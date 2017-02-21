الحرة نيوز –

قال وزير العمل علي الغزاوي أن الشخص السوري يقبل العمل براتب أقل من المواطن الأردني لدى صاحب العمل لما يتلقاه من دعم خارجي، مادي وعيني يساعده على تدبير أمور حياته اليومية.

وتابع حديثه خلال اجتماع لجنة فلسطين النيابية، الثلاثاء ، أن المواطن الاردني يدبر امور حياته اليومية من الراتب الذي لا يملك اي دخل سواه، مشيراً الى ضرورة أن يكون لدى صاحب العمل حس وطني وإنساني في هذه المسألة.

ومن جانب اخر بين الغزاوي ان الهدف من اصدار التصاريح لابناء قطاع غزة على اراضي المملكة، الحفاظ على حقوقهم العمالية لدى كل صاحب عمل .

واكد على ان الغزي معفى من كل رسوم التصاريح وحتى توابعها من طوابع وغيرها من المستحقات المالية .