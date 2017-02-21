الحرة نيوز –

أصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية الثلاثاء في تل ابيب حكمها على الجندي الاسرائيلي الذي أعدم فلسطينيا جريحا بدم بادر في الضفة الغربية المحتلة بالسجن 18 شهرا.

واصدر ثلاثة قضاة عسكريين الحكم على الجندي ايلور عزريا لادانته بالقتل غير العمد لعبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 آذار(مارس) 2016 في مدينة الخليل بينما كان ممددا على الارض ومصابا بجروح خطرة اثر تنفيذه هجوما بسكين على جنود اسرائيليين من دون ان يشكل خطرا ظاهرا.

وطالب المدعي العسكري نداف وايزمان خلال جلسة في تل ابيب بعقوبة سجن مناسبة للمتهم الذي ما زال يمثل ببزته العسكرية محاطا باقربائه ووالدته.

وقال “يجب ان لا تقل عن ثلاثة اعوام والا تتجاوز خمسة اعوام”. لكن هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة اعتبرت “ان مثل هذه العقوبة ستكون قاسية جدا”.

وقالت القاضية العسكرية مايا هيلر “ان الحكم هو 18 شهرا بالسجن الفعلي، وان عوامل تخفيف الحكم التي اخذناها في عين الاعتبار هي الاذى الذي لحق بعائلته، وحقيقة انه كان في منطقة معادية عندما وقع الحادث”.

وأضافت انه “بالرغم من ذلك، لم يبد اي ندم على أفعاله”.

وتقول وسائل الاعلام ان السرجنت البالغ من العمر 21 عاما هو اول جندي اسرائيلي يدان بمثل هذه التهمة منذ 2005 بعد ان أحدثت قضيته انقساما كبيرا في الدولة العبرية.

ويظهر شريط الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على الانترنت وعرضته قنوات التلفزيون الاسرائيلية الخاصة والحكومية، احدى اوضح الحالات عن عملية قتل فلسطيني بدون ان يشكل أي خطر على الجنود الاسرائيليين.

وقام ناشط في 24 اذار(مارس) 2016 بتصوير اطلاق عزريا رصاصة في رأس الشريف في مدينة الخليل في الضفة الغربية.

إلى ذلك نددت عائلة الشاب الفلسطيني، بالمحاكمة “هزلية” بعد ان اصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية في تل ابيب الثلاثاء حكمها عليه بالسجن 18 شهرا.

وقال يسري الشريف للصحافيين بتأثر بعد النطق بالحكم، “سنة ونصف. هذه مهزلة (…) لو قام احد منا بقتل حيوان لقاموا بحبسه لفترة لا يعلمها الا الله وقاموا بتدفيعه غرامات. انهم يسخرون منا”.

واضاف “(هذه) ليست محاكمة عادلة ولا غيره. هذه مجرد مسرحية لاسكات الناس والعائلة. ماذا يعني عام ونصف؟ لقد أنهاها في القاعدة (العسكرية التي يحتجز بها)”.

واضاف “هل كان (ابني) حيوانا ليقتله (عزريا) بهذه الطريقة الوحشية. لم يكن حيوانا بل انسان مثله تماما”.

واكد فتحي الشريف وهو عم الشاب، للصحافيين ان “هذه المحاكمة كانت محاكمة هزلية بكل صورة. شاهدنا كيف يدخل الجندي الاسرائيلي قاعة المحكمة مبتسما ومبتهجا وعائلته بكاملها ترحب به وتحضنه وتقبله”.

ومن جانبها، اتهمت الحكومة الفلسطينية اسرائيل الثلاثاء باعطاء “الضوء الاخضر” لجنودها من اجل ارتكاب “جرائم” بعد قرار المحكمة.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي لوكالة فرانس برس “الحكومة الفلسطينية ترى هذا الحكم المخفف على الجندي القاتل بمثابة منح الضوء الاخضر لجنود الاحتلال لمواصلة جرائمهم بحق شعبنا”.