وتحسينه دون ان يرفع رأسه وينشغل بأي شيء اخر وفقا لتعبيرها .

من جهته قال سيف في رده ان سلطة المصادر الطبيعية اجرت دراسات تقنية واستكشافية لهذه الخامات في مناطق وسط الاردن وتبين وجود خامات اليورانيوم في الاردن اضافة الى تواجد هذه الخامات في الفوسفات الاردني.

وفيما يخص السيلكا بين سيف وجود كميات غير محدودة من خامات رمال السيلكا “الرمل الزجاجي” في عدة مناطق منها رأس النقب والديسة ووادي السيق ووادي عربة والبتراء وهي من اجود الانواع .

كما بينت الحكومة تواجد النحاس في عدد من مناطق المملكة مثل ” وادي ضانا خربة النحاس ،وادي ملقا وادي خالد ، وادي ابو خشيبة”.

وفيما يخص الفوسفات بين سيف ان احتياطي الفوسفات في الاردن ضخم جداً .